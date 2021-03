Trotz COVID-19: WuXi Vaccines erreicht Wetterfestigkeits-Meilenstein beim Bau des Hauptgebäudes seiner Produktionsanlage

SHANGHAI und DUNDALK, Irland, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- WuXi Vaccines, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen (CDMO), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Meilenstein der Wetterfestigkeit seiner derzeit im Bau befindlichen Impfstoffherstellungsanlage in Dundalk, Irland, erreicht hat. Außerdem habe das Unternehmen trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit bewiesen. Die Anlage wird voraussichtlich 2022 in Betrieb gehen. Das modulare Labor ist bereits seit Juli 2020 im GMP-Betrieb.

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung im Mai 2019 unterzeichnete WuXi Vaccines im Februar 2020 einen 20-jährigen Vertrag zur Herstellung von Impfstoffen im Wert von rund 3 Mrd. USD mit einem globalen Pharmaunternehmen. Zur Umsetzung dieser wichtigen Vereinbarung investierte WuXi Vaccines 240 Millionen USD in den Bau seiner Impfstoff-Herstellungsanlage in Dundalk, Irland. Die Anlage wird mit Labors zur Herstellung von Wirkstoffen, Arzneimitteln, für Wissenschaft und Technologie sowie zur Qualitätskontrolle ausgestattet.

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen wichtigen Meilenstein termingerecht und gemäß den Spezifikationen des globalen Partnerfortschritts erreicht haben. Damit sind wir unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nachgekommen und haben gleichzeitig die Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 bewältigt. Wir werden unsere innovative Technologie und unser Know-how sowie unsere erstklassigen integrierten Plattformen weiterhin dafür nutzen, unseren Partnern die beschleunigte effektive und effiziente Entwicklung und Herstellung hochwertiger Impfstoffe zu ermöglichen", so Jian Dong, CEO von WuXi Vaccines.

Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics und Vorsitzender von WuXi Vaccines, erklärte: „Vor dem Hintergrund einer schweren Epidemie in unserer Region und einer zunehmend angespannten weltweiten Lieferkette haben unser strategischer Kunde, die Ingenieurbüros von Drittanbietern sowie unsere Kollegen von drei Kontinenten unermüdlich daran gearbeitet, den Bau trotz allem planmäßig fertigzustellen. Wir freuen uns ungemein, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. WuXi Vaccines wird sich weiterhin dafür einsetzen, einen Beitrag zu den globalen Netzwerken der Impfstoff-Lieferkette zu leisten und die Konsistenz und rechtzeitige Bereitstellung hochwertiger Impfstoffe zu gewährleisten."

Informationen zu WuXi Vaccines

WuXi Vaccines ist ein Joint Venture von WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK) und Shanghai Hile Bio-Technologie (Aktienkürzel: 603718.SH). Die erstklassigen integrierten Plattformen und das CDMO-Modell (Contract Development and Manufacturing Organization) von WuXi Vaccines ermöglichen es Unternehmen, Impfstoffe zu entwickeln und herzustellen, die Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wuxibiologics.com/FacilitieD-WuXi_Vaccines.html.

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika. Es bietet Komplettlösungen, mit denen Organisationen biologische Präparate vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden in der ganzen Welt ein echtes Leistungsangebot aus einer Hand und überzeugendes Werteversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2020 existierten insgesamt 286 integrierte Projekte, darunter 141 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 125 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 19 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer geplanten biopharmazeutischen Produktionskapazität in China, Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2023 auf insgesamt über 300.000 Liter geschätzt wird, unterstützen wir unsere Partner in der Herstellung von Biopharmazeutika durch eine robuste, erstklassige globale Lieferkette. Weitere Informationen über WuXi Biologics finden Sie unter: www.wuxibiologics.com

SOURCE WuXi Biologics