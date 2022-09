Tronsmart uvádza na trh T7 - nový vlajkový exteriérový Bluetooth reproduktor

ŠEN-ČEN, Čína, 5. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Tronsmart uviedla na trh T7, prenosný Bluetooth reproduktor, ďalší výkonný reproduktor, ktorý predstavuje inováciu reproduktora Tronsmart T6.

Ľudia sa vždy radi vydávajú na rôzne dobrodružstvá v prírode s priateľmi alebo rodinou. Či už ide o potulky, alebo návštevu pláže, určite strávite veľa času aktivitami na čerstvom vzduchu. A čo hudba? Možno si so sebou vezmete prenosný bezdrôtový reproduktor na počúvanie hudby na pozadí. Ale ako je to so stretnutiami vonku? To je dôvod, prečo na trh prichádza T7.

Tronsmart T7 Portable Outdoor Bluetooth Speaker

V rámci série T spoločnosť Tronsmart vylepšila svoj legendárny bezdrôtový Bluetooth reproduktor T6 vydaním modelu T7. Tronsmart T7 sa vyznačuje svetelnou šou riadenou rytmom a je ideálnym riešením pre vaše plánované aktivity vonku. Prispôsobiteľné podsvietenie, ktoré pulzuje a bliká v rytme hudby. Oživte atmosféru, či už organizujete večierok, alebo máte hostí.

Pokiaľ ide o kvalitu zvuku, poskytuje všestranný stereofónny zvuk s výkonným basovým reproduktorom v kombinácii s dvoma výškovými reproduktormi umiestnenými vzadu. Vďaka patentovanej technológii zvuku SoundPulse od spoločnosti Tronsmart vytvára dunivé basy v kompaktnej veľkosti.

Spoločnosť Tronsmart vydala aplikáciu, ktorá umožňuje používateľom prispôsobiť režimy ekvalizéra jedným ťuknutím. Ľubovoľne si vyberte režimy ekvalizéra, aby ste uspokojili rôzny hudobné chute. Okrem toho sa dá použiť aj na vychutnanie si výnimočného stereofónneho zvuku s vynikajúcou čistotou v režime stereo párovania.

Model T7 zdedil valcovitý dizajn série T6, takže sa pohodlne používa a prepravuje ako predtým. S exteriérovým reproduktorom Tronsmart T7 teraz možno zájsť ešte ďalej. Trieda ochrany IPX7 umožňuje cestovať bez obáv z nepriaznivého počasia na ceste za dobrodružstvom. Batéria s dlhou výdržou zaručuje až 12 hodín nepretržitého prehrávania hudby na jedno nabitie. Či už ide o cyklistiku, turistiku alebo kempovanie, T7 bez problémov zvládne každé dobrodružstvo, ktoré život prináša.

Aj keď existuje mnoho reproduktorov, ktoré sú lepšie prenosné ako Tronsmart T7, stále stojí za kúpu vďaka úžasnému 360° priestorovému zvuku a dynamickým režimom osvetlenia. Ak vás reproduktor zaujal, neváhajte si pozrieť podrobné informácie a získať zľavu za skorý nákup v oficiálnom obchode Tronsmart a kúpiť si ho na stránkach Amazon US, Amazon UK a Amazon ES.

