Tronsmart bringt den T7 auf den Markt - das neue Flaggschiff unter den Outdoor-Bluetooth-Lautsprechern

SHENZHEN, China, 5. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Tronsmart hat den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher T7 auf den Markt gebracht, einen weiteren leistungsstarken Lautsprecher, der ein Upgrade des Tronsmart T6 darstellt.

Tronsmart T7 Portable Outdoor Bluetooth Speaker

Die Menschen sind immer scharf auf verschiedene Outdoor-Abenteuer mit Freunden oder Familien. Ob Wanderungen oder Strandbesuche, es soll auf jeden Fall viel Zeit mit Aktivitäten im Freien verbracht werden. Was ist mit Musik? Vielleicht sollten Sie einen tragbaren kabellosen Lautsprecher für Hintergrundmusik mitbringen. Aber was ist mit den Versammlungen im Freien? Aus diesem Grund wird T7 eingeführt.

Die T-Serie von Tronsmart hat ihren legendären kabellosen Bluetooth-Lautsprecher T6 mit der Veröffentlichung des T7 aktualisiert. Mit seiner Beat-gesteuerten Lichtshow ist der Tronsmart T7 die perfekte Ergänzung für Pläne im Freien. Eine anpassbare Hintergrundbeleuchtung, die im Takt der Musik pulsiert und schimmert. Bringen Sie die Atmosphäre auf den Punkt, wenn Sie eine Party veranstalten oder Gäste zu Besuch haben.

Was die Klangqualität anbelangt, so liefert er einen Rundum-Stereoklang mit einem leistungsstarken Tieftöner in Kombination mit zwei hintereinander angeordneten Hochtönern. Ausgestattet mit Tronsmarts patentiertem SoundPulse -Audio erzeugt er dröhnende Bässe bei kompakter Größe.

Um das Engagement für die Qualität der Musik weiter zu verstärken, hat Tronsmart eine Anwendung herausgebracht, mit der die Benutzer die EQ-Modi mit einem Fingertipp personalisieren können. Flexibel wählbare EQ-Modi für unterschiedliche Musikgeschmäcker. Darüber hinaus kann es auch verwendet werden, um außergewöhnlichen Stereoklang mit überragender Klarheit im Stereo-Pairing-Modus zu genießen.

Der T7 hat das zylindrische Design der T6-Serie übernommen und ist nach wie vor bequem zu bedienen und zu transportieren. Mit dem Tronsmart T7 Outdoor-Lautsprecher ist es jetzt möglich, noch weiter zu gehen. Die IPX7-Einstufung ermöglicht es, auf dem Weg zu Abenteuern ohne Angst vor rauem Wetter zu reisen. Außerdem garantiert der langlebige Akku bis zu 12 Stunden ununterbrochene Musikwiedergabe mit einer einzigen Ladung. Ob Radfahren, Wandern oder Camping, T7 meistert jedes Abenteuer, das das Leben mit sich bringt, mit Leichtigkeit.

Auch wenn es viele Lautsprecher gibt, die tragbarer sind als der Tronsmart T7, lohnt es sich, ihn mit seinem atemberaubenden 360°-Surround-Sound und den lebendigen Beleuchtungsmodi zu kaufen. Wenn Sie fasziniert sind, zögern Sie nicht, ausführliche Informationen und Frühbucherrabatt zu finden auf Tronsmart Official Store und kaufen Sie den Lautsprecher bei Amazon US , Amazon UK und Amazon ES .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890605/image_1.jpg

SOURCE Tronsmart