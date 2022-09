Tronsmart lanza T7 - nuevo altavoz Bluetooth para exteriores

SHENZHEN, China, 5 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tronsmart lanzó el altavoz portátil Bluetooth T7, otro potente altavoz que se actualiza a partir del Tronsmart T6.

La gente siempre está dispuesta a vivir diversas aventuras al aire libre con los amigos o la familia. Tanto si se trata de pasear como de ir a la playa, se dedicará mucho tiempo a las actividades al aire libre. ¿Y qué hay de la música? Tal vez llevar un altavoz inalámbrico portátil para la música de fondo. Pero, ¿qué pasa con las reuniones al aire libre? Por eso se lanza T7.

Tronsmart T7 Portable Outdoor Bluetooth Speaker

La serie T de Tronsmart ha actualizado su legendario altavoz inalámbrico Bluetooth T6 con el lanzamiento del T7. Con un espectáculo de luz impulsado por el ritmo, Tronsmart T7 es el complemento perfecto para los planes al aire libre. Una luz de fondo personalizable, que palpita y brilla al ritmo de la música. Enciende el ambiente tanto si se organiza una fiesta como si tiene invitados.

En lo que respecta a la calidad del sonido, ofrece un sonido estéreo completo con un potente woofer combinado con dos tweeters situados uno detrás del otro. Con el audio SoundPulse patentado por Tronsmart, crea unos graves potentes en un tamaño compacto.

Para reforzar su compromiso con la calidad musical, Tronsmart ha lanzado una aplicación que permite a los usuarios personalizar los modos de ecualización con un solo toque. Permite elegir con flexibilidad los modos de ecualización para adaptarse a los distintos gustos musicales. Además, también se puede utilizar para disfrutar de un sonido estéreo excepcional con una claridad superior en el modo de emparejamiento estéreo.

Heredando el diseño cilíndrico de la serie T6, T7 es cómodo de usar y transportar como antes. Ahora es posible ir aún más lejos con el altavoz para exteriores Tronsmart T7. La clasificación IPX7 permite viajar sin preocuparse por el mal tiempo en el camino a las aventuras. Además, su batería de larga duración garantiza hasta 12 horas de reproducción continua de música con una sola carga. Ya sea en bicicleta, de excursión o de acampada, T7 puede cubrir cualquier aventura de la vida con facilidad.

Aunque hay muchos altavoces más portátiles que el Tronsmart T7, sigue mereciendo la pena comprarlo con su impresionante sonido envolvente de 360° y sus vibrantes modos de iluminación. Si le fascina, no dude en encontrar información detallada y un descuento anticipado en Tronsmart Official Store, y compre el altavoz en Amazon US, Amazon UK y Amazon ES.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890605/image_1.jpg

SOURCE Tronsmart