TrinaPro: solução fotovoltaica inteligente confiável comprovada é avaliada por DNV GL

CHANGZHOU, China, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" ou a "Empresa"), líder mundial no fornecimento de soluções de energia inteligentes e fotovoltaicas, anunciou hoje que a empresa recebeu o Relatório de Avaliação de Tecnologia da Solução Solar Inteligente TrinaPro ("o Relatório") da DNV GL, uma empresa de garantia de qualidade e gerenciamento de riscos com alcance global.

Os principais componentes da solução TrinaPro consistem em módulos fabricados pela Trina Solar, rastreadores fabricados pela NClave, uma subsidiária da Trina Solar, e inversores fabricados por fornecedores qualificados. Esses componentes principais são integrados a um algoritmo de rastreamento inteligente e operações e plataforma de manutenção baseadas na nuvem.

O Relatório provou que o ganho potencial de energia da solução TrinaPro e seu algoritmo de rastreamento inteligente, com base em simulações independentes de energia e uma revisão de alguns testes de campo. Enquanto o ganho de energia varia de acordo com a localização e as condições climáticas, a DNV GL estimou que o ganho de energia para o algoritmo de rastreamento inteligente TrinaPro é de 0,6%-1% para um local de teste em Viana, Espanha, 0,4-1,9% de ganho de energia em dias nublados, atingindo até 5% em cenários específicos.

A DNV GL desenvolveu um processo detalhado e eficiente para avaliar a documentação técnica e fornece aos investidores as informações e opiniões necessárias para obter conforto com um produto desconhecido. A equipe de avaliação revisou desenhos técnicos, análises estruturais, relatórios de testes, procedimentos de instalação, planos de qualidade, documentação de operação e manutenção, além de análises de desempenho fornecidas pela Trina Solar. A DNV GL também visitou as instalações de fabricação de módulos e rastreadores na China e na Espanha para avaliar os processos de fabricação e qualidade.

MinWah Leung, gerente de projetos da DNV GL disse: "TrinaPro é um sistema integrado de módulos, inversores e rastreadores vinculados a um algoritmo de rastreamento inteligente, rede de controle e uma plataforma de operação e manutenção baseada na nuvem com recursos de aplicativos móveis. A principal vantagem da TrinaPro é a integração do sistema para uma solução pronta para uso. Os projetos são projetados com blocos de megawatt e a TrinaPro permite gerenciamento de projetos, instalação, componentes e monitoramento integrados. Enquanto os controles de software da TrinaPro e a plataforma de operação e manutenção baseada na nuvem são novos, a Trina usa produtos de módulos, inversores e rastreadores existentes no setor. A DNV GL considera que a Trina Solar é capaz de fornecer um produto que não apresenta riscos atípicos".

Yin Rongfang, vice-gerente geral e vice-presidente executivo da Trina Solar, disse: "A avaliação abrangente da DNV GL prova mais uma vez que a tecnologia líder da TrinaPro oferece um desempenho de alto nível de bancabilidade no mercado global. A TrinaPro é a primeira solução fotovoltaica inteligente do setor e atualmente é a única solução fotovoltaica comprovada por terceiros internacionais. Com a TrinaPro expandindo sua presença global, um número cada vez maior de clientes poderá obter uma maior receita de seus investimentos como resultado".

Link da foto: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/report.jpg

Legenda: Capa do Relatório de Análise da Tecnologia de Solução Inteligente TrinaPro da DNV GL

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é líder no fornecimento de soluções fotovoltaicas e de energia inteligente totais. A empresa se dedica à Pesquisa e Desenvolvimento, fabricação e vendas de produtos fotovoltaicos; desenvolvimento, EPC, operação e manutenção de projetos fotovoltaicos; desenvolvimento e vendas de sistemas complementares de microrredes e multienergia inteligentes, bem como operação de plataforma de energia na nuvem. Em 2018, a Trina Solar lançou a marca Energy IoT, estabeleceu a Aliança de Desenvolvimento Industrial Trina Energy IoT juntamente com empresas e institutos de pesquisa líderes na China e no mundo, e fundou o New Energy IoT Industrial Innovation Center. Com essas ações, a Trina Solar está comprometida a trabalhar com seus parceiros para construir o ecossistema IoT de energia e desenvolver uma plataforma de inovação para explorar a New Energy IoT, pois se esforça para ser líder em energia inteligente global. Para mais informações, visite www.trinasolar.com.

