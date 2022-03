TripleLift neemt 1plusX over om first-party data bij uitgevers en adverteerders te brengen

"De combinatie van TripleLift en 1plusX betekent dat uitgevers en marketeers een geschaald, onafhankelijk platform gaan krijgen dat is ontworpen voor een op privacy gerichte toekomst", aldus Eric Berry, mede-oprichter en CEO van TripleLift. "Nu hebben duizenden TripleLift-uitgevers toegang tot de beste technologie van 1plusX om first-party data te gebruiken en TripleLift-adverteerders kunnen diezelfde data weer voor doelgerichte toepassingen gebruiken, ontworpen voor het privacytijdperk. Cookies van derden zijn daarbij niet vereist."

"We hebben een van de meest geavanceerde platforms voor databeheer in de wereld gebouwd", aldus Jürgen Galler, CEO en medeoprichter van 1plusX. "Ons kernproduct, een AI-gestuurde oplossing, neemt de data van een klant aan, verrijkt deze en vertaalt het vervolgens in real-time naar exacte doelgroepen en activiteitsprofielen. Door meer inlichtingen over het gedrag van gebruikers te bieden, weten onze klanten beter welke kanalen voor hen relevant zijn. Is dit het internet of toch eerder connected-TV, bijvoorbeeld." Aangezien 1plusX vooral actief is op de privacy-gevoelige Europese markt, staat compliance centraal in de technologie van 1plusX, die dagelijks miljarden datasignalen verwerkt.

Tal van de grootste en meest geavanceerde uitgevers in de wereld hebben van deze oplossingen geprofiteerd. "Door met 1plusX samen te werken konden we ons losmaken van verschillende externe dataleveranciers en op tijd voor de AVG in werking trad, een complete in-house datastrategie creëren," aldus Carsten Schwecke, CEO van Axel Springer All Media. "Het resultaat was dat, terwijl de meeste mediabedrijven te maken hadden met krimpende inkomsten uit targeting, wij de onze verhoogden met behulp van 1plusX. Gecombineerd verkeren deze twee bedrijven in een unieke positie om de first-party dataoplossingen te leveren die essentieel zijn om uitgevers zoals Axel Springer te helpen hun opbrengst te verhogen, nu er zoveel wijzigingen in de privacywetgeving plaatsvinden in onze sector."

Cookieloze oplossingen zijn TripleLift bepaald niet vreemd. Het bedrijf is oorspronkelijk opgericht om native ads voor het open web te maken, die inherent contextuele formaten zijn, en het biedt datagestuurde Exchange Traded Deals (ETD's) aan, op resultaat gebaseerde targetingsignalen gekoppeld aan vertoningspercentages die de prestaties van adverteerders sturen, zonder dat hier cookies van derden voor nodig zijn. De overname van 1plusX geeft TripleLift-klanten nog een krachtige tool en versterkt het voortdurende engagement van het bedrijf om zowel uitgevers als adverteerders te ondersteunen bij de komende veranderingen in de sector.

De overname stelt beide bedrijven bovendien in staat om hun wederzijdse roadmaps te versnellen en nieuwe producten op de markt te brengen. "We willen de bloeiende business van 1plusX verder uitbouwen en nieuwe producten creëren waar zowel uitgevers als adverteerders hun voordeel mee kunnen doen", aldus Ari Lewine, mede-oprichter en Chief Strategy Officer van TripleLift. "Onze advertenties worden nu verrijkt met first-party data. Deze nieuwe producten zijn precies de schaalbare en privacy-vriendelijke oplossingen waarnaar onze bedrijfstak op zoek was."

"Uitgevers zitten al op een van de grootste potentiële data-goudmijnen om de cookie-leemte op te vullen: first-party data van uitgevers, die contextuele, registratie- en on-site gedragsgegevens omvatten," aldus Paul Bannister, mede-oprichter en Chief Strategy Officer van CafeMedia. "Met deze overname geeft TripleLift de sector het signaal dat er eindelijk geïnvesteerd gaat worden in first-party oplossingen, en dat is hard nodig."

TripleLift is het reclametechnologiebedrijf dat advertentieplaatsing opnieuw uitvindt op het kruispunt van creativiteit, media en data. Onze marktplaats bedient 's werelds toonaangevende merken, uitgevers, streamingbedrijven en platforms aan de vraagzijde en voert elke maand meer dan 1 biljoen advertentietransacties uit. Klanten kiezen voor ons omwille van ons toegankelijke aanbod van native tot online video tot connected-television, innovaties die merken in real-time in content invoegen en om onze behulpzame experts, die zich toeleggen op het maximaliseren van partnerprestaties. TripleLift, dat deel uitmaakt van de portfolio van Vista Equity Partners, is al vijf jaar op rij opgenomen in zowel de Inc. 5000 en Deloitte Technology Fast 500 voor vijf opeenvolgende jaren, is genoemd in Business Insider's lijst van Hottest Ad Tech Companies voor drie opeenvolgende jaren en werd bekroond met Most Innovative TV Advertising Technology door AdExchanger in 2021. Ontdek hoe TripleLift de toekomst van reclame vormgeeft bij triplelift.com.

1plusX stelt uitgevers en adverteerders in staat de controle te nemen over hun first-party assets om bedrijfsresultaten te stimuleren. Hun real-time databeheer, data-cleanroom en CTV-oplossingen zorgen er samen voor dat klanten hun publiek kunnen aanspreken met meer betekenisvolle en gepersonaliseerde inhoud en reclame. 1plusX ondersteunt uitgevers bij het te gelde maken van hun inventaris en optimaliseert de marketingprestaties van adverteerders door middel van gegevens. Tot nu toe heeft 1plusX de marketingprestaties van bedrijven over de hele wereld verbeterd, waaronder Axel Springer, BI Garage, Le Figaro, South China Morning Post en Tegna.

1plusX is een wereldwijd MarTech-bedrijf dat is opgericht in 2014 en actief is in Europa, Azië en de VS. 1plusX is gebouwd op de principes van samenwerking, vertrouwen, privacy en transparantie. Of het nu gaat om hun technologie of om hun klanten, 1plusX hecht veel waarde aan zijn partnerschappen om vooruitstrevend te blijven en zich aan te passen aan het steeds veranderende ecosysteem van de digitale media.

