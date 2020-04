TrinaPro: sprawdzone, niezawodne rozwiązanie fotowoltaiki inteligentnej ocenione przez DNV GL

Raport z oceny technologii, znany także jako raport bankowalności, opublikowany przez DNV GL podkreśla główne zalety TrinaPro, czyli integrację modułów, inwerterów, trackerów, algorytmów sterowania i monitorowania w chmurze w kompleksowym rozwiązaniu.

CHANGZHOU, Chiny, 23 kwietnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Trina Solar Co., Ltd, zwana dalej Trina Solar lub firmą, wiodący na świecie dostawca rozwiązań fotowoltaicznych i energii inteligentnej, ogłosiła dziś otrzymanie raportu pt. „Technology Assessment Report for the TrinaPro Smart Solar Solution" (dalej: raport) opublikowanego przez DNV GL, przedsiębiorstwo oceny jakości i zarządzania ryzykiem o globalnym zasięgu.

Kluczowe komponenty rozwiązania TrinaPro to moduły produkowane przez Trina Solar, trackery produkcji NClave, spółki zależnej Trina Solar oraz inwertery produkowane przez kwalifikujących się dostawców. Te kluczowe elementy zintegrowane są poprzez inteligentny algorytm śledzący oraz platformę działań i konserwacji w chmurze.

Raport wykazał możliwy wzrost energii w rozwiązaniu TrinaPro przy zastosowaniu inteligentnego algorytmu śledzącego na podstawie niezależnych symulacji energetycznych i oceny testów w terenie. Chociaż wzrost energii zależy od lokalizacji i warunków atmosferycznych, DNV GL szacuje, że wzrost energii z inteligentnym algorytmem śledzącym TrinaPro może wynieść 0,6 do 1% w ośrodku testowym w miejscowości Viana w Hiszpanii, 0,4 do 1,9% w pochmurne dni, a nawet do 5% w konkretnych warunkach.

Firma DNV GL opracowała szczegółowy i wydajny proces oceny dokumentacji technicznej i zapewnia inwestorom informacje i opinie potrzebne do zdobycia pewności co do nieznanych produktów. Zespół oceny przyjrzał się rysunkom inżynieryjnym, analizom strukturalnym, raportom z testów, procedurom montażowym, planom jakościowym, dokumentacji operacyjnej i konserwacyjnej oraz analizom wydajności zapewnionym przez Trina Solar. Firma DNV GL odwiedziła także zakłady produkcji modułów i trackerów w Chinach i Hiszpanii w celu oceny procesów produkcji i zapewniania jakości.

– TrinaPro to zintegrowany system modułów, inwerterów i trackerów połączonych przez inteligentny algorytm śledzący, sieć sterującą i platformę O&M w chmurze z możliwościami stosowania w aplikacjach mobilnych. Główną przewagą TrinaPro jest integracja systemu na potrzeby kompleksowych rozwiązań. Projekty opracowywane są w blokach megawatowych, a TrinaPro pozwala na zintegrowane zarządzanie projektem, instalacją, komponentami i monitoringiem. Systemy kontroli i platforma O&M w chmurze to nowe elementy rozwiązania TrinaPro, natomiast moduły, inwertery i trackery to dostępne na rynku produkty. DNV GL uznaje firmę Trina Solar za zdolną do dostarczania produktów, które nie stanowią żadnych nietypowych źródeł ryzyka – skomentował kierownik projektu w DNV GL MinWah Leung.

– Kompleksowa ocena przeprowadzona przez DNV GL kolejny raz potwierdza, że wiodąca technologia TrinaPro jest źródłem najlepszej wydajności pod względem bankowalności na globalnym rynku. TrinaPro to pierwsze w branży inteligentne rozwiązanie fotowoltaicznie i obecnie jedyne rozwiązanie fotowoltaiczne zatwierdzone przez stronę trzecią o statusie międzynarodowym. Wraz z rozszerzaniem zasięgu TrinaPro coraz większa liczba klientów może spodziewać się większego przychodu z inwestycji – skomentował Yin Rongfang, zastępca dyrektora generalnego i wiceprezes wykonawczy w Trina Solar.

Łącze do obrazu: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/report.jpg

Podpis: Okładka raportu oceny technologii smart rozwiązania TrinaPro opublikowanego przez DNV GL

O Trina Solar

Założona w 1997 roku firma Trina Solar jest globalnym wiodącym dostawcą zintegrowanych modułów fotowoltaicznych i rozwiązań energii inteligentnej. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą modułów fotowoltaicznych, rozwojem projektów fotowoltaicznych, EPC, O&M, sprzedażą i rozwojem mikro sieci inteligentnych i wieloenergetycznych systemów uzupełniających się, a także zarządzaniem platformami energetycznymi w chmurze. W 2018 r. firma Trina Solar wprowadziła markę Energy IoT, założyła Trina Solar IoT Industry Development Alliance wraz z wiodącymi przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi w Chinach i poza krajem oraz założyła New Energy IoT Industry Innovation Center. Przez te kroki firma Trina Solar wykazuje zaangażowanie we współpracę z partnerami w zakresie budowy ekosystemu energetycznego internetu rzeczy i utworzenia platformy innowacji New Energy IoT. Firma pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera w sektorze energii inteligentnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.trinasolar.com.

Related Links

http://www.trinasolar.com



SOURCE Trina Solar Co., Ltd