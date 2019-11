Trip.com Group et TripAdvisor annoncent un partenariat stratégique

SHANGHAI et NEEDHAM, Massachusetts, 8 novembre /PRNewswire/ -- Trip.com Group Limited (Nasdaq : TCOM) (dorénavant « Trip.com Group », anciennement Ctrip.com International Ltd. [Nasdaq : CTRP]) et TripAdvisor, Inc. (Nasdaq : TRIP) (dorénavant « TripAdvisor ») ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à développer leur coopération internationale, notamment à travers d'une coentreprise, des accords de contenu mondiaux et un accord de gouvernance.

Dans un premier temps, Ctrip Investment Holding Ltd., une filiale de Trip.com Group, s'est engagé dans une joint-venture (coentreprise) avec la filiale de TripAdvisor, TripAdvisor Singapore Private Limited. Trip.com Group sera l'actionnaire majoritaire de la nouvelle coentreprise et apportera des liquidités et son expertise du marché. TripAdvisor détiendra 40 % de la coentreprise et fournira une licence exclusive à long terme pour l'utilisation de la marque et de ses contenus, mais également d'autres actifs émanant de son activité en Chine. Les deux sociétés ont convenu de partager des inventaires de leurs catégories de voyages dans le cadre de la coentreprise. La coentreprise exercera ses activités dans le monde entier sous la dénomination TripAdvisor China.

D'autre part, Trip.com Group et TripAdvisor ont conclu des accords de contenu globaux prévoyant la distribution de certains contenus de TripAdvisor à travers les principales marques de Trip.com Group, notamment Trip.com, Ctrip, Skyscanner et Qunar.

De plus, Trip.com Group et TripAdvisor ont également conclu un accord de gouvernance en vertu duquel Trip.com Group aura un droit de nomination pour un siège au conseil d'administration de TripAdvisor, Inc. à compter de l'approbation de la transaction par les organismes régulateurs compétents. Afin de conserver le siège au conseil d'administration, Trip.com Group devra soit acquérir jusqu'à 6,95 millions d'actions de TripAdvisor ou des actions de TripAdvisor d'une valeur de 317,6 millions de dollars américains moyennant des opérations d'open market dans l'année suivant les approbations réglementaires. TripAdvisor et son actionnaire majoritaire, Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. (« LTRP »), ont convenu séparément de céder à Trip.com Group certains droits sur les informations relatives aux transactions potentielles pour la vente d'actions de classe B de TripAdvisor ou d'actions de série B de LTRP, respectivement.

Le vaste partenariat stratégique combine la position de leader sur le marché de Trip.com Group en termes de capacités de réservation de voyages et son expertise du marché des voyages en Chine avec la force unique de la marque de TripAdvisor, son riche contenu global généré par les utilisateurs, sa base de données de points d'intérêt, ainsi que ses offres de premier choix à la destination. Ce partenariat stratégique constitue une étape importante pour Trip.com Group pour concrétiser sa vision internationale avec des services de meilleure qualité, et pour TripAdvisor de renforcer davantage sa position de leader du secteur des voyages.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat stratégique avec Trip.com Group afin d'étendre la portée mondiale de TripAdvisor et d'aider également les voyageurs chinois internationaux à planifier des voyages plus significatifs », a déclaré le PDG de TripAdvisor, Stephen Kaufer. « La Chine est l'un des marchés de voyages les plus importants et les plus dynamiques au monde. Grâce à ses marques établies et sa position de leader sur le marché des voyages, Trip.com Group est le partenaire idéal pour nous aider à atteindre nos objectifs à long terme dans la région », ajoute-t-il.

« TripAdvisor est une plate-forme mondiale de premier rang du secteur des voyages et un partenaire idéal pour Trip.com Group », a déclaré le PDG de Trip.com Group, Jane Sun. « À mesure que nous étendons notre présence à l'étranger, il est important d'offrir non seulement un accès transparent à l'inventaire mondial des voyages, mais également à des commentaires de qualité, des opinions et des images générées par d'autres voyageurs. Nous sommes ravis de ce partenariat stratégique, qui améliorera sans aucun doute l'expérience de voyage de nos clients à travers le monde », ajoute-t-elle.

À propos de Trip.com Group

Trip.com Group Limited (Nasdaq : TCOM) est un fournisseur de services de voyage à guichet unique intégré par Trip.com, Ctrip, Skyscanner et Qunar. Sur ses plates-formes, Trip.com Group permet aux partenaires locaux et aux voyageurs du monde entier d'effectuer des réservations éclairées et rentables de produits et services de voyage, et ce en regroupant des informations et des ressources complètes sur les voyages et à travers une plate-forme de transaction avancée intégrant des applications mobiles, des sites Internet et centres de service clients disponible 24 h/24, 7 j/7. Fondé en 1999 et coté au NASDAQ en 2003, Trip.com Group est devenu l'une des plus grandes agences de voyage au monde en termes de valeur brute des marchandises.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/970529/20190626_2507570_1_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Trip.com Group Limited