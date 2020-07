Tronsmart devient un nouvel acteur sur le marché des écouteurs TrueWireless à suppression active du bruit hybride avec Apollo Bold

Pour acquérir une part de ce marché, Qualcomm® a choisi de collaborer avec son ancien partenaire Tronsmart pour créer Apollo Bold. Cette fois, Qualcomm applique sa puce emblématique QCC5124, qui n'a encore été utilisée dans le moindre produit, pour prendre en charge les premiers écouteurs à réduction active du bruit hybride de Tronsmart. Apollo Bold est fabriqué par Grandsun, l'une des plus grandes usines de traitement des puces Qualcomm®.

Selon Qualcomm®, la puce QCC5124 utilisée avec Tronsmart Apollo Bold peut prendre en charge la suppression active du bruit (ANC en anglais) et le traitement des signaux Bluetooth, ce qui permet à ces deux caractéristiques d'obtenir les meilleures performances sans la moindre interférence. Alors que les autres modèles ANC du marché doivent utiliser deux puces pour le signal Bluetooth et la suppression active du bruit. Tronsmart Apollo Bold est conçu à l'aide d'une technologie de suppression du bruit hybride (Feedforward & Feedback) qui peut neutraliser le bruit à bande large et à bande étroite pour obtenir le meilleur effet. Contrairement aux modèles quelconques qui ne peuvent neutraliser le bruit que jusqu'à 25-28 décibels, Tronsmart Apollo Bold peut neutraliser le bruit allant jusqu'à 35 décibels.

Tronsmart Apollo Bold utilise TrueWireless™ Stereo Plus, la technologie de transmission synchrone des signaux pour veiller à ce que les écouteurs gauche et droit reçoivent le signal Bluetooth simultanément. La plupart des écouteurs TWS, y compris les AirPods Pro, utilisent la technologie stéréo TrueWireless, de sorte que l'écouteur principal reçoit d'abord le signal, puis le transmet à l'autre écouteur, ce qui provoque un retard.

Voici les autres caractéristiques techniques du produit :

Le pilote en graphène personnalisé fonctionne avec le décodage aptX™ pour offrir une qualité sonore fantastique

Six microphones équipés de la technologie cVc assurent la meilleure qualité de son et d'appel

L'antenne laser LDS assure une connexion très fiable

Les trois modes d'utilisation : ANC, musique et transparence, permettent aux utilisateurs de profiter de la musique où qu'ils soient et à tout moment

Plus de 30 heures d'écoute avec le boîtier de charge (plus de 10 heures pour une seule charge), soit 6 heures de plus qu'avec les AirPods

La fonction de détection intra-auriculaire donne plus de commodité

Ce produit de pointe qui peut battre les AirPods Pro d'Apple ne coûte que 46 % du prix de son concurrent

Lien vers le produit : https://bit.ly/2Of8yTa

Afin de remercier tous ses clients de leur soutien, Tronsmart leur a préparé un cadeau de lancement (disponible entre le 15 juillet et le 31 juillet) pour Apollo Bold. Rendez-vous sur : https://www.tronsmart.com/all-for-music.htm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1201215/Tronsmart_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1201216/Tronsmart_2.jpg

Contact avec les RP :

Alais Wang

Directrice du marketing

Siège social de Tronsmart

[email protected]

+86-755-23603740

Related Links

https://www.tronsmart.com



SOURCE Tronsmart