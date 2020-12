Trinseo inaugure une nouvelle usine pilote de TPE à Hsinchu, Taïwan

L'installation pilote à la fine pointe de la technologie, qui est construite sur le site de fabrication existant de Trinseo à Hsinchu, favorisera une accélération des cycles d'innovation de l'entreprise en étroite collaboration avec ses clients pour produire des matériaux durables au sein des marchés de l'automobile, des appareils électroniques grand public, des chaussures et de la médecine. L'installation vient s'ajouter au centre de développement principal de TPE de Trinseo à Mussolente, en Italie, qui est à l'avant-garde des développements industriels dans la conception et la production de plastiques durables et doux au toucher.

Malgré les défis que soulève la construction d'une installation de pointe pendant la pandémie mondiale de coronavirus, la nouvelle usine de Hsinchu a été inaugurée dans les délais prévus. Lors de l'ouverture, Trinseo a célébré plus de 15 000 heures de travail effectué en toute sécurité dans un projet de développement couvrant trois régions qui a connu les circonstances les plus difficiles.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de démarrer la production de TPE et de TPU sur mesure dans l'installation pilote située plus près de nos clients de la région de l'Asie-Pacifique, a déclaré Francesca Reverberi, vice-présidente, Matériaux d'ingénierie et caoutchouc synthétique, Trinseo. L'usine pilote offre une plateforme grâce à laquelle Trinseo peut répondre à la demande croissante de TPE, provoquée par des mégatendances comme la croissance de la télémédecine et la convergence des secteurs de la médecine et de l'électronique grand public. Ces tendances entraînent un besoin pour des appareils plus conviviaux et durables utilisant un plus grand nombre de matériaux doux au toucher et fabriqués à partir de plastiques d'origine biologique. »

L'usine pilote jouera un rôle important pour aider Trinseo à atteindre ses objectifs en matière de développement durable pour 2030, selon lesquels les matériaux issus de sources durables devront constituer une base de 40 % du portefeuille de Trinseo d'ici une décennie. Les produits de TPE et de TPU biosourcés et biodégradables de Trinseo constituent une part importante du portefeuille écologique de l'entreprise, et l'installation pilote accélérera l'adoption et la conception de ces solutions.

L'usine de Hsinchu soutient déjà les objectifs en matière de développement durable de Trinseo en combinant les meilleures résines de sa catégorie fabriquées avec des plastiques recyclés après consommation, utilisés principalement dans la fabrication de produits électroniques grand public. En outre, l'usine permettra à Trinseo de poursuivre son évolution pour devenir un véritable fournisseur de solutions aux clients dans les domaines de l'électronique grand public, des chaussures, de la médecine, des TPE automobiles, et des appareils et outils, en mettant l'accent sur le développement durable.

Trinseo (NYSE: TSE) est un fournisseur mondial de solutions concernant les matériaux et un fabricant de plastiques, de liants latex et de caoutchouc synthétique dont l'objectif est de fournir des produits innovants, durables et créateurs de valeur qui constituent une partie intégrante de notre vie quotidienne. Trinseo s'engage à avoir une incidence positive sur la société en s'associant à des parties prenantes aux vues similaires et en soutenant les objectifs de durabilité de ses clients dans un large éventail de marchés finaux, y compris l'automobile, l'électronique grand public, les appareils électroménagers, les dispositifs médicaux, l'emballage, les chaussures, les tapis, le papier et le carton, le bâtiment et la construction, et les pneus. Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3,8 milliards de dollars en 2019, avec un effectif de 2 700 employés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le www.trinseo.com.

Ce communiqué peut contenir des « déclarations prospectives », y compris, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les buts, les projections, les attentes, les stratégies, les événements futurs ou le rendement, ainsi que des hypothèses sous-jacentes et d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent être repérées par l'utilisation de mots comme « s'attend », « estime », « fera », « peut » ou des expressions du même sens. Les déclarations prospectives reflètent l'analyse de la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition et reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la Société concernant les répercussions de la pandémie de COVID-19, les activités de la Société, l'économie et d'autres conditions futures. Les facteurs particuliers qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux exprimés par les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les risques liés aux répercussions continues de la pandémie de COVID-19 et ceux dont il est question dans le rapport annuel de l'entreprise pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2019 qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), dans les rapports trimestriels subséquents sur le formulaire 10-Q et dans d'autres dépôts et soumissions faits par la Société auprès de la SEC de temps à autre. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs importants sur le rendement de la Société. En raison de ces facteurs ou d'autres facteurs, les résultats réels de la Société peuvent différer considérablement de ceux envisagés par les déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date de celui-ci et ne garantissent pas le rendement futur. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

