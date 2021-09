Trinamix ja Flo Group julkistavat strategisen kumppanuuden

- Kumppanuus tuo kokonaisvaltaiset Oracle SCM -ominaisuudet asiakkaille kaikkialla Euroopassa

LONTOO, 7. syyskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Tämä kumppanuus yhdistää Flon ja Trinamixin Oracle Supply Chain Solutions -osaamisen. Kumppanuus tarjoaa Oracle Cloud -palveluja kaikkialla Euroopassa ja erityisesti siellä, missä keskitytään toimitusketjun ja logistiikan muutoshankkeisiin. Tämän kumppanuuden avulla molemmat yritykset voivat parantaa strategista asemaansa EMEA-markkinoilla ja tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja yhteiselle asiakaskunnalleen, joka tarvitsee toimitusketju- ja logistiikkaratkaisuja.

"Flo:n kulttuuri ja perintö muistuttavat Trinamixia, ja ne perustuvat syvälliseen alan osaamiseen ja Oracle Application -tuntemukseen. Asiakkaat, jotka haluavat ottaa käyttöön Oracle Cloudin, tutkivat, miten Oracle voi palvella uusia liiketoimintamalleja, jotka edellyttävät alkupään toimitusketjua ja loppupään varastointia ja kuljetusta", kertoo Bobby Shome, Trinamixin Euroopan myyntijohtaja. "Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Flo'n kanssa ja odotamme voivamme hyödyttää yhteisiä asiakkaitamme huomattavasti."

"Trinamix on johtava toimitusketjun pilvijärjestelmien toteuttaja. Yhdistämällä voimamme ja asiantuntemuksemme keskitymme edesauttamaan EMEA-alueen asiakkaiden nopeampaa siirtymää pilvipalveluihin. Toimitamme yhdessä kokonaisvaltaisen tarjonnan, joka sisältää toimitusketjun ja logistiikan", sanoo Andy Cooper, Flo-konsernin toimitus- ja kaupallinen johtaja.

Tietoja Trinamixista

Trinamix on maailmanlaajuinen ratkaisutoimittaja, joka on erikoistunut Oracle -sovelluksiin ja keskittyy Oraclen toimitusketjun hallintaan, Oracle ERP:hen, Oracle EPM:ään ja Industry 4.0 een (esineiden internet, lohkoketju ja AI/ML). Trinamixin tarjontaan kuuluvat toteutuspalvelut, suunnitteluajattelu, strateginen suunnittelu, muutosten hallinta, liiketoimintaprosessien muutos, toimialakohtaiset ratkaisut, hallinnointipalvelut ja RPA-pohjaiset toteutukset. Pääkonttorimme on Yhdysvalloissa ja meillä on paikallisia toimipisteitä Kanadassa, Australiassa, Japanissa, Isossa-Britanniassa ja Intiassa.

Tietoja Flo Groupista

Flo on keskittymä, joka on kerännyt piiriinsä suurimman IT-asiantuntijoiden, logistiikka-asiantuntijoiden, yritysneuvojien ja muutoksenhallinta-asiantuntijoiden ryhmän. Työskentelemme organisaatioiden kanssa jatkuvan arvon aikaansaamiseksi ratkaisemalla monimutkaisia liiketoiminta- ja toimitusketjuongelmia. Tiimimme mahdollistaa tarvittavat liiketoiminnan ja teknologian muutosaloitteet ja toimittaa etenemissuunnitelmia, ratkaisuja ja projekteja, jotka parantavat logistiikan suorituskykyä. Pääkonttorimme sijaitsee Rotterdamissa, ja sillä on maailmanlaajuisia projekteja. Toimimme maailmanlaajuisesti yhden yrityksen periaatteella, mikä tarkoittaa, että varmistamme, että parhaimmat resurssit koko konsernistamme käytetään asiakkaidemme projekteihin.

PR-yhteyshenkilö:

