Troisième trimestre 2021 d'Elopak : maintien d'un solide rendement financier tout en améliorant considérablement la stratégie de croissance

· Poursuite de bonnes performances de rentabilité, un résultat avant intérêts, impôts et amortissements ajusté de 31,7 millions d'euros (marge de 13,4 %).

· Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % par rapport au troisième trimestre de 2020 (assortiment de produits et vente soutenue de machines de remplissage).

· La hausse des prix des matières premières continue d'influer sur les résultats, en partie atténuée par une performance opérationnelle solide.

· Situation financière solide avec un ratio de levier multiplié par 2 à la fin du troisième trimestre 2021.

« Nous sommes heureux d'annoncer qu'Elopak continue à afficher de solides résultats financiers, avec un trimestre très solide en termes de rentabilité et une croissance de 13 % du chiffre d'affaires », a expliqué Thomas Körmendi, PDG d'Elopak.

La principale raison de la croissance du chiffre d'affaires est la poursuite de l'accroissement d'un portefeuille de produits de plus grande valeur et le développement de nouvelles activités dans les deux principaux segments de marché d'Elopak. Par rapport au troisième trimestre de 2020, les segments Europe et Amériques ont enregistré de bonnes performances, affichant des croissances de respectivement 15 % et 8 %. La croissance est alimentée par les résultats de notre stratégie axée sur le développement durable, où nous menons la conversion du plastique en carton dans nos principaux segments, y compris au Royaume-Uni.

La rentabilité est solide, surtout si l'on considère l'augmentation du coût des matières premières et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Amélioration de l'accès aux marchés en croissance dans la région MENA

« L'acquisition récente de Naturepak Beverage, le premier fournisseur d'emballages gable-top de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), donne accès à d'importants marchés en pleine croissance. La région affiche le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde dans le secteur de l'emballage carton. « Avec l'histoire d'Elopak, qui compte plus de 25 ans d'activités dans la région, nous jouissons d'une solide réputation », a poursuivi M. Körmendi.

Une fois réalisée, l'acquisition devrait avoir un effet bénéfique sur la croissance, les marges et le bénéfice par action.

Innovation axée sur la durabilité

« De plus, nous observons clairement les résultats plus généraux de notre stratégie axée sur le développement durable dans les rayons où nous favorisons également la conversion du plastique en carton dans des segments d'emballage non traditionnels en positionnant notre marque D-Pak™ pour les emballages non alimentaires en Norvège. Conformément à notre stratégie de croissance, nous continuons à rechercher de nouvelles opportunités de croissance et de marché », a conclu Körmendi.

À propos d'Elopak

Elopak est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'emballages en carton et d'équipements de remplissage. Il utilise des matériaux renouvelables, recyclables et durables pour fournir des solutions d'emballage innovantes. Les emballages emblématiques Pure-Pak® de l'entreprise sont conçus dans le souci de l'environnement, de la sécurité et de l'aspect pratique. Ils offrent une alternative naturelle et pratique aux bouteilles en plastique et s'intègrent dans une économie circulaire à faible bilan carbone.

