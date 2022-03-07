Tronsmart представляет Bluetooth-колонку Bang с технологией TuneConn™

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Tronsmart

Mar 07, 2022, 10:33 ET

Tronsmart представляет Bluetooth-колонку Bang с технологией TuneConn™ из нового поколения акустических систем в преддверии летних вечеринок 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Tronsmart вновь обращается к передовым запатентованным технологиям и бросает вызов отрасли акустических систем для мероприятий на открытом воздухе.

Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker
Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker
Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker
Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker
Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker Tronsmart Bang Party Portable Bluetooth Speaker

Ранее представленная компанией технология SoundPulse®, которая использовалась в ряде устройств Tronsmart, в частности, в модели Force, была тепло принята пользователями по всему миру. Известный своими технологиями бренд Tronsmart продолжает внедрять инновационные разработки, радуя клиентов и увеличивая конкурентоспособность своей продукции. Не так давно компания получила права на очередную передовую запатентованную технологию беспроводной передачи данных — TuneConn™. В ее основе лежит двойная обработка звука с помощью процессора цифровой обработки сигналов (DSP), начиная от конфигурации эквалайзера и заканчивая улучшением звучания басов и высоких частот. Кроме того, предусмотрено использование динамического эквалайзера, различные виды цифровой и DRC-обработки, а также усилителя для обеспечения более глубокого и насыщенного звука с минимумом искажений. Эксклюзивная технология бренда TuneConn™ обеспечивает превосходную синхронизацию между различными Bluetooth-динамиками (до 100 штук), открывая широкие возможности для синхронного воспроизведения музыки.

Вечеринки и другие подобные мероприятия на открытом воздухе — обязательный атрибут летнего отдыха. Спрос на портативные колонки, которые можно было бы подключить к другим динамикам посредством Bluetooth, появился уже давно. По мере его роста компания Tronsmart сосредоточилась на развитии инноваций на базе существующих наработок. Сейчас бренд предлагает совершенно новое аудиоустройство с потрясающим стереозвуком.

В Bluetooth-колонке Tronsmart Bang используется запатентованная технология SoundPulse®, которая обеспечивает более объемный и мощный звук, чем обычные динамики. Новая модель оснащена функцией синхронизации с более чем сотней аналогичных устройств Bang по технологии Tronsmart TuneConn™, повышающей качество звука и делая его достаточно громким для активного отдыха. Эта новинка украсит любую вечеринку: в корпус BANG встроены светодиоды, которые меняют цвет и пульсируют в такт музыке.

Прочный корпус дополнен ручкой для переноски. Устройство сертифицировано по классу защиты IPX6, подобный уровень водонепроницаемости позволяет использовать колонку на пляже или у бассейна. Аккумулятор повышенной емкости с функцией быстрой зарядки обеспечивает до 15 часов воспроизведения.

Благодаря идеальному сочетанию технологий TuneConn™ и SoundPulse®, а также своим выдающимся характеристикам, Bluetooth-колонка Tronsmart Bang является лучшим вариантом для воспроизведения музыки летом 2022 года. Уже в продаже на официальном веб-сайте компании Tronsmart. Скоро начнутся продажи на Amazon.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760591/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1760592/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart

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