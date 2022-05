Tromox Ukko S ganha o iF Design Award 2022

O iF Design Award é um dos prêmios de design mais importantes do mundo, identificado como um árbitro de qualidade para um design excepcional. O júri do iF reconheceu a Tromox Ukko S por seu impacto social, conceito de design e diferenciação de outros produtos semelhantes.

A Tromox Ukko S foi projetada para que os motociclistas urbanos cruzem a cidade e busquem a alegria de andar de moto nos arredores de uma forma ecológica e ambientalmente correta, não só para promover a sustentabilidade diante das mudanças climáticas, mas também para impulsionar a criação de um futuro neutro em carbono. A Tromox Ukko S também está alinhada com a tendência futura de tecnologia de mobilidade, procurada por jovens motociclistas globais devido a sua aparência distinta e elegante e seus atributos únicos de networking - a função de sensoriamento automático permite que os motociclistas se conectem com outros usuários da Tromox Ukko S.

"O prêmio iF ilustra o trabalho árduo que toda a equipe da Tromox dedica ao projeto da Ukko S, uma motocicleta elétrica de alta velocidade, leve e inteligente que oferece aos usuários uma sensação de controle que supera a das motocicletas movidas a combustível", explicou Porter Chen, fundador da Tromox.

"Estamos honrados por nosso projeto ter sido reconhecido pelo júri do iF, e a Tromox se concentrará na criação de produtos relacionados à mobilidade elétrica que possam fazer uma contribuição positiva para as causas de proteção ambiental do mundo."

A Tromox tem como objetivo se tornar líder global no setor de mobilidade elétrica, criando motocicletas elétricas exclusivamente para jovens motociclistas do mundo todo.

Para mais informações sobre o produto, acesse www.tromox.com e siga-nos @tromox_official no Instagram e @tromoxofficial no Facebook. Para obter cooperação e quaisquer outras consultas, envie um e-mail para [email protected], e teremos prazer em ajudar.

Site oficial: www.tromox.com

Facebook: https://www.facebook.com/tromoxofficial

Instagram: https://www.instagram.com/tromox_official/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tromox/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826523/image_1.jpg

FONTE Tromox

SOURCE Tromox