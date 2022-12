Tronsmart lance l'enceinte de fête Bang SE avec 24 heures d'amusement

Offre une lumière rythmée pour enflammer vos fêtes

SHENZHEN, Chine, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Tronsmart a acquis sa réputation grâce à ses enceintes de fête, dont l'exceptionnelle Bang SE. Modèle de la série Tronsmart Bang, la Bang SE garantit un temps de lecture de 24 heures tout en offrant un magnifique spectacle de lumière.

La série Tronsmart Bang

Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker

La série Tronsmart Bang a connu un excellent succès en ce qui concerne les enceintes de fête, avec les modèles Bang, Bang Mini et, le plus soigné, la Bang SE.

Conçue pour les scénarios d'extérieur, la Tronsmart Bang SE possède une impressionnante puissance de sortie stéréo de 40 W pour un poids très raisonnable d'environ 2 kg. Grâce à ses deux amplificateurs pleine gamme de 3,1 pouces, elle offre une qualité sonore exceptionnelle, avec un son fort et net.

Pour élargir encore la scène sonore, les haut-parleurs Bluetooth de Tronsmart sont dotés de SoundPulse, qui intensifie les sons reproduits et intègre même un algorithme d'intensification des basses, conçu pour produire des basses percutantes.

Profitez-en à fond

Vous voulez pimenter la fête avec une enceinte capable de transformer l'endroit en piste de danse ? L'enceinte Bang SE a été conçue exactement pour cela ! Grâce à l'enceinte Bang SE, faites de la vie une bande sonore, et lorsqu'il est temps de s'amuser, vous avez le son et la lumière pour que la fête commence. Avec sa poignée intégrée et sa sangle détachable, les gens peuvent emporter le Bang SE avec eux, peu importe ce que la journée leur réserve.

Enceinte de fête portable pour des scénarios intérieurs et extérieurs

Tronsmart a innové le design de sa série d'enceintes en y intégrant la portabilité, l'applicabilité et le divertissement. Dans cette optique, rien n'est plus approprié que la Bang SE qui a obtenu la certification d'étanchéité IPX6 pour la protection contre la poussière, les déversements ou les éclaboussures. Cela signifie qu'elle peut être utilisée dans des environnements poussiéreux et humides sans risque de dommages.

Équipée d'une batterie qui promet jusqu'à 24 heures d'autonomie, la Bang SE dispose également d'une fonction de banque d'énergie pour recharger les téléphones portables. En outre, le couplage stéréo en fait un excellent choix pour un système audio domestique, car il offre un champ sonore plus fort et plus large.

L'enceinte portable Bang SE 40W est déjà disponible avec une réduction pour les premiers acheteurs sur le site web de Tronsmart . Pour plus de détails et la gamme complète d'enceintes, veuillez visiter sa page produit .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965389/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart