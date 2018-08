Triunfo para o uísque irlandês Tullamore D.E.W. no Concurso Internacional de Vinhos e Destilados

DUBLIN, 7 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- O Tullamore D.E.W. ganhou o Troféu Mundial do Uísque no Concurso Internacional de Vinhos e Destilados (International Wine & Spirits Competition) pelo seu single malt de 18 anos.

O Troféu Mundial do Uísque, um prêmio muito cobiçado, não era concedido a um uísque irlandês desde 2009.

Já em seu 49o aniversário, o Concurso Internacional de Vinhos e Destilados anual (IWSC na sigla em inglês) foi criado pelo químico especialista em vinhos Anton Massel, que, em 1969, idealizou a criação de um concurso para vinhos e destilados que se baseava não apenas no julgamento organoléptico, mas também no fato de todos os registrados submeterem-se a uma análise química.

John Quinn, o embaixador global da marca Tullamore D.E.W. disse: "É sensacional saber que este prêmio prestigiado foi concedido a um uísque irlandês e, logicamente, estamos maravilhados que o nosso Tullamore DEW Single Malt de 18 anos tenha sido o escolhido. A maturação nos quatro tonéis (bourbon, Oloroso sherry, porto e madeira) lhe proporciona uma complexidade suave, com aromas deliciosos de maçã assada e frutas secas".

A seleção do Tullamore D.E.W. Single Malt já recebeu uma série impressionante de prêmios. O Tullamore D.E.W. Single Malt de 18 anos obteve um Master no concurso Global Irish Whiskey Masters 2016. Medalhas de ouro foram outorgadas ao Tullamore D.E.W. Single Malt de 14 anos no Global Irish Whiskey Masters 2016 e no International Spirits Challenge Awards 2016.

Notas ao editor:

Sobre o Tullamore D.E.W.

O Tullamore D.E.W. é a segunda maior marca de uísques irlandeses do mundo registrando vendas de acima de um milhão (9L) de caixas anualmente. Reconhecido em todo o mundo por seu sabor suave, o uísque irlandês Tullamore D.E.W. é destilado triplamente apresentando uma combinação de todos os três tipos de uísque irlandês – grão, malte e alambique. A delicadeza doce do uísque de grãos, as especiarias suaves originadas do alambique e o sabor de frutas do malte criam uma exclusividade que diferencia o Tullamore D.E.W. de todos os outros uísques irlandeses. Entre a variedade de prêmios concedidos ao Tullamore D.E.W. estão o Tullamore D.E.W. Original, Tullamore D.E.W. Reserva Especial 12 Anos, Tullamore D.E.W. Trilogia 15 Anos, Tullamore D.E.W. Single Malt 14 Anos, Tullamore D.E.W. Single Malt 18 Anos, Tullamore D.E.W. Maturação em Tonel de Cidra, Tullamore D.E.W. Phoenix e Tullamore D.E.W. XO Maturação em Tonel de Rum.

O Tullamore D.E.W. se tornou parte da família William Grant & Sons em 2010.

