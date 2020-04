TrinaPro: La solución FV inteligente probada y confiable es evaluada por DNV GL

Un informe de evaluación tecnológica (denominado también "informe de bancabilidad") de DNV GL destaca que la principal ventaja de TrinaPro es la integración de módulos, inversores, trazadores, algoritmos de control y monitorización en nube para una solución llave en mano.

CHANGZHOU, China, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" o la "Compañía"), el principal proveedor mundial de soluciones de energía fotovoltaica e inteligente, anunció hoy que la compañía ha recibido el Technology Assessment Report for the TrinaPro Smart Solar Solution [Informe de evaluación tecnológica para la solución solar inteligente TrinaPro] ("el Informe") de DNV GL, una compañía de aseguramiento de la calidad y gestión de riesgos con alcance global.

Los componentes esenciales de la solución TrinaPro se componen de módulos fabricados por Trina Solar, trazadores fabricados por NClave, una subsidiaria de Trina Solar, e inversores fabricados por proveedores calificados. Estos componentes básicos se integran con un algoritmo de trazado inteligente y una plataforma de operaciones y mantenimiento basada en la nube.

El Informe demostró la ganancia energética potencial de la solución TrinaPro y su algoritmo de trazado inteligente, sobre la base de simulaciones energéticas inteligentes y una revisión de algunas pruebas en territorio. Si bien la ganancia energética varía en función de la ubicación y las condiciones meteorológicas, DNV GL estimó la ganancia energética para el algoritmo de trazado inteligente de TrinaPro en 0,6%-1% para un sitio de prueba en Viana, España, 0,4-1,9% en días nublados, y que llega incluso hasta un 5% en escenarios específicos.

DNV GL ha desarrollado un proceso detallado y eficiente para evaluar la documentación técnica, y les ofrece a los inversores la información y la opinión que necesitan para sentirse cómodos con un producto que no conocen. El equipo de evaluación ha revisado planos de ingeniería, análisis estructurales, informes de pruebas, procedimientos de instalación, planes de calidad, documentación de operaciones y mantenimiento, y análisis de desempeño aportados por Trina Solar. DNV GL también ha visitado las plantas de fabricación de módulos y trazadores en China y España para evaluar los procesos de fabricación y de calidad.

MinWah Leung, gerente de Proyectos de DNV GL, comentó: "TrinaPro es un sistema integrado de módulos, inversores y trazadores vinculados con un algoritmo de trazado inteligente, red de control y una plataforma de operaciones y mantenimiento basada en la nube con capacidades para aplicaciones móviles. La ventaja principal de TrinaPro es la integración del sistema para una solución llave en mano. Los proyectos se diseñan con bloques de megavatios, y TrinaPro contempla la integración de gestión de proyectos, instalación, componentes y monitorización. Si bien los controles de software y la plataforma de O+M basada en la nube de TrinaPro son nuevos, Trina usa módulos, inversores y trazadores ya existentes en la industria. DNV GL considera que Trina Solar puede proveer un producto que no plantea riesgos atípicos".

Yin Rongfang, vicegerente general y VPE de Trina Solar, dijo: "La evaluación integral de DNV GL una vez más prueba que la tecnología líder de TrinaPro ofrece un desempeño de bancabilidad óptimo en el mercado global. TrinaPro es la primera solución fotovoltaica inteligente de la industria, y actualmente es la única solución FV probada por un tercero internacional. Con la ampliación de la huella global de TrinaPro, una cantidad creciente de clientes puede esperar derivar una mejora del ingreso por inversión como resultado".

Enlace a foto: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/report.jpg

Pie de foto: Portada del Informe de evaluación tecnológica de la solución inteligente TrinaPro de DNV GL

Acerca de Trina Solar

Fundada en 1997, Trina Solar es el proveedor líder en el mundo de soluciones totales de energía fotovoltaica e inteligente. La compañía participa en investigación y desarrollo, fabricación y ventas de productos fotovoltaicos; desarrollo, contratos EPC, operación y mantenimiento de proyectos fotovoltaicos; desarrollo y ventas de microrredes de distribución inteligentes y sistemas complementarios multienergía, además de la operación de energía con plataforma en nube. En 2018, Trina Solar lanzó la marca Energy IoT, que estableció la Alianza Trina para el Desarrollo Industrial de IoT para Energía junto con empresas e institutos de investigación líderes de China y todo el mundo, y fundó el Centro de Innovación Industrial de IoT para Energías Nuevas. Con estas medidas, Trina Solar ha asumido el compromiso de trabajar con sus socios para construir el ecosistema de IoT para energía y desarrollar una plataforma de innovación para explorar la IoT para energías nuevas, a medida que procura ser un líder en energía inteligente global. Para obtener más información, visite www.trinasolar.com.

