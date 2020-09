Troisième Sommet de Beijing des Villes créatives de l'UNESCO : coopération internationale ouverte et inclusive demandée dans toutes les régions

BEIJING, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La troisième édition du Sommet de Beijing des Villes créatives de l'UNESCO, qui a été organisée par la Commission municipale de Beijing des sciences et des technologies et dont le thème était « le pouvoir des villes par la créativité, l'avenir par la technologie », a exploré la façon dont la culture, la créativité et la technologie peuvent améliorer la gestion urbaine. Les participants au Sommet ont souligné l'importance de la coopération internationale dans l'ensemble des régions.

« La numérisation a beaucoup changé la donne et restera certainement un élément clé de la nouvelle norme, a déclaré Lamia Kamal-Chaoui, directrice du Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. De nombreuses villes ont adopté des outils de ville intelligents, surtout lorsqu'il s'agit d'offrir des services municipaux.

Les villes ont également l'occasion de revoir leurs modèles de croissance du tourisme et d'explorer des solutions de rechange au tourisme à grande échelle, en tirant parti de la technologie pour mettre en valeur les attractions mondiales très visitées et promouvoir les industries locales. »

Depuis que Beijing a été désignée Ville créative de design de l'UNESCO en 2012, son industrie créative est devenue une nouvelle source de croissance économique. La transformation du haut-fourneau no 3 de Shougang – le lieu où s'est déroulé le Sommet –, une structure en acier dans un parc industriel, en un espace ouvert au public s'inscrit bien dans la mission et les priorités de l'UNESCO.

Au cours du sommet, de nombreux leaders en faveur d'un environnement urbain de coopération ouvert et inclusif ont mis l'accent sur l'importance de la coopération internationale.

Virginia Raggi, mairesse de Rome, a indiqué : « Nous nous concentrons sur la régénération urbaine comme un facteur d'amélioration du bien-être des résidents et des touristes et nous croyons fermement à la collaboration internationale. Le multilatéralisme et la réciprocité représentent les valeurs fondatrices de notre démocratie. »

« Si nous avons tous compris une chose, c'est que "tout seul, on ne peut sauver personne", a affirmé Enrique Avogadro, ministre de la Culture du gouvernement de la Ville de Buenos Aires. Nous avons une occasion unique de bâtir une nouvelle réalité et un avenir différent de celui que nous avions en tête. Et plus important encore, nous pouvons le faire collectivement, en écoutant toutes les voix et les idées et en leur faisant de la place. »

À propos du troisième Sommet de Beijing des Villes créatives de l'UNESCO

Le troisième Sommet de Beijing des Villes créatives de l'UNESCO a eu lieu à Beijing du 17 au 18 septembre 2020. Le Sommet offre une plateforme internationale de dialogue et de réseautage et réunit un ensemble de parties prenantes variées des villes, dont des maires et des décideurs politiques, des représentants d'institutions des Nations Unies, des universitaires et des experts, ainsi que des innovateurs et des entrepreneurs. Pour en savoir plus sur le Sommet, cliquez ici.

SOURCE Beijing Municipal Science and Technology Commission