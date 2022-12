Tronsmart wprowadza na rynek głośnik Bang SE Party zapewniający 24 godziny zabawy

Podświetlenie reagujące na rytm rozkręci każdą imprezę.

SHENZHEN, Chiny, 12 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Tronsmart to marka ceniona za swoją wyjątkową linię głośników imprezowych Bang SE. Jako podkategoria serii Tronsmart Bang, Bang SE gwarantuje 24-godzinny czas odtwarzania ze wspaniałym pokazem świateł.

Seria Tronsmart Bang

Tronsmart Bang SE Portable Party Speaker

Seria Tronsmart Bang to doskonała oferta głośników imprezowych, obejmująca modele Bang, Bang Mini i budzący największe zainteresowanie Bang SE.

Zaprojektowany do używania na zewnątrz, Tronsmart Bang SE posiada imponujące wyjście stereo 40W przy bardzo rozsądnej wadze ok. 2 kg. Dzięki dwóm 3,1-calowym driverom pełnozakresowym, zapewnia wyjątkową jakość dźwięku o dużej głośności i klarowności.

Aby jeszcze bardziej rozszerzyć oferowaną scenerię dźwiękową, głośniki Bluetooth firmy Tronsmart obsługują technologię SoundPulse, która wzmacnia odtwarzane dźwięki, a ponadto wprowadza algorytm intensyfikacji basu, który dodaje basowi pazura.

Ciesz się muzyką na całego

Chcesz rozkręcić imprezę dzięki głośnikowi, który może zamienić każde miejsce w parkiet do tańca? Głośnik Bang SE jest właśnie do tego! Dodaj ścieżkę dźwiękową do swojego życia dzięki Bang SE, a kiedy przyjdzie czas na rozrywkę, zrób wrażenie na wszystkich pokazem światła i dźwięku. Wbudowana rączka i odpinany pasek sprawiają, że możesz zabrać ze sobą Bang SE dosłownie wszędzie.

Przenośny głośnik imprezowy do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz

Tronsmart wprowadził do swojej serii głośników innowacje projektowe, integrując funkcje związane z mobilnością, różnorodnością zastosowań i środowiskiem. Nic nie wypada w tych aspektach lepiej niż Bang SE, który posiada klasę wodoodporności IPX6 Waterproof do ochrony przed kurzem, rozlaniem i rozbryzgami. Oznacza to, że może być używany w pełnym pyłu i wilgotnym otoczeniu bez ryzyka uszkodzenia.

Bang SE posiada baterię, która potrafi wytrzymać nawet do 24 godzin ciągłego odtwarzania i uwzględnia funkcję power banka do ładowania telefonów komórkowych. Dodatkowo funkcja parowania stereo czyni z niego doskonały wybór do domowego systemu audio, dając głośniejsze i szersze pole akustyczne.

Przenośny głośnik imprezowy Bang SE 40W jest już dostępny ze zniżką dla pierwszych klientów na stronie internetowej Tronsmart . Więcej szczegółów i pełną ofertę głośników można znaleźć na stronie produktu .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1965389/Tronsmart_Bang_SE_Portable_Party_Speaker.jpg

SOURCE Tronsmart