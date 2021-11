Tronsmart lance les écouteurs sans fil ONYX PRIME True avec une conception hybride, leader de l'industrie, à haut-parleurs doubles, et une lecture audio sans latence

Les écouteurs Tronsmart ONYX PRIME disposent d'un haut-parleur dynamique et puissant, couplé à un haut-parleur à armature équilibrée, ce qui permet de fournir un son haut de gamme détaillé avec une gamme de fréquences étendue (10 Hz-25 kHz). Cela garantit en fin de compte une basse et des médiums naturels et résonants qui s'intègrent à des aigus mélodieux et clairs grâce à un accordage précis et un croisement transparent.

Avec la technologie TrueWireless Mirroring, il est possible de permuter en continu l'écouteur connecté au smartphone et l'écouteur qui reflète la connexion pour une transmission plus rapide et un streaming de musique sans décalage audio.

La puce Qualcomm de pointe utilisée dans les ONYX PRIME offre un son haute résolution avec réglage acoustique, intégré à la musique de qualité supérieure et au mode de jeu à très faible latence. Il en résulte une lecture audio polyvalente et flexible pour la musique ou le jeu. La compatibilité de l'égaliseur intégré permet de personnaliser 8 profils audio et des commandes tactiles personnalisées pour un jeu parfait de personnalisation pour tous les amateurs de son.

Le boîtier ultra-compact de charge rapide est de la taille d'une poche, idéal pour les déplacements, avec une autonomie maximale de 40 heures. Une seule charge permet de bénéficier jusqu'à 7 heures de musique ininterrompues, ce qui, au quotidien, est idéal.

Les écouteurs hybrides à doubles haut-parleurs Tronsmart ONYX PRIME sont disponibles à l'achat sur le site officiel de Tronsmart, à un prix réduit de 69,99 $. Les écouteurs seront également en vente sur Amazon Black Friday au prix de 48,99 $ (réduction de 21 $).

Spécifications :

Puce : Qualcomm® QCC3040

Entrée : 5 V/400 mA max.

Décodage audio : aptX adaptive, aptX, AAC, SBC

Version Bluetooth : 5.2

Compatibilité Bluetooth : AVRCP, A2DP, HFP

Distance de transmission : Plus de 10 m/33 pi

Capacité de la batterie : Écouteurs : 50 mAh ; boîtier de chargement : 500 mAh

Autonomie : 40 heures

Temps de charge : 2 heures

À propos de Tronsmart :

Créée en 2013 et célébrant son 8e anniversaire en juin, Tronsmart est une marque technologique qui conçoit et fabrique des accessoires technologiques de classe mondiale. Elle a été recommandée par Qualcomm, Forbes, Yahoo et de nombreuses autres grandes entreprises et sociétés de médias. En 2018, la société a choisi Luis Suarez comme ambassadeur officiel. Entreprise au développement rapide, Tronsmart vend ses produits dans plus de 70 pays dans de nombreuses régions, dont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Elle possède plus de 40 brevets, notamment pour sa technologie SoundPulse®. La valeur essentielle de Tronsmart est de faciliter la vie de ses clients en proposant des produits de haute technologie, de haute qualité et de haute performance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1695532/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1695533/image2.jpg

SOURCE Tronsmart