Tritium, un pionnier de l'e-mobilité et des infrastructures de recharge de VE, annonce sa fusion avec Decarbonization Plus Acquisition Corporation II ; la société fusionnée sera cotée au NASDAQ

Fondée en 2001 par les pionniers de l'e-mobilité, le Dr. David Finn, James Kennedy et le Dr. Paul Sernia, Tritium conçoit, développe et fabrique du matériel exclusif pour une recharge rapide avancée et fiable en courant continu. La société possède deux décennies d'expérience dans le domaine de l'électronique de puissance avancée et du transport électrique, ayant commencé par le développement de technologies pour les voitures solaires de course et d'autres projets extraordinaires, comme le système de gestion des batteries pour le submersible « Deepsea Challenger » de James Cameron.

Consciente de l'opportunité que représente le secteur émergent des VE, Tritium a appliqué son expérience en matière d'électronique de puissance pour les climats particulièrement rigoureux afin de créer une technologie de recharge rapide en courant continu testée et installée dans certaines des conditions les plus difficiles au monde. S'étant imposée comme un leader du marché mondial, Tritium est bien positionnée pour bénéficier de la croissance accélérée et soutenue à long terme du marché mondial des véhicules électriques pour passagers, dont le taux de croissance annuel composé (« TCAC ») devrait atteindre près de 20 % jusqu'en 2040. Les ventes mondiales de matériel de recharge pour VE devraient enregistrer un TCAC moyen de plus de 25 % chaque année au cours de cette période.

Tritium a fourni plus de 2,7 millions de sessions de recharge haute puissance dans 41 pays, fournissant ainsi plus de 55 GWh d'énergie. La propriété intellectuelle de la société comprend le seul chargeur au monde entièrement refroidi par liquide et classé IP65, offrant aux clients une technologie protégée contre les intrusions et les éléments extérieurs, réduisant ainsi le coût total de possession.

Selon Jane Hunter, directrice générale de Tritium : « L'électrification accélérée du secteur des transports à l'échelle mondiale est désormais en cours et a des implications extraordinaires au-delà des avantages qu'elle procure aux consommateurs individuels. Notre secteur est essentiel à la réalisation des objectifs mondiaux de réduction des émissions, grâce à l'adoption accrue des véhicules électriques et au déploiement de la technologie de stockage massif de l'énergie pour VE. En tant que « batteries sur roues », les véhicules électriques contribueront à ouvrir la voie à l'introduction d'une plus grande quantité d'énergie renouvelable dans les mix énergétiques nationaux. L'e-mobilité joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui est essentiel pour la santé publique dans les régions peuplées.

L'accord entre Tritium et DCRN est un vote de confiance dans la vision de Tritium et la viabilité de son marché; ainsi que dans l'industrie de la mobilité électrique dans son ensemble. Nous prévoyons d'étendre nos activités à trois sites de production mondiaux, d'accélérer le développement de produits, de renforcer nos équipes de vente et de service après-vente, et bien plus encore. Cet accord finance ce plan de croissance, nous permettant d'étendre nos activités commerciales, d'améliorer nos produits et de fournir encore plus de services à nos clients. »

Robert Tichio, président de DCRN, qui rejoindra le conseil d'administration de la société fusionnée à la clôture de la transaction, a ajouté : « Nous sommes extrêmement enthousiastes et honorés de nous associer à Tritium, car nous pensons que l'expérience attestée de la société en matière d'innovation dans le domaine de l'électronique de puissance et sa structure de fabrication et opérationnelle bien établie permettront à Tritium de maintenir et de consolider sa position de leader du marché dans le domaine du matériel de recharge. Sous la direction de Mme Hunter, la société a développé une équipe incroyable composée de plus de 340 employés sur quatre continents et une base diversifiée de clients de premier ordre, tout en positionnant Tritium comme leader de la recharge rapide en courant continu dans un contexte où l'adoption des véhicules électriques continue de s'accélérer. Avec la poursuite de l'accélération de la vague de capitaux d'investissement orientés vers les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (« ESG »), nous pensons qu'une Tritium cotée en bourse constituera un placement de base précieux pour les investisseurs ESG. Nous sommes impatients de travailler avec Jane et l'ensemble de l'équipe de Tritium pour accélérer l'électrification efficace des transports mondiaux. »

Aperçu de la transaction

La transaction devrait générer un produit brut d'environ 403 millions de dollars US (520 millions de dollars australiens) de liquidités, en supposant des rachats minimes par les actionnaires publics de DCRN. Les fonds serviront à financer les activités et la croissance de la société. La valeur de pré-financement de l'entreprise combinée est de 1,4 milliard de dollars US (1,8 milliard de dollars australiens) au prix de 10 dollars US par action, hors liquidités à inscrire au bilan.

Jane Hunter, ancienne cadre de Boeing, restera directrice générale de Tritium, aux côtés des cofondateurs James Kennedy (directeur de la technologie) et le Dr. David Finn (directeur de la croissance), ainsi que les cadres David Toomey (directeur des revenus) et Michael Hipwood (directeur financier).

Outre Robert Tichio, Jane Hunter, le Dr David Finn, Trevor St. Baker AO (fondateur et président du St. Baker Energy Innovation Fund), Brian Flannery (directeur général de White Energy Company Limited) et Kara Frederick (directrice générale de Tiger Financial Group) devraient rejoindre le conseil d'administration de la société fusionnée à la clôture de la transaction.

« Ce jour est un jour de très grande fierté pour les fondateurs de Tritium, David, James et Paul, mais aussi pour les secteurs australiens de la technologie et de l'e-mobilité », a déclaré M. St Baker. « Nous sommes fiers d'avoir soutenu la réussite de Tritium, qui est passée d'une start-up de Brisbane à un exportateur et fabricant mondial de technologies de recherche avancées, avec une part de marché mondiale prépondérante. » M. St. Baker, ainsi que MM. Jeff Phillips (PDG de Varley Group) et Brian Flannery ont joué un rôle déterminant pour mener la société à son stade de développement actuel.

Les conseils d'administration de Tritium et de DCRN ont approuvé la transaction envisagée, sous réserve, entre autres, de l'approbation des actionnaires de DCRN et de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions énoncées dans la documentation définitive, y compris la renonciation ou l'expiration du droit d'un actionnaire de Tritium d'acquérir Tritium en vertu du pacte d'actionnaires de Tritium.

Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l'accord de fusion et de la présentation aux investisseurs, figureront dans un rapport courant sur formulaire 8-K qui sera déposé par DCRN auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Celui-ci pourra être consulté à l'adresse : www.sec.gov.

Conseillers

Latham & Watkins LLP (États-Unis), Corrs Chambers Westgarth (Australie) et le partenariat australien d'Ernst & Young conseillent Tritium sur cette transaction, alors que DCRN est conseillé par Vinson & Elkins L.L.P. (États-Unis) et Clifford Chance LLP (Australie). Crédit Suisse a agi à titre de conseiller financier exclusif d'un consortium d'actionnaires qui détient une majorité substantielle et une participation de contrôle dans Tritium et JPMorgan et Citigroup ont été les conseillers financiers de DCRN.

Informations relatives à la conférence téléphonique avec les investisseurs

À propos de Tritium

Fondée en 2001 par des pionniers de l'e-mobilité, Tritium conçoit et fabrique du matériel et des logiciels exclusifs permettant de créer des chargeurs en courant continu rapides, avancés et fiables pour les véhicules électriques. Nous fabriquons des produits compacts et robustes qui ont fière allure dans l'Avenue principale et qui résistent aux conditions les plus extrêmes du monde. La technologie Tritium est facile à installer, facile à posséder et facile à utiliser. Nous ne cessons d'innover pour aider nos clients partout dans le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site :www.tritiumcharging.com

À propos de Decarbonization Plus Acquisition Corporation II

Decarbonization Plus Acquisition Corporation II est une société chèque en blanc formée dans le but de procéder à une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec un objectif dont l'effort principal consiste à développer et à faire progresser une plateforme qui décarbonise les secteurs à plus forte intensité de carbone. Il s'agit notamment des secteurs de l'énergie et de l'agriculture, de l'industrie, des transports ainsi que des secteurs commercial et résidentiel. DCRN est parrainée par une société affiliée de Riverstone Holdings LLC et représente une nouvelle expansion de la franchise créée par Riverstone il y a 15 ans dans le domaine des placements à faible émission de carbone, ayant créé et développé des entreprises leaders du secteur, avec des investissements de plus de 5 milliards de dollars US en capitaux propres dans les énergies renouvelables.

À propos de St. Baker Energy Innovation Fund

Trevor St. Baker AO est une figure de proue du secteur de l'électricité et de l'énergie en Australie et dans le monde, et un investisseur de premier plan dans les nouvelles technologies qui transforment les secteurs de l'électricité et des transports.

Son fonds privé, le St. Baker Energy Innovation Fund, a été l'un des premiers investisseurs de Tritium et en est actuellement le principal actionnaire, avec environ 26 % du capital de la société.

