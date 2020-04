TrinaPro: проверенное смарт-решение получило высокую оценку от DNV GL

В отчете о результатах технологической оценки (другое название документа – «отчет об оценке инвестиционной привлекательности») специалисты авторитетного агентства DNV GL подчеркивают, что основным преимуществом TrinaPro является интеграция модулей, инверторов, трекеров, алгоритмов управления и облачных средств мониторинга в едином, готовом к использованию решении.

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 23 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания"), ведущий поставщик комплексных решений для солнечной энергетики, сегодня сообщила о получении документа под названием «Technology Assessment Report for the TrinaPro Smart Solar Solution (Отчет о результатах технологической оценки смарт-решения TrinaPro)» («отчет») от авторитетного международного агентства по контролю качества и управлению рисками DNV GL.

Основу решения TrinaPro составляют модули, производимые Trina Solar, трекеры от ее дочернего предприятия NClave и инверторы от первоклассных поставщиков. Эти базовые компоненты интегрированы с алгоритмом интеллектуального отслеживания, облачными инструментами мониторинга и платформой эксплуатационно-технического обслуживания.

По итогам независимого энергетического моделирования и серии полевых испытаний авторы отчета подтвердили потенциальную способность TrinaPro увеличивать объемы выработки энергии, а также эффективность интеллектуального трекингового алгоритма системы. Поскольку потенциальный прирост вырабатываемой энергии зависит от местонахождения системы и погодных условий, по оценке DNV GL на испытательном полигоне в испанском регионе Вьяна трекинг-алгоритм TrinaPro обеспечивал дополнительные 0,6-1%, а в облачные дни - 0,4 - 1,9%. В некоторых специфических сценариях этот показатель достигал 5%.

Специалисты DNV GL разработали подробный и эффективный протокол оценки технической документации, результаты которого обеспечивают инвесторам аналитическую информацию, необходимую им для полноценного ознакомления с незнакомым им продуктом. Экспертная комиссия проанализировала инженерные чертежи, конструкционные расчеты, протоколы испытаний, процедуры установки, планы контроля качества, эксплуатационно-техническую документацию и анализы КПД, предоставленные компанией TrinaSolar. Сотрудники агентства также проинспектировали заводы модулей и трекеров в Китае и Испании, оценив технологические процессы производства.

Менеджер проектов DNV GL Мин Ва Лян (MinWah Leung) прокомментировал: «TrinaPro представляет собой интегрированную систему, в которой модули, инверторы и трекеры объединены между собой с помощью интеллектуального алгоритма отслеживания, сети управления и облачной платформы эксплуатационно-технического обслуживания со специальным мобильным приложением. Основные преимущества TrinaPro заключаются именно в подобной системой интеграции, формирующей комплексное и целостное решение. При разработке проектов используются мегаваттные блоки, а TrinaPro характеризуется интегрированными алгоритмами управления, монтажа и мониторинга. Несмотря на тот факт, что программное обеспечение и облачная платформа эксплуатационно-технического обслуживания системы являются новыми разработками, основу TrinaPro составляют уже существующие и хорошо известные в отрасли модули, инверторы и трекеры. По мнению DNV GL, компания TrinaSolar способна поставлять продукт, не сопряженную с нетипичными рисками".

Заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент TrinaSolar Инь Жунфан (Yin Rongfang) отметил: «Комплексная оценка DNV GL в очередной раз доказывает, что передовые технологии TrinaPro создают фундамент для разработки самых инвестиционно привлекательных продуктов на мировом рынке. TrinaPro - первое в отрасли интеллектуальное решение и единственная на сегодняшний день интегрированная фотовольтаическая система, возможности которой подтверждены независимым международным агентством. По мере расширения мирового присутствия TrinaPro все больше наших клиентов смогут лично оценить потрясающий экономический эффект от этой разработки».

Ссылка на изображение: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/report.jpg

Подпись под фото: Титульная страница Отчета о результатах технологической оценки решения TrinaPro от агентства DNV GL

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Реализуя эти инициативы, компания совместно с партнерами развивает экосистему энергетического IoT и формирует платформы инновационных разработок, стремясь сохранять за собой статус лидера в глобальной отрасли смарт-энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

