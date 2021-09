Trinamix et le Groupe Flo annoncent un partenariat stratégique

Ce partenariat fournit des fonctionnalités Oracle SCM de bout en bout pour leurs clients en Europe

LONDON, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Ce partenariat combine l'expérience de Flo et de Trinamix en matière de solutions Oracle pour la chaîne d'approvisionnement. Le partenariat offrira des services sur cloud Oracle dans toute l'Europe, en particulier là où l'accent est mis sur les projets de transformation de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises seront en mesure d'améliorer leur positionnement stratégique sur les marchés européen, africain et du Moyen-Orient et de proposer une offre de bout en bout à une clientèle commune qui a besoin de solutions en matière de chaîne d'approvisionnement et de logistique.

« La culture et l'héritage de Flo sont similaires à ceux de Trinamix, basés sur une connaissance approfondie du domaine et des applications Oracle. Les clients qui cherchent à mettre en œuvre Oracle sur cloud cherchent à savoir comment Oracle peut servir les nouveaux modèles d'entreprise qui nécessitent une chaîne d'approvisionnement avec un entreposage en amont et un transport en aval », a déclaré Bobby Shome, directeur commercial Europe pour Trinamix. « Nous sommes heureux de nous associer à Flo et nous sommes impatients d'avoir un impact significatif sur nos clients mutuels. »

« Trinamix est un acteur majeur de la mise en œuvre du cloud pour la chaîne logistique. En combinant nos forces et notre expertise, nous nous concentrons sur l'aide apportée aux clients en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient pour accélérer leur transformation vers le cloud. Ensemble, nous proposerons une offre de bout en bout comprenant la chaîne d'approvisionnement et la logistique », a déclaré Andy Cooper, directeur commercial et de la livraison pour le groupe Flo.

Trinamix est un fournisseur mondial de solutions spécialisées dans les applications Oracle avec un accent porté sur Oracle Supply Chain Management, Oracle ERP, Oracle EPM et Industry 4.0 (Internet des objets, Blockchain et AI/ML). Les offres de Trinamix comprennent des services de mise en œuvre, de réflexion conceptuelle, de planification stratégique, de gestion du changement, de transformation des processus opérationnels, de solutions spécifiques à l'industrie, de services gérés et de mises en œuvre basées sur la RPA. Notre siège social est situé aux États-Unis, avec des bureaux au Canada, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni et en Inde.

Flo regroupe dans une seule entité le plus grand groupe d'experts en informatique, de conseillers logistiques spécialisés, de conseillers d'affaires et d'experts en gestion du changement. Nous travaillons avec des organisations pour générer de la valeur continue en résolvant des problèmes complexes de gestion et de chaîne d'approvisionnement. Notre équipe met en œuvre les initiatives nécessaires en matière de changement commercial et technologique, en fournissant des feuilles de route, des solutions et des projets qui permettent d'optimiser les performances logistiques. Notre siège social est situé à Rotterdam, mais nous menons des projets à l'échelle internationale. Nous fonctionnons selon le principe de l'entreprise unique, ce qui signifie que nous veillons à ce que les meilleures ressources de notre groupe soient déployées pour les projets de nos clients.

