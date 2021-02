TROUVER va lancer l'aspirateur sans fil POWER 11 pour les foyers européens

« La pandémie de COVID-19 a amené les consommateurs à être plus diligents et plus conscients de la propreté dans les foyers, en particulier ceux qui vivent dans des zones fortement touchées. Pour répondre aux besoins de ce marché, nous avons lancé le POWER 11 : un aspirateur sans fil puissant mais abordable qui permet de nettoyer en profondeur toute la maison. Grâce à sa forte puissance d'aspiration et à son système de filtration de pointe, POWER 11 relève certains des défis les plus difficiles pour les aspirateurs, notamment les poils d'animaux, la poussière et les acariens, le tout dans un appareil léger », a déclaré Weisheng Zhang, président de TROUVER.

Léger et polyvalent, le POWER 11 est idéal pour nettoyer en profondeur toute la maison afin d'offrir une expérience de séjour sans poussière pendant les périodes de confinement. Pesant seulement 1,4 kg, le design épuré et ergonomique du POWER 11 facilite le nettoyage. La tête d'aspiration à bouche plate et la brosse qui y est fixée assurent un nettoyage efficace des coins, fissures et crevasses, tandis que la brosse de nettoyage des tissus permet de nettoyer en profondeur le lit et le canapé, ce qui évite les allergies causées par la poussière ou les acariens. En un clic, l'aspirateur « stick » se transforme rapidement en aspirateur portatif et inversement pour offrir plus de performances dans de multiples scénarios de nettoyage.

Alimenté par le moteur numérique AERO4.0 de TROUVER, le POWER 11 atteint une vitesse de rotation allant jusqu'à 100 000 tr/min, générant une puissance d'aspiration supérieure à celle de la plupart des aspirateurs à fil. En outre, la technologie de base du POWER 11 offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration sans perte de puissance, ce qui permet à la plupart des utilisateurs de nettoyer efficacement toute leur maison en une seule charge, tandis que le bloc de piles peut être remplacé par une simple pression sur un bouton.

L'aspirateur dispose également de trois modes d'alimentation différents, de sorte que les utilisateurs peuvent sélectionner le mode de nettoyage adéquat grâce au grand tableau de bord couleur à LED pour la bonne tâche, avec le bon équilibre entre la puissance et la durée d'exécution. Une fois le nettoyage terminé, les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour libérer le sac à poussière et le vider sans le toucher, ce qui est hygiénique.

En tant que marque principale de la chaîne écologique de Xiaomi, TROUVER répond aux besoins de la matrice de la chaîne d'approvisionnement de Xiaomi avec des produits technologiques puissants conçus pour une nouvelle génération de clients. Les produits TROUVER sont créés à l'aide d'une technologie de niveau aéronautique‌ créée par une équipe de R&D de 300 personnes composée d'ingénieurs en aérospatiale et incorporent une technologie brevetée dans de nombreux domaines, notamment les moteurs de haut niveau, la robotique, l'aérodynamique, la réduction du bruit, etc. La marque s'enorgueillit également d'une philosophie axée sur le design de ses produits, qui consiste à créer des designs élégants et audacieux, faits sur mesure pour les créateurs de tendances. Combinant l'innovation de pointe et le design de mode, TROUVER est également approuvé par la British Butler's Guild, un leader de l'industrie des services de nettoyage de haute qualité.

À propos de TROUVER

TROUVER appartient à une importante entreprise leader de la chaîne écologique de Xiaomi, Dreame Technology. Pionnier dans les domaines de la technologie, du design industriel, de l'art et de la mode, ainsi que dans la matrice de la chaîne d'approvisionnement, TROUVER s'engage à créer des produits de niveau supérieur qui combinent la technologie de base puissante pour les jeunes.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1431258/Power11_____9.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1431259/Power11_____2.jpg

SOURCE TROUVER