Trip.com Group y TripAdvisor anuncian alianza estratégica

SHANGHAI y NEEDHAM, Massachusetts, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM) ("Trip.com Group", anteriormente conocido como Ctrip.com International Ltd. (Nasdaq: CTRP)) y TripAdvisor, Inc. (Nasdaq: TRIP) ("TripAdvisor") anunciaron hoy una alianza estratégica para ampliar la cooperación mundial, que incluye una empresa conjunta, acuerdos de contenido mundial y un acuerdo de gobernanza.

Para empezar, Ctrip Investment Holding Ltd., una filial de Trip.com Group, ha formado una empresa conjunta con TripAdvisor Singapore Private Limited, filial de TripAdvisor. Trip.com Group será el accionista mayoritario de la nueva empresa conjunta y aportará capital y experiencia en el mercado. TripAdvisor poseerá el 40% de la empresa conjunta y aportará la concesión de una licencia exclusiva de marca y contenido a largo plazo y otros activos de su negocio en China. Ambas empresas han acordado compartir inventarios en las categorías de viajes a nivel de empresa conjunta. La empresa conjunta operará globalmente como TripAdvisor China.

Por otra parte, Trip.com Group y TripAdvisor han firmado acuerdos de contenido global que prevén la distribución de contenido seleccionado de TripAdvisor en las principales marcas de Trip.com Group, incluyendo Trip.com, Ctrip, Skyscanner y Qunar.

Además, Trip.com Group y TripAdvisor también celebraron un acuerdo de gobernanza en virtud del cual Trip.com Group tendrá derecho a nominar a un miembro de la junta directiva de TripAdvisor, Inc., a partir de la aprobación de la operación por parte de los organismos reglamentarios competentes. Para mantener el puesto en la junta directiva, Trip.com Group adquirirá hasta 6,95 millones de acciones de TripAdvisor o acciones de TripAdvisor valoradas en US$ 317,6 millones a través de transacciones de mercado abierto dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la aprobación de las autoridades reguladoras. TripAdvisor y su accionista mayoritario Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. ("LTRP") han acordado por separado otorgar a Trip.com Group ciertos derechos de información con respecto a posibles transacciones para la venta de acciones Clase B de TripAdvisor o acciones Serie B de LTRP, respectivamente.

La amplia asociación estratégica combina el liderazgo de mercado de Trip.com Group en capacidades de reservaciones de viajes y su experiencia en el mercado de viajes de China con la fuerza distintiva de la marca TripAdvisor, su rico contenido global generado por el usuario y su base de datos sobre puntos de interés, así como la mejor oferta de datos de destinos turísticos de su clase. La asociación estratégica marca un paso importante para que Trip.com Group realice su visión de globalización con servicios de mayor calidad, y para que TripAdvisor fortalezca aún más su posición como líder mundial de viajes.

"Nos complace anunciar esta alianza estratégica con Trip.com Group para expandir el alcance global de TripAdvisor y también para ayudar a los viajeros chinos a planificar viajes más significativos", dijo Stephen Kaufer, presidente y director ejecutivo de TripAdvisor. "China es uno de los mercados de viajes más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo. Trip.com Group, con sus marcas establecidas y su liderazgo en el mercado de viajes, es el socio perfecto para ayudarnos a alcanzar nuestras metas a largo plazo en la región".

"TripAdvisor es una plataforma de viajes líder a nivel mundial y un socio ideal para Trip.com Group", dijo Jane Sun, CEO de Trip.com Group. "A medida que ampliamos nuestra presencia en el extranjero, es importante que ofrezcamos no sólo un acceso fluido al inventario de viajes globales, sino también reseñas, opiniones e imágenes de calidad generadas por otros viajeros. Estamos muy entusiasmados con esta asociación estratégica, que sin duda mejorará aún más la experiencia de viaje de nuestros clientes en todo el mundo".

Acerca de Trip.com Group

Trip.com Group Limited (Nasdaq: TCOM) es uno de los principales proveedores de servicios de viajes integrales, compuesto por Trip.com, Ctrip, Skyscanner y Qunar. A través de sus plataformas, Trip.com Group permite a los socios locales y a los viajeros de todo el mundo hacer reservas informadas y asequibles de productos y servicios de viajes, a través de la agregación de información y recursos extensos relacionados con los viajes, y de una plataforma de transacciones avanzada que consta de aplicaciones móviles, sitios web y centros de atención al cliente que operan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Fundada en 1999 y cotizada en el Nasdaq desde el 2003, Trip.com Group se ha convertido en una de las mayores empresas de viajes del mundo en términos de mercancías de valor bruto.

