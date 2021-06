TripleLift atinge novo marco: USD 1 bilhão em distribuição de lucro para editores

NOVA YORK, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a TripleLift, uma das empresas de tecnologia de publicidade de crescimento mais rápido do mundo, anunciou que ultrapassou USD 1 bilhão em distribuição de lucro para editores, representando um novo marco para a empresa e seus parceiros editores. Apenas no último mês, os editores da TripleLift ganharam mais de USD 50 milhões em receita na plataforma, outro recorde da empresa.

"Estamos orgulhosos do crescimento que nossos editores tiveram com a TripleLift. Isso representa USD 1 bilhão em conteúdo e jornalismo de qualidade que sustentam globalmente a distribuição gratuita de conteúdo, informações e notícias", disse Michael Lehman, SVP Global Supply na TripleLift. "Atingir a marca de participação da receita de USD 1 bilhão é ótimo, mas ainda melhor é saber que conseguimos em parceria com empresas que apreciamos, admiramos e os quais nos ajudaram ativamente a projetar nosso plano de produtos."

A TripleLift lançou pela primeira vez seu produto nativo programático em 2014 para ajudar os editores a competir com grandes plataformas de mídia que estavam conquistando uma fatia cada vez mais desproporcional dos orçamentos de publicidade e pressionando editores em toda a rede aberta no processo. Desde então, a empresa expandiu seu portfólio de produtos para dar suporte a todos os principais formatos de anúncios programaticamente transacionáveis, de displays à TV conectada. Atualmente, 75% dos editores da TripleLift transitam entre vários formatos de anúncios, e 73% dos editores da TripleLift oferecem inventário de vídeo na plataforma.

A TripleLift tem relação direta com mais de 900 editores, que representam mais de 31.000 sites; 20% desses editores pertencem a vozes historicamente sub-representadas na mídia, incluindo negros, Latinx, AAPI - americanos asiáticos ou nativos das Ilhas do Pacífico, LGBTQ+ e mulheres.

Sobre a TripleLift

A TripleLift, uma das empresas de tecnologia de publicidade de crescimento mais rápido no mundo, é uma empresa de tecnologia com produtos na intersecção entre a criatividade e a mídia. Sua missão é tornar a publicidade melhor para todos— editores, anunciantes e consumidores— reinventando o posicionamento de anúncios, um meio de cada vez. Com fontes diretas de inventário, linhas de produtos diversificadas e criativos projetados para alta escala, a TripleLift está liderando a próxima geração de publicidade programática do computador à televisão. Trabalhando com 90% dos editores no comScore 200, 100% das marcas da AdAge 100, e 100% dos 20 melhores DSPs globais, a TripleLift aumentou sua receita em dois dígitos elevados desde o início e agora registrou cinco anos de lucratividade acelerada. A TripleLift apareceu na Inc. 5000, na Fast 500 da Deloitte Technology e na Nova York Fast 50 da Crain há quatro anos consecutivos, e está na lista Hottest Ad Tech Companies do Business Insider há dois anos. Obtenha maiores informações sobre como a TripleLift está moldando o futuro da publicidade em triplelift.com.

