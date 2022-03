Tronsmart lance un haut-parleur d'extérieur Bang doté de la technologie TuneConn™ et déclenche une nouvelle vague de haut-parleurs pour les fêtes

Depuis que Tronsmart a lancé sa technologie SoundPulse®, de nombreux haut-parleurs, comme Force, ont reçu des commentaires très positifs de la part de clients du monde entier. En tant que marque technologique reconnue, Tronsmart continue de se spécialiser dans les dernières technologies pour répondre aux besoins des clients et développer des produits concurrentiels. De plus, Tronsmart a acquis une autre technologie de transmission sans fil brevetée de pointe, TuneConn™, qui intègre le traitement numérique du signal audio double. Cette technologie permet un traitement complet, notamment un égaliseur pour améliorer la qualité de la basse et des aigus, un égalisateur dynamique, divers traitements DRC, et un amplificateur numérique afin d'offrir une meilleure résolution et un flux audio détaillé avec une distorsion plus faible. La technologie exclusive TuneConn™ de Tronsmart assure une excellente synchronisation entre les différents haut-parleurs Bluetooth, permettant ainsi à plus de 100 haut-parleurs d'être connectés et de jouer de la musique au même rythme.

La fête a toujours été un style de vie qui passionne les gens. Ils se demandent s'il existe des haut-parleurs portables qui pourraient être jumelés à de multiples haut-parleurs Bluetooth pour faire la fête dans diverses situations. À mesure que la demande augmente, Tronsmart met l'accent sur l'innovation des produits existants et sur la proposition de nouveaux haut-parleurs pour offrir un régal audio avec un son stéréo époustouflant.

Le Tronsmart Bang est doté de la technologie brevetée SoundPulse®, offrant un plus gros son plus puissant que les haut-parleurs ordinaires. Grâce à la technologie TuneConn™ de Tronsmart, le BANG est également capable de se synchroniser avec jusqu'à 100 autres haut-parleurs Bang, ce qui lui permet d'amplifier l'expérience audiovisuelle et de produire un son suffisamment fort pour les activités extérieures. Le haut-parleur BANG met en lumière l'élément majeur de la fête, les LED pulsant et brillant au rythme de la musique.

Sa conception robuste et sa poignée intégrée facilitent la portabilité, et son imperméabilité IPX6 le rend parfait pour la plage ou la piscine. Avec 15 heures d'autonomie et une recharge mobile, ce haut-parleur est l'accessoire de voyage idéal.

Grâce à la combinaison parfaite des technologies TuneConn™ et SoundPulse® et à ses caractéristiques exceptionnelles, le haut-parleur Tronsmart Bang est le meilleur haut-parleur pour faire la fête en 2022. Il est maintenant en vente sur le site Web officiel de Tronsmart et le sera bientôt sur Amazon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760591/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1760592/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart