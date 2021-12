Tristan Metaverse va sortir Tristan Survival

SINGAPOUR, 30 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le principal jeu sandbox RPG Tristan Survival sera officiellement lancé par Tristan Metaverse début 2022 avec simulation, PvE, PvP et la possibilité pour les utilisateurs de générer du contenu. D'autres planètes de jeu thématiques seront lancées proposant trois types d'ouvertures au CGU, au contenu professionnel et aux communautés tierces en 2022, en lien avec le jeu principal.

Tristan Metaverse est une réponse aux lacunes du GameFi et du metaverse. L'équipe derrière le projet a voulu créer un monde plutôt qu'un jeu associé à un marché NFT, et il s'annonce en effet comme un produit capable de combler le vide colossal existant sur le marché actuel, à savoir l'absence d'« écosystème » et le désintérêt pour le confort des joueurs et l'accessibilité.

Avec Tristan, l'objectif est de généraliser le crypto-gaming. L'objectif est de faciliter l'accès à la révolution GameFi et de construire un écosystème où les joueurs et les créateurs sont récompensés.

Qu'est-ce que Tristan Metaverse exactement ?

C'est une planète thématique de l'open metaverse, avec réseaux sociaux intégrés, où votre temps de jeu est valorisé. Cet environnement a vocation à devenir la « maison virtuelle » de nombreux joueurs.

Intégration des réseaux sociaux

Concernant le confort des joueurs, certains membres de l'équipe ont déjà travaillé sur différents jeux publiés par les leaders du marché, et s'il y a une chose qu'ils ont apprise, c'est que le confort et l'accessibilité sont deux piliers qui ne peuvent être ignorés.

Pour résoudre le problème, l'équipe a adopté une approche innovante en développant le jeu comme une application décentralisée (Dapp) instantanée plutôt qu'un jeu en ligne uniquement, permettant à tous d'y accéder depuis partout (Discord, Telegram ou Twitter). Ils ont également rendu l'accès « one-touch » au jeu plus facile que jamais.

Perspectives d'avenir

L'équipe a aussi été très occupée sur le plan commercial. Pour l'instant, le projet a reçu des investissements d'Ascensive Asset, de Waterdrip Capital, de Vendetta, de la fondation NEAR, de METIS Genesi DAC, de Polygon, de Damo Labs et il a rejoint l'Asia Blockchain Game Alliance (ABGA) en tant que membre start-up.

Twitter : https://twitter.com/TristanClub_

Discord : https://discord.gg/ePXHx64Vrz

Telegram : https://t.me/TristanClubofficial

