Tritium anuncia la combinación de negocios con Decarbonization Plus Acquisition Corporation II

Reconociendo la oportunidad en el emergente sector de los vehículos eléctricos, Tritium aplicó su experiencia en electrónica de potencia para climas extremos para crear una tecnología de carga rápida de corriente continua probada e instalada en algunas de las condiciones más duras del mundo. Habiéndose establecido como líder del mercado mundial, Tritium está bien posicionada para beneficiarse del crecimiento acelerado y sostenido a largo plazo del mercado mundial de vehículos eléctricos de pasajeros, que se prevé que tenga una tasa de crecimiento anual compuesta ("CAGR") de casi el 20% hasta 2040. Se prevé que las ventas mundiales de equipos de recarga de vehículos eléctricos tengan una tasa media de crecimiento anual compuesta de más del 25% durante este periodo.

Tritium ha proporcionado más de 2,7 millones de sesiones de carga de alta potencia en 41 países, suministrando más de 55 GWh de energía. La propiedad intelectual de la empresa incluye el único cargador del mundo con refrigeración líquida y grado de protección IP65, lo que proporciona a los clientes una tecnología protegida contra la entrada y sellada contra los elementos externos, reduciendo así el coste total de propiedad.

La consejera delegada de Tritium, Jane Hunter, dijo, "La acelerada electrificación del sector del transporte a nivel mundial está ya en marcha y tiene extraordinarias implicaciones más allá de los beneficios para los consumidores individuales. Nuestra industria es esencial para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a nivel mundial, tanto por el aumento de la adopción de vehículos eléctricos como por el despliegue de VE para la tecnología de almacenamiento masivo de energía. Como "baterías sobre ruedas", los vehículos eléctricos ayudarán a allanar el camino para introducir más energía renovable en las combinaciones energéticas nacionales. La movilidad eléctrica también desempeña un papel fundamental en la mejora de la calidad del aire, que es esencial para la salud pública en las regiones pobladas.

El acuerdo entre Tritium y DCRN es un voto de confianza en la visión y la viabilidad de mercado de Tritium, así como en la industria de la e-movilidad en su conjunto. Tenemos previsto ampliar a tres las instalaciones de fabricación a nivel mundial, acelerar el desarrollo de productos, hacer crecer nuestros equipos de ventas y operaciones de servicio a nivel mundial, y mucho más. Este acuerdo financia ese plan de crecimiento, permitiéndonos ampliar nuestras operaciones comerciales, mejorar nuestros productos y ofrecer aún más servicios a nuestros clientes."

Robert Tichio, presidente de DCRN, que se unirá al consejo de administración de la empresa combinada al cierre de la transacción, añadió: "Estamos muy emocionados y nos sentimos honrados de asociarnos con Tritium, ya que creemos que la trayectoria de innovación demostrada por la empresa en el ámbito de la electrónica de potencia y su estructura operativa y de fabricación bien establecida permitirán a Tritium mantener y ampliar su posición como líder del mercado en el espacio de hardware de carga. Bajo el liderazgo de Hunter, la compañía ha desarrollado un increíble equipo de más de 340 empleados en cuatro continentes y una base diversificada de clientes de primer orden, al tiempo que ha posicionado a Tritium como líder en la carga rápida de CC a medida que la adopción de los vehículos eléctricos continúa acelerándose. A medida que la ola de capital de inversión dirigida a los objetivos ambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG") continúa su aceleración, creemos que un Tritium que cotice en bolsa servirá como una valiosa participación básica para los inversores ESG. Estamos deseando trabajar con Jane y todo el equipo de Tritium para acelerar la electrificación eficiente del transporte mundial."

Visión general de la transacción

Se prevé que la transacción genere unos ingresos brutos de hasta 403 millones de dólares estadounidenses (520 millones de dólares australianos) en efectivo, suponiendo que los reembolsos de los accionistas públicos de DCRN sean mínimos. Los fondos se utilizarán para financiar las operaciones y el crecimiento. El valor empresarial previo a la adquisición de la empresa combinada es de 1.400 millones de dólares estadounidenses (1.800 millones de dólares australianos) al precio de 10 dólares estadounidenses por acción, excluyendo el efectivo que se destinará al balance general.

La antigua ejecutiva de Boeing, Jane Hunter, continuará como consejera delegada de Tritium, junto a los cofundadores James Kennedy (Director de Tecnología) y el Dr. David Finn (Director de Crecimiento), y los ejecutivos David Toomey (Director de Ingresos) y Michael Hipwood (Director Financiero).

Además de Robert Tichio, Jane Hunter, el Dr. David Finn, Trevor St. Baker AO (fundador y presidente de St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (director general de White Energy Company Limited) y Kara Frederick (directora general de Tiger Financial Group) se incorporarán al consejo de administración de la empresa combinada cuando se cierre la transacción.

"Hoy es un día de increíble orgullo para los fundadores de Tritium, David, James y Paul, y también para los sectores de la tecnología y la e-movilidad de Australia", dijo St. Baker. "Estamos orgullosos de haber apoyado la historia de éxito de Tritium, que ha pasado de ser una empresa emergente en Brisbane, a ser un exportador y fabricante mundial de tecnología de carga avanzada con una cuota de mercado líder en el mundo". St. Baker, junto con Jeff Phillips (consejero delegado de Varley Group) y Brian Flannery, han sido fundamentales para dirigir la empresa hasta su etapa actual.

Los consejos de administración tanto de Tritium como de DCRN han aprobado la transacción propuesta, sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de DCRN y al cumplimiento o la renuncia de las demás condiciones establecidas en la documentación definitiva, incluida la renuncia o el vencimiento del derecho de un accionista de Tritium a adquirir Tritium en virtud de la escritura del accionista en relación con Tritium.

Latham & Watkins LLP (EE.UU.), Corrs Chambers Westgarth (Australia), y el socio australiano de Ernst & Young son asesores de Tritium durante la transacción y DCRN es asesorado por Vinson & Elkins L.L.P. (EE.UU.) y Clifford Chance LLP (Australia). Credit Suisse actuó como asesor financiero exclusivo de un consorcio de accionistas que posee una participación mayoritaria y de control sustancial en Tritium, y JPMorgan y Citigroup actuaron como asesores financieros de DCRN.

Tritium y DCRN organizarán una conferencia telefónica conjunta con los inversores para hablar de la transacción propuesta hoy, miércoles 26 de mayo de 2021, a las 8:00 AM ET.

Para escuchar los comentarios preparados por teléfono, marque el 1-877-407-3982 si llama desde EE.UU., o el 1-201-493-6780 si llama desde fuera de EE.UU. y un operador le ayudará. La repetición telefónica estará disponible en el 1-844-512-2921 si llama desde EE.UU. o en el 1-412-317-6671 si llama desde fuera de EE.UU., y utilizará el código de acceso: 13720122. La repetición estará disponible hasta el 9 de junio de 2021 a las 11:59 PM ET.

Fundada en 2001 por pioneros de la movilidad eléctrica, Tritium diseña y fabrica hardware y software propios para crear cargadores rápidos de CC avanzados y fiables para vehículos eléctricos. Hacemos diseños compactos y robustos que se ven muy bien en la calle principal y prosperan en las condiciones más duras del mundo. La tecnología de Tritium es fácil de instalar, fácil de poseer y fácil de usar. Nunca dejamos de innovar para ayudar a nuestros clientes de todo el mundo.

Decarbonization Plus Acquisition Corporation II es una empresa de cheque en blanco constituida con el fin de realizar una fusión, intercambio de acciones de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con un objetivo cuyo esfuerzo principal sea el desarrollo y el avance de una plataforma que descarbonice los sectores más intensivos en carbono. Entre ellos se encuentran los sectores de la energía y la agricultura, la industria, el transporte y los sectores comercial y residencial. DCRN está patrocinada por una filial de Riverstone Holdings LLC y representa una nueva expansión de la franquicia de 15 años de Riverstone en las inversiones de bajas emisiones de carbono, habiendo establecido empresas líderes en la industria, con más de 5.000 millones de dólares estadounidenses de capital invertido en energías renovables.

Trevor St. Baker AO es una figura destacada en el sector de la electricidad y la energía en Australia y en todo el mundo, y un importante inversor en nuevas tecnologías que transforman los sectores de la electricidad y el transporte.

Su fondo privado, el St. Baker Energy Innovation Fund, fue uno de los primeros inversores en Tritium y es actualmente el mayor accionista, con aproximadamente el 26% del capital de la empresa.

