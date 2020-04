- Trio Pharmaceuticals, Inc. y Ajinomoto Bio-Pharma Services llegan a un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una nueva terapia de anticuerpos

SAN DIEGO y SAN FRANCISCO, April 30, 2020 /PRNewswire/ -- Trio Pharmaceuticals, Inc. ("TRIO"), una compañía de productos terapéuticos contra el cáncer que desarrolla nuevos fármacos anticuerpos de acción dual, TRIObody™, y nuevos conjugados de fármacos de anticuerpos de acción dual, TRIObody Drug Conjugate™ (TDC™) y Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), destacado proveedor de servicios de fabricación y desarrollo por contrato biofarmacéutico, se complacen al anunciar un acuerdo de colaboración de desarrollo para evaluar AJICAP™, una tecnología de conjugación propia específica del sitio ofrecida por medio de Aji Bio-Pharma para el desarrollo de TDCs. La tecnología AJICAP se va a utilizar para conjugar una carga citotóxica del principal candidato oncológico TRIO con la funcionalidad de evaluación TRIO de TDC.

TDCs son ADC de primera clase con una funcionalidad dual. TDC de acción dual de TRIO utiliza el despliegue de carga destinado para detener el crecimiento del tumor y la inmunosupresión. Al generar un microentorno de tumor inmunosupresor inferior, TDC mejora la activación de las células efectoras inmunes específicos del tumor, facilitando la destrucción de las células con cáncer.

AJICAP es una tecnología de conjugación específica del sitio y robusta compatible con una variedad de modalidades de anticuerpo. La ventaja de AJICAP está en su característica de tipo "off-the-shelf", que permite que cualquier fármaco anticuerpo en cualquiera de las fases de desarrollo se conjugue con las cargas de fármaco seleccionado sin necesidad de modificar la secuencia. Como contraste a las tecnologías de conjugación tradicionales Cys-maleimide y Lys-succinimide, la conjugación AJICAP es robusta, y genera ADCs con un elevado rendimiento.

"Estamos muy emocionados de colaborar con Aji Bio-Pharma para evaluar AJICAP y desarrollar nuestra acción dual propia TDC. La tecnología de conjugación AJICAP marca un nuevo comienzo dentro del rendimiento ADC, y permite la generación de ADCs con una conjugación específica de los sitios sin cambiar la secuencia de anticuerpos, un paso que limita la tasa en el desarrollo de ADCs específicos del sitio. Establecer una colaboración primaria con Aji Bio-Pharma facilitará nuestros planes para el desarrollo clínico cGMP", afirmó el doctor Shiva Bhowmik, fundador y consejero delegado de Trio Pharmaceuticals, Inc.

El doctor Brian Mendelsohn, director de desarrollo de procesos y transferencia de tecnología de Aji Bio-Pharma, declaró: "AJICAP se desarrolló con el fin de crear nuevos ADCs con mejoras de la ventana terapéutica, al tiempo que ordena la franja de desarrollo de tiempo. Estamos emocionados por el hecho de colaborar con TRIO al tiempo que hacen avanzar la tecnología TDC, desarrollando una nueva clase de ADCs. Esta colaboración marca una nueva avenida de desarrollo dentro del campo de ADC".

El doctor Tatsuya Okuzumi, responsable general asociado de desarrollo de negocios de Ajinomoto Co, Inc., añadió: "Estamos muy emocionados de colaborar con TRIO en el desarrollo de ADCs de acción dual. Como miembro de Ajinomoto Group, Aji Bio-Pharma alberga a un equipo de talento y dedicado de científicos ADC y con capacidades destacadas CMC, que beneficiarán al desarrollo de TRIO de este nuevo ADC".

Trio Pharmaceuticals, Inc. (TRIO) es una compañía privada de productos terapéuticos contra el cáncer que realiza incubaciones en QB3, University of California San Francisco. TRIO está desarrollando conjugados de fármacos de anticuerpos de acción dual de primera clase, TRIObody Drug Conjugate (TDC™), además de fármacos anticuerpo de acción dual, TRIObody™, que detienen el crecimiento del tumor y la inmunosupresión con y sin despliegue de carga, respectivamente. TRIObody™ y TDC™ pueden sinergizarse con los actuales fármacos contra el cáncer para mejorar la eficacia.

Ajinomoto Bio-Pharma Services es una organización totalmente integrada de desarrollo y fabricación por contrato con sedes en Bélgica, Estados Unidos, Japón y La India, la cual presta servicios integrales de desarrollo, fabricación de cGMP y llenado y acabado asépticos para las API de moléculas pequeñas y grandes y sus intermediarios. Ajinomoto y Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrecen una amplia gama de capacidades y plataformas innovadoras para programas preclínicos y pilotos y hasta cantidades comerciales, que incluyen la tecnología de expresión de proteínas Corynex®, síntesis de oligonucleótidos, conjugaciones de anticuerpos farmacológicos (ADC), uso de las API de alta potencia (HPAPI), biocatálisis, fabricación de flujo continuo y más. Ajinomoto Bio-Pharma Services se dedica a proveer un alto nivel de calidad y servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ajinomoto Bio-Pharma Services es miembro de Ajinomoto Group. Si desea conocer más visite la página web: www.AjiBio-Pharma.com

