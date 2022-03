Tronsmart wprowadza na rynek głośnik zewnętrzny Bang z technologią TuneConn™, uruchamiając nową falę głośników na imprezy

Od momentu wprowadzenia przez Tronsmart technologii SoundPulse®, szereg głośników Tronsmart, takich jak Force, otrzymało bardzo przychylne recenzje od klientów na całym świecie. Jako popularna marka technologiczna, Tronsmart nadal specjalizuje się w najnowszych technologiach w celu spełnienia potrzeb klientów i wytwarzania konkurencyjnych produktów. Oprócz tego, firma Tronsmart zyskała kolejną nowoczesną technologię transmisji bezprzewodowej - TuneConn™, która łączy w sobie technologię cyfrowego przetwarzanie dźwięku Dual DSP, zapewniającą wszystkie funkcje przetwarzania od EQ do wzmocnienia basów i wysokich tonów, dynamiczny equalizer, dynamiczny EQ, różne opcje przetwarzania DRC (Dynamic range control - kontrola dynamiki sygnału) i cyfrowy wzmacniacz, w celu dostarczenia wyższej rozdzielczości i bogatej w detale transmisji dźwięku, przy mniejszych zniekształceniach. Zastrzeżona technologia TuneConn™ firmy Tronsmart zapewnia doskonałą synchronizację różnych głośników Bluetooth, pozwalając na połączenie ponad 100 głośników, z których wydobywa się muzyka o tym samym beacie.

Imprezowanie to styl życia, który zawsze pasjonował ludzi. Zastanawiają się oni, czy dostępne są jakiekolwiek przenośne głośniki, które mogłyby zostać sparowane z wieloma głośnikami Bluetooth, co pozwala na organizację przyjęcia w różnych okolicznościach. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie, Tronsmart z zaangażowaniem wprowadza innowacje do obecnych produktów i oferuje nowe głośniki, które gwarantują ucztę audio dzięki zapierającemu dech w piersi dźwiękowi stereo.

Głośnik Tronsmart Bang wzbogacono o opatentowaną technologię SoundPulse®, zapewniając większy i mocniejszy dźwięk niż zwykłe głośniki. BANG daje również możliwość synchronizacji ze 100 innymi głośnikami Bang dzięki technologii Tronsmart TuneConn™ w celu wzmocnienia wrażeń dźwiękowych i wizualnych oraz zapewnienia głośności dźwięku odpowiedniej dla imprez na świeżym powietrzu. Jako najwspanialsza gwiazda imprezy, głośnik BANG zapewnia efekty świetlne dopasowane do beatu muzyki, gdzie diody LED zmieniają się, pulsują i rozbłyskają w rytm utworu.

Mocna budowa głośnika z wbudowaną rączką zapewnia łatwe przenoszenie, przy czym klasa wodoszczelności IPX6 sprawia, że jest on doskonały na plażę lub basen. 15 godzin gry i awaryjne ładowanie sprawiają, że jest to doskonałe akcesorium w podróży.

Dzięki doskonałemu połączeniu technologii TuneConn™ i SoundPulse® i wspaniałym wymienionym powyżej funkcjom, Tronsmart Bang jest najlepszym głośnikiem na imprezy w 2022 roku. Jest obecnie dostępny w sprzedaży na oficjalnej stronie Tronsmart i wkrótce trafi na Amazona.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1760591/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1760592/Tronsmart_Bang_Party_Portable_Bluetooth_Speaker.jpg

