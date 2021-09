Trinamix og Flo Group annoncerer strategisk partnerskab

- Dette partnerskab sikrer end-to-end Oracle SCM-kapacitet for kunder i hele Europa

LONDON, 7. september 2021 /PRNewswire/ -- Dette partnerskab kombinerer Flos og Trinamix' erfaringer inden for Oracles forsyningskædeløsninger. Partnerskabet tilbyder Oracle cloud services i hele Europa, særligt hvor der er fokus på projekter med transformation af forsyningskæde og logistik. Via dette partnerskab vil begge virksomheder være i stand til at forbedre sin strategiske positionering i forhold til EMEA-markedet og levere en end-to-end løsning til en fælles kundebase med behov for løsninger til forsyningskæde og logistik.

"Flos kultur og arv ligner Trinamix', baseret på dybt kendskab til domæner og Oracle-applikationer. Kunder, der ønsker at implementere Oracle Cloud, ser på, hvordan Oracle kan betjene nye forretningsmodeller, som har brug for en forsyningskæde oppe fra og lager og transport nede fra," siger Bobby Shome, europæisk salgsdirektør for Trinamix. "Vi er glade for at blive partnere med Flo og ser frem til at levere betydelige resultater for vores fælles kunder."

"Trinamix er en førende virksomhed, når det gælder Cloud-implementering i forsyningskæden. Ved at slå vores kræfter og ekspertise sammen fokuserer vi på at hjælpe kunder i EMEA med at accelerere deres rejse mod clouden. Sammen kan vi levere et end-to-end sortiment, inklusive forsyningskæde og logistik," siger Andy Cooper, direktør for levering og kommercielle ydelser hos Flo Group

Om Trinamix

Trinamix er en leverandør af globale løsninger specialiseret i Oracle-applikationer med fokus på Oracle Supply Chain Management, Oracle ERP, Oracle EPM og Industry 4.0 (Internet of Things, Blockchain, og AI/ML). Trinamix' sortiment omfatter implementering, forberedelse af design, strategisk planlægning, forandringsledelse, transformation af forretningsprocesser, branchespecifikke løsninger, styrede tjenester og RPA-baserede implementationer. Vi har hovedkvarter i USA med lokale kontorer i Canada, Australien, Japan, Storbritannien og Indien.

Om Flo Group

Flo er foreningen af den største gruppe af it-eksperter, specialiserede logistikkonsulenter, forretningsrådgivere og eksperter i forandringsledelse i én enhed. Vi arbejder med organisationer for at øge deres eksisterende værdi ved at løse komplekse problemer for forretning og forsyningskæde. Vores hold af professionelle sætter virksomheder i stand til at tage de påkrævede initiativer i forhold til forretning og teknologi, og vi leverer handleplaner, løsninger og projekter, som fører til optimerede logistiske resultater. Vi har hovedkvarter i Rotterdam med globale projekter, og vores driftsprincip om "Én Virksomhed" over hele verden betyder, at vi sikrer, at de bedste ressourcer fra hele gruppen fordeles til vores klienters projekter.

