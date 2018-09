Troféu Jatobá PR para América Latina com inscrições abertas

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- As inscrições para o Prêmio de Excelência e Inovação em PR – Troféu Jatobá PR 2018 estão abertas e vão até 23 de setembro. Poderão concorrer ao Troféu Jatobá projetos de PR da América Latina realizados ou concluídos entre 1º de outubro de 2017 a 23 de setembro de 2018, ou que tenham apresentado resultados relevantes e consistentes nesse período. Os interessados deverão acessar diretamente o site do prêmio (www.jatobapr.com.br) e ali também conferir o regulamento e os valores de inscrição.

A premiação é a única do Brasil e América Latina a reconhecer os trabalhos desenvolvidos por agências de comunicação e congêneres nas categorias agências-butiques e grandes agências. A iniciativa contempla 11 categorias, sendo dez exclusivas para agências brasileiras e uma destinada a representantes dos demais países latino-americanos. Além disso, há três premiações especiais, destacando a Agência do Ano, focada nas grandes agências de comunicação; a Agência-Butique do Ano, voltada às agências com esse perfil de atuação; e o Case do Ano, que reconhece o melhor projeto de comunicação inscrito no Prêmio Jatobá em 2018.

O jantar especial de premiação será realizado no dia 8 de novembro de 2018, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

