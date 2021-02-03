TROUVER планирует выпуск беспроводного пылесоса Solo 10 в Европе

Аккумуляторный пылесос TROUVER Solo 10 обеспечивает эффективность уборки, не уступающую большинству традиционных пылесосов, работающих от сети. Его ведущая в отрасли технология очистки помещений в доме реализуется благодаря электродвигателю AERO3.0 с управлением от цифрового привода, способному обеспечивать давление всасывания 18 000 Па при скорости вращения до 80 тысяч об/мин с сохранением высокого уровня энергоэффективности. Помимо высокой эффективности сбора мусора, выделяющей это устройство на фоне остальных, можно отметить его 6-элементную аккумуляторную батарею большой емкости (2000 мА·ч), гарантирующую до 48 минут работы без потери мощности и достаточный запас энергии для уборки всего дома без необходимости подзарядки.

Модель TROUVER Solo 10 стала результатом совместной работы инженеров авиакосмической техники и дизайнеров со всего мира, направленной на улучшение баланса между эффективностью, функциональностью и эстетичностью с учетом потребностей семейных пользователей. Solo 10 позволяет выполнять очистку различных поверхностей, предлагая три режима питания для оптимизации времени работы от аккумулятора. Кроме того, данное устройство может легко превращаться в ручной или вертикальный пылесос и оснащается комплектом принадлежностей (включая тканевую щетку и щелевую насадку), помогающих пользователям очищать поверхности различных типов.

TROUVER продолжает совершенствовать функциональные и конструкционные аспекты, повышая удобство пользователей при уборке дома. На цветном светодиодном экране, встроенном в корпус пылесоса, отображаются оставшееся время работы от аккумулятора, выбранный режим питания и обнаруженные ошибки. Это устройство массой всего 1,4 кг может управляться одной рукой. Другой ключевой особенностью является бесконтактная система удаления пыли, позволяющая пользователям сбрасывать накопленную в контейнере пыль одним щелчком, избегая неудобств, связанных со снятием и опорожнением контейнера после уборки дома.

«Компактный, но мощный пылесос TROUVER Solo 10 в очередной раз расширяет ассортимент изделий, выпускаемых под нашим брендом, дополняя его принципиально новым устройством для уборки дома, отличающимся эстетичным дизайном без ущерба для функциональности, эффективности и удобства в использовании», — заявил президент TROUVER Вэйшэн Чжан (Weisheng Zhang). «Его появление на европейском рынке также знаменует для нас новый этап в обеспечении покупателей по всему миру лучшими в своем классе устройствами для уборки помещений по мере того, как в перспективе мы будем поставлять на мировые рынки все более современные средства», — добавил он.

Продукция TROUVER — одного из лидеров отрасли среди высококлассных устройств очистки, пользующегося предпочтением Британской гильдии дворецких (British Butler's Guild) — удовлетворяет различным строгим требованиям к уборке, будучи одним из поставщиков логистической цепочки Xiaomi, предлагающим эффективную и высокотехнологичную продукцию, предназначенную для нового поколения потребителей. Продукция TROUVER, изготавливаемая с применением технологий авиационного уровня, разработанных подразделением НИОКР в составе 300 специалистов по авиакосмической технике, наделена расширенными возможностями за счет собственных запатентованных технологий в различных областях, включая высококлассные электродвигатели, робототехнику, аэродинамику, шумоподавление и пр.

Информация о бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке логистических матриц, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1431264/SOLO10____1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1431265/SOLO10____2.jpg

SOURCE TROUVER