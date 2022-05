Tromox Ukko S remporte l'iF Design Award 2022

L'iF Design Award est l'un des prix de design les plus importants au monde, identifié comme un arbitre de qualité pour un design exceptionnel. Le jury de l'iF a reconnu le Tromox Ukko S pour son impact social, son concept de design et sa différenciation par rapport à d'autres produits similaires.

Le Tromox Ukko S est conçu pour permettre aux motocyclistes urbains de traverser la ville et de poursuivre le plaisir de rouler dans les banlieues de manière verte et écologique, non seulement pour promouvoir la durabilité face au changement climatique, mais aussi pour favoriser la création d'un avenir neutre en carbone. Le Tromox Ukko S est également conforme à la tendance future de la technologie de mobilité, recherchée par les jeunes motocyclistes du monde entier en raison de son apparence distinctive et élégante et de ses attributs uniques de réseautage social ; la fonction de détection automatique permet aux motocyclistes de se connecter avec d'autres utilisateurs du Tromox Ukko S.

« L'iF Award illustre le travail acharné que toute l'équipe de Tromox a mis dans la conception de l'Ukko S, c'est une moto électrique intelligente et légère à haute vitesse qui offre aux utilisateurs un sentiment de contrôle dépassant celui des motos à carburant », a expliqué le fondateur de Tromox, Porter Chen.

« Nous sommes honorés que notre design ait été reconnu par le jury iF, Tromox se concentrera sur la création de produits liés à la mobilité électrique qui peuvent apporter une contribution positive aux causes mondiales de protection de l'environnement. »

Tromox vise à devenir un leader mondial dans l'industrie de la mobilité électrique, en créant des motos électriques exclusivement pour les jeunes motocyclistes du monde entier.

