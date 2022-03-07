Tronsmart представляет Bluetooth-колонку Bang с технологией TuneConn™

Ранее представленная компанией технология SoundPulse®, которая использовалась в ряде устройств Tronsmart, в частности, в модели Force, была тепло принята пользователями по всему миру. Известный своими технологиями бренд Tronsmart продолжает внедрять инновационные разработки, радуя клиентов и увеличивая конкурентоспособность своей продукции. Не так давно компания получила права на очередную передовую запатентованную технологию беспроводной передачи данных — TuneConn™. В ее основе лежит двойная обработка звука с помощью процессора цифровой обработки сигналов (DSP), начиная от конфигурации эквалайзера и заканчивая улучшением звучания басов и высоких частот. Кроме того, предусмотрено использование динамического эквалайзера, различные виды цифровой и DRC-обработки, а также усилителя для обеспечения более глубокого и насыщенного звука с минимумом искажений. Эксклюзивная технология бренда TuneConn™ обеспечивает превосходную синхронизацию между различными Bluetooth-динамиками (до 100 штук), открывая широкие возможности для синхронного воспроизведения музыки.

Вечеринки и другие подобные мероприятия на открытом воздухе — обязательный атрибут летнего отдыха. Спрос на портативные колонки, которые можно было бы подключить к другим динамикам посредством Bluetooth, появился уже давно. По мере его роста компания Tronsmart сосредоточилась на развитии инноваций на базе существующих наработок. Сейчас бренд предлагает совершенно новое аудиоустройство с потрясающим стереозвуком.

В Bluetooth-колонке Tronsmart Bang используется запатентованная технология SoundPulse®, которая обеспечивает более объемный и мощный звук, чем обычные динамики. Новая модель оснащена функцией синхронизации с более чем сотней аналогичных устройств Bang по технологии Tronsmart TuneConn™, повышающей качество звука и делая его достаточно громким для активного отдыха. Эта новинка украсит любую вечеринку: в корпус BANG встроены светодиоды, которые меняют цвет и пульсируют в такт музыке.

Прочный корпус дополнен ручкой для переноски. Устройство сертифицировано по классу защиты IPX6, подобный уровень водонепроницаемости позволяет использовать колонку на пляже или у бассейна. Аккумулятор повышенной емкости с функцией быстрой зарядки обеспечивает до 15 часов воспроизведения.

Благодаря идеальному сочетанию технологий TuneConn™ и SoundPulse®, а также своим выдающимся характеристикам, Bluetooth-колонка Tronsmart Bang является лучшим вариантом для воспроизведения музыки летом 2022 года. Уже в продаже на официальном веб-сайте компании Tronsmart. Скоро начнутся продажи на Amazon.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760591/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760592/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart