Mme Kristiansen sera chargée de diriger les initiatives stratégiques de TripleLift, qui accélère sa stratégie en matière de médias et de données

NEW YORK, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, la société de technologie publicitaire qui réinvente le placement des annonces, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Sonja Kristiansen au poste de directrice des opérations commerciales, un nouveau rôle pour la société. Membre de l'équipe de direction de TripleLift, Kristiansen sera responsable des initiatives stratégiques de l'entreprise et de son développement, elle jouera également un rôle central dans l'établissement de partenariats mondiaux pour l'entreprise.

L'industrie des médias numériques continue de se transformer à toute allure, obligeant les éditeurs et les annonceurs à s'adapter en permanence pour atteindre leurs objectifs. Le rôle de directeur des opérations commerciales a été conçu en vue d'accélérer les partenariats stratégiques de TripleLift et d'améliorer la capacité de la société à aider les éditeurs à mieux monétiser leurs publications et les annonceurs à atteindre plus efficacement leur public dans le cadre de la transformation du secteur.

« Sonja possède une combinaison rare de compétences en matière de leadership dynamique et de compréhension approfondie de toutes les parties de l'écosystème des médias numériques », a déclaré Dave Clark, PDG de TripleLift. « Elle est un partenaire de confiance pour nos clients, un leader apprécié au sein de notre entreprise et un leader possédant de solides connaissances dans l'industrie. Sonja jouera un rôle central dans l'élaboration et la conduite de notre stratégie pour l'avenir. »

« Toutes ces transformations qui s'opèrent dans le secteur offrent à TripleLift l'opportunité de capitaliser sur ces changements et d'accélérer sa feuille de route en tant que partenaire SSP de premier plan », a déclaré Sonja Kristiansen, directrice des opérations commerciales chez TripleLift. « Je suis enthousiaste à l'idée de piloter l'exploitation de TripleLift afin de mener à bien son plan stratégique et de créer davantage de valeur pour nos clients. »

Kristiansen cumule 15 ans d'expérience dans les médias numériques à la tête d'équipes de stratégie, de partenariats et de revenus. Elle a rejoint TripleLift pour la première fois en 2016 et a occupé plusieurs rôles de direction stratégique au sein de l'entreprise, dont plus récemment celui de vice-présidente principale pour les Partenariats de plateformes mondiales, dans le cadre duquel elle a dirigé les équipes chargées de soutenir plus de 80 plateformes à la demande, réseaux d'audience et autres plateformes, notamment les partenaires de vérification, d'identité et de données. Avant de rejoindre l'entreprise, Mme Kristiansen a dirigé le développement des éditeurs chez Virool, une startup spécialisée dans les technologies publicitaires, et a occupé plusieurs postes dans le domaine des ventes, des services et des médias numériques chez les Vancouver Canucks de la NHL.

La nomination de Kristiansen couronne une année de chamboulements pour TripleLift. En mars, la société a finalisé l'acquisition de 1plusX, une plateforme mondiale d'activation de données de première partie, afin d'accélérer sa stratégie médias + données et d'améliorer son portefeuille de solutions de données de première partie pour les éditeurs et les annonceurs. En août, elle a annoncé l'expansion de ses activités dans la région DACH, ajoutant ainsi de nouveaux marchés à une liste déjà longue de régions hors des États-Unis, de l'EMOA à l'APAC. En septembre, elle a annoncé l'arrivée de Vevo en tant que nouveau partenaire majeur de diffusion en continu pour intégrer la technologie révolutionnaire CTV In-Show de la société, qui insère des marques et des produits dans les programmes télévisés par le biais du placement de produits en post-production. Plus récemment, la société a annoncé l'intégration de Dave Clark, ancien directeur général de FreeWheel, une société de Comcast, au poste de PDG de TripleLift

TripleLift est une société de technologie publicitaire qui réinvente le placement publicitaire à l'intersection de la création, des médias et des données. Notre place de marché est au service des plus grands, éditeurs, marques, sociétés de streaming et plateformes à la demande du monde entier, exécutant plus d'un trillion de transactions publicitaires chaque mois. Les clients nous choisissent en raison de nos offres adressables, de la vidéo native à la vidéo en ligne en passant par la télévision connectée, de nos innovations qui intègrent les marques dans le contenu en temps réel et du soutien de nos experts qui se consacrent à l'optimisation des performances des partenaires. En outre, avec l'acquisition de 1plusX, les clients peuvent libérer la pleine valeur de leurs données marketing en toute sécurité grâce à sa plateforme de gestion des données de première partie. Inscrit dans le portefeuille Vista Equity Partners, TripleLift figure dans les listes Inc. 5000 et Deloitte Technology Fast 500 depuis cinq années consécutives, a été nommée dans la liste de Business Insider des entreprises les plus dynamiques dans le domaine de la technologie publicitaire pendant trois années consécutives et a reçu le prix de la technologie publicitaire TV la plus innovante décerné par AdExchanger en 2021. Découvrez comment TripleLift façonne l'avenir de la publicité sur triplelift.com .

