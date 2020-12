Trinseo pone en marcha una nueva instalación piloto de TPE en Hsinchu, Taiwán

La nueva planta de Hsinchu se ha puesto en marcha a tiempo, a pesar de los desafíos asociados con la construcción de una instalación de última generación durante la pandemia mundial de coronavirus. Tras su inauguración, Trinseo celebró más de 15.000 horas de seguridad en un proyecto de desarrollo que abarcó tres regiones en las circunstancias más difíciles.

"Estamos muy emocionados de poner en marcha la instalación piloto para nuestro TPE y TPU diseñados a medida más cerca de los clientes en Asia-Pacífico", dijo Francesca Reverberi, vicepresidenta de Materiales de Ingeniería y Caucho Sintético de Trinseo. "La planta piloto ofrece una plataforma potencial a través de la cual Trinseo puede satisfacer la creciente demanda de TPEs, provocada por megatendencias como el crecimiento de la telemedicina y la convergencia de la electrónica médica y de consumo. Estas tendencias aportan un requisito para dispositivos más fáciles de usar y sostenibles con un mayor uso de materiales suaves al tacto y plásticos de base biológica."

La planta piloto desempeñará un papel importante en ayudar a Trinseo a alcanzar sus Objetivos de Sostenibilidad 2030, que especifican que los materiales de origen sostenible constituirán la base del 40% de la cartera de Trinseo en una década. Los materiales de TPE y TPU de base biológica y biodegradables de Trinseo comprenden una parte significativa de la cartera respetuosa con el medio ambiente de la compañía, y se espera que la instalación piloto acelere la adopción y el desarrollo de estas soluciones.

La planta de Hsinchu ya está apoyando los objetivos de sostenibilidad de Trinseo mediante la composición de las mejores resinas de su clase hechas con plásticos reciclados post-consumo, utilizados principalmente en electrónica de consumo. Además, la planta permitirá a Trinseo continuar su evolución en un verdadero proveedor de soluciones a los clientes de electrónica de consumo, calzado, medicina, TPE de automóvil y electrodomésticos y herramientas, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad.

Trinseo (NYSE:TSE) es un proveedor global de soluciones de materiales y fabricante de plásticos, aglutinantes de látex y caucho sintético con un enfoque en la entrega de productos innovadores, sostenibles y que crean valor que son intrínsecos a nuestra vida diaria. Trinseo se dedica a tener un impacto positivo en la sociedad asociándose con partes interesadas afines, y apoyando los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes en una amplia gama de mercados finales, incluyendo automoción, electrónica de consumo, electrodomésticos, dispositivos médicos, empaquetado, calzado, alfombras, papel y cartón, construcción y edificios, y neumáticos. Trinseo tuvo aproximadamente 3.800 millones de dólares en ventas netas con 2.700 empleados en todo el mundo en 2019. Para obtener más información, visite: www.trinseo.com.

Nota sobre las Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener "declaraciones prospectivas", incluidas, entre otras, declaraciones relativas a planes, objetivos, metas, proyecciones, expectativas, estrategias, eventos o rendimientos futuros, y suposiciones subyacentes y otras declaraciones, que no son declaraciones de hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "esperar", "estimar", "voluntad", "puede" o expresiones de significado similar. Las declaraciones prospectivas reflejan la evaluación de la información disponible por la gerencia actualmente y se basan en las expectativas y supuestos actuales de la Compañía con respecto al impacto de la pandemia de COVID-19, el negocio de la Compañía, la economía y otras condiciones futuras. Los factores específicos que podrían hacer que los resultados futuros difieran de los expresados por las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, los riesgos relacionados con el impacto continuo de la pandemia de COVID-19 y los discutidos en el Informe Anual de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), en los informes trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q y en otras presentaciones hechas por la Compañía con la SEC de vez en cuando. Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener efectos adversos materiales en el rendimiento de la Compañía. Como resultado de estos u otros factores, los resultados reales de la Compañía pueden diferir materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se hacen únicamente a partir de la fecha del presente documento y no son una garantía de rendimiento futuro. La Compañía no se compromete a actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, salvo que la ley exija lo contrario.

