TrinaPro: Spoľahlivé overené inteligentné riešenie solárnej energie podľa hodnotenia DNV GL

Technologická hodnotiaca správa (známa tiež pod názvom „správa o financovateľnosti") od agentúry DNV GL zdôrazňuje, že hlavnou výhodou riešenia TrinaPro je integrácia modulov, invertorov, sledovačov, ovládacích algoritmov a monitorovania na báze cloudu v rámci jednej technológie na kľúč.

CHANGZHOU, Čína, 23. apríla 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd (ďalej len ako „Trina Solar" alebo „spoločnosť"), popredný svetový poskytovateľ integrovaných fotovoltických modulov a inteligentných energetických riešení, dnes oznámil, že prebral Technologickú hodnotiacu správu k inteligentnému solárnemu systému TrinaPro (ďalej len ako „správa") od spoločnosti pre riadenie kvality a rizika s globálnym pôsobením DNV GL.

Hlavné komponenty systému TrinaPro pozostávajú z modulov vyrobených firmou Trina Solar, sledovače pochádzajú z dielne NClave, dcérskej spoločnosti firmy Trina Solar a invertory vyrobili kvalifikovaní dodávatelia. Tieto hlavné komponenty sú integrované pomocou inteligentného sledovacieho algoritmu a operácií na báze cloudu a tiež platformou prevádzky a údržby.

Správa potvrdzuje potenciálny energetický zisk z využitia systému TrinaPro a jeho inteligentného sledovacieho algoritmu prostredníctvom nezávislých energetických simulácií a prehľadu testov v teréne. Energetický zisk sa rôzni v závislosti od lokality a poveternostných podmienok, DNV GL odhaduje, že by mohol v prípade inteligentného sledovacieho algoritmu systému TrinaPro predstavovať 0,6%-1% v centre testovania vo Viane, Španielsku. Počas oblačných dní by mohol energetický zisk dosahovať 0,4-1,9% a za určitých podmienok by mohol byť až 5%.

DNV GL má vypracovaný podrobný a efektívny proces hodnotenia technickej dokumentácie a investorom poskytuje informácie a názory, ktoré potrebujú na získanie dôvery k novému produktu. Hodnotiaci tím posúdil technické nákresy, statiku, správy o skúškach, inštalačné postupy, plány kvality a dokumentáciu o prevádzke a údržbe od spoločnosti Trina Solar. Okrem toho odborníci zo spoločnosti DNV GL navštívili aj výrobný podnik modulov a sledovačov v Číne a v Španielsku, aby posúdili výrobné procesy a postupy na zabezpečenie kvality.

MinWah Leung, projektový manažér spoločnosti DNV GL uviedol: „TrinaPro je integrovaný systém modulov, invertorov a sledovačov prepojený pomocou sledovacích algoritmov, ovládacej siete a platformy prevádzky a údržby na báze cloudu umožňujúci vyžitie mobilnej aplikácie. Hlavnou výhodou systému TrinaPro je jeho integrácia v rámci riešenia na kľúč. Projekty sú navrhnuté s megawattovými blokmi a TrinaPro zabezpečuje integrovaný projektový manažment, inštaláciu, komponenty a monitorovanie. Na jednej strane máme nové produkty značky TrinaPro ako je softvérové ovládanie a platformy prevádzky a údržby na báze cloudu, a na strane druhej vidíme, že Trina využíva aj osvedčené moduly, invertory a sledovače. DNV GL verí, že spoločnosť Trina Solar je schopná dodať produkt, ktorý nepredstavuje žiadne atypické riziká."

Yin Rongfang, zástupca generálneho riaditeľa a výkonný viceprezident spoločnosti Trina Solar, dodáva: „Komplexný posudok spoločnosti DNV GL opäť potvrdzuje, že vynikajúca technológia TrinaPro ponúka skvelý financovateľný výkon na globálnom trhu. TrinaPro je prvé intligentné fotovoltické riešenie na trhu a v súčasnosti aj jediná solárna technológia, ktorá má posudok tretej strany. Systém TrinaPro je vo svete čoraz rozšírenejší, vďaka čomu môže stále väčší počet zákazníkov očakávať zvýšenie príjmu z investície."

Odkaz na fotografiu: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/report.jpg

Titulok: Predná strana Technologickej hodnotiacej správy spoločnosti DNV GL k inteligentnému systému TrinaPro

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar sa tiež zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj v oblasti fotovoltiky, realizáciu fotovoltických projektov, prevádzku a údržbu, vývoj a predaj inteligentných mikro-sietí a multienergetických doplnkových systémov ako aj prevádzku cloudových energetických platforiem. Od roku 2018 sa firma Trina Solar profiluje v oblasti internetu vecí vo sfére energetiky a vytvorila Odvetvovú alianciu pre vývoj priemyselného internetu vecí Trina a Inovačné centrum odvetvia internetu vecí v novej energetike a ekosfére internetu vecí spolu so špičkovými svetovými podnikmi a výskumnými inštitúciami z Číny aj zo zahraničia. Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná stať sa lídrom v oblasti globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com.

