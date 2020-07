Tronsmart erschließt mit Apollo Bold den Markt für TrueWireless-Kopfhörer mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung

Laut Qualcomm® können die Tronsmart Apollo Bold durch den QCC5124 die beste Leistung für Active-Noise-Cancelling und Bluetooth-Signalverarbeitung ohne Störungen erzielen. Im Gegensatz dazu benötigen andere ANC-Modelle für die Bluetooth-Signalverarbeitung und aktive Geräuschunterdrückung zwei verschiedene Chips. Die Apollo Bold-Kopfhörer von Tronsmart verfügen über eine hybride Noise-Cancelling-Technologie (Feedforward und Feedback), wodurch hoch- und tieffrequente Geräusche für den besten Klang unterdrückt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, die nur Geräusche bis zu 25-28 dB unterdrücken können, können die Apollo Bold von Tronsmart einen Geräuschpegel von bis zu 35 dB ausblenden.

Die Tronsmart Apollo Bold nutzen die synchrone Signalübertragungstechnologie TrueWireless™ Stereo Plus, um den zeitgleichen Signalempfang auf dem linken und rechten Kopfhörer zu gewährleisten. Die meisten TWS-Kopfhörer, einschließlich der AirPods Pro, verwenden TrueWireless-Stereotechnologie. D. h. der Hauptkopfhörer empfängt das Signal zuerst und leitet es an den anderen Kopfhörer weiter, was eine Verzögerung verursacht.

Weitere Produktspezifikationen:

Der maßgeschneiderte Graphen-Treiber nutzt aptX™-Dekodierung für außergewöhnliche Klangqualität

Sechs Mikrofone gewährleisten zusammen mit cVc-Technologie die beste Klang- und Anrufqualität

Eine LDS-Laserantenne sorgt für eine robuste Verbindung

Die drei Betriebsmodi ANC, Musik und Transparenz ermöglichen Nutzern Musik überall und zu jederzeit zu genießen

Über 30 Stunden Spielzeit mit dem Ladebehälter (über 10 Stunden mit einer einzigen Aufladung) und sechs Stunden mehr Nutzungszeit als AirPods

Mit Ohrerkennung für ein angenehmeres Tragegefühl

Dieses hochentwickelte Produkt kann die Apple AirPods mühelos übertreffen und ist 46 % günstiger als sein Konkurrent.

Produktlink: https://bit.ly/2Of8yTa

Als Dankeschön an alle Kunden für ihre Unterstützung verschenkt Tronsmart Werbeartikel zur Markteinführung der Apollo Bold (verfügbar vom 15. bis 31. Juli). Bitte besuchen Sie: https://www.tronsmart.com/all-for-music.htm.

