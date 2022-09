Tronsmart lança T7 - nova caixa de som Bluetooth para uso ao ar livre

SHENZHEN, China, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tronsmart lançou a T7, a mais nova caixa de som Bluetooth portátil e potente, uma atualização da Tronsmart T6.

As pessoas estão sempre à procura de aventuras ao ar livre com amigos ou famíliares. Seja passeando ou na praia, com certeza há sempre muito tempo para atividades ao ar livre. E quanto a música? Quem sabe levando um alto-falante portátil sem fio para compor a trilha sonora. E para as reuniões ao ar livre? É para esses momentos que a T7 está sendo lançada.

Caixa de som Bluetooth portátil para uso ao ar livre Tronsmart T7

Com o lançamento da T7, a série T da Tronsmart ganhou uma atualização para sua lendária caixa de som bluetooth sem fio T6. Com um show de luzes que acompanham as batidas, a Tronsmart T7 é perfeita para os programas ao ar livre. Uma luz de fundo personalizável, que pulsa e bilha acompanhando as batidas da música. Enriqueça o ambiente quer seja uma festa ou uma reunião de amigos.

Quando se trata de qualidade de som, a caixa oferece som estéreo completo com um woofer potente combinado com tweeters duplos. Incluindo áudio SoundPulse patenteado da Tronsmart, ela produz graves vibrantes em um tamanho compacto.

Aumentando seu compromisso com a qualidade da música, a Tronsmart lançou um aplicativo que permite aos usuários personalizar os modos de equalização com um toque. Escolha com flexibilidade os modos de equalização para atender a diferentes gostos musicais. Além disso, ela também reproduz som estéreo excepcional com clareza superior no modo de emparelhamento estéreo.

Com o projeto cilíndrico da série T6, a T7 é prático tanto para o uso como para o transporte. Agora é possível ir além com a caixa de som para uso ao ar livre Tronsmart T7. A classificação IPX7 permite usá-la sem qualquer preocupação com o mau tempo. Além disso, uma bateria de longa duração garante até 12 horas de reprodução contínua de música com uma única carga. Seja pedalando, caminhando ou acampando, a T7 é a parceira de todas as aventuras.

Mesmo que existam muitas caixas de som mais portáteis que a Tronsmart T7, ainda vale a pena comprar uma om um impressionante som surround de 360° e modos de iluminação vibrantes. Obtenha informações detalhadas e os descontos para os primeiros compradores na Tronsmart Official Storee compre a caixa de som no site da Amazon dos EUA, Amazon do Reino Unido e na Amazon da Espanha.

