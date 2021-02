TROUVER va lancer l'aspirateur sans fil Solo 10 en Europe

Le TROUVER Solo 10, alimenté par batterie, offre des performances qui rivalisent avec la plupart des aspirateurs à fil traditionnels. Sa solution de nettoyage domestique de pointe est rendue possible grâce à un moteur numérique AERO3.0 capable de générer une aspiration de 18 000 Pa à une vitesse de rotation pouvant atteindre 80 000 tr/min tout en maintenant un haut niveau d'efficacité énergétique. Au-delà de ses robustes performances de captage, cet appareil se distingue par sa batterie 6 cœurs de 2 000 mAh à haute capacité qui peut garantir jusqu'à 48 minutes d'aspiration et d'alimentation sans baisse de régime pour le nettoyage de toute la maison en une seule charge.

TROUVER Solo 10 est le résultat d'une collaboration entre des ingénieurs en aérospatiale et des concepteurs internationaux pour parvenir à un meilleur équilibre entre l'efficacité, l'utilité et l'esthétique adaptée aux familles. Solo 10 permet aux utilisateurs de nettoyer différentes surfaces avec trois modes d'alimentation pour optimiser la durée de vie des piles. En outre, l'appareil peut être transformé sans effort en mode manuel ou vertical et est équipé d'une série d'accessoires qui aident les utilisateurs à nettoyer diverses surfaces, comme une brosse à tissu et un outil pour les crevasses.

TROUVER continue d'améliorer les caractéristiques et les aspects de la conception pour rendre le nettoyage domestique plus pratique. L'écran couleur LED embarqué de l'aspirateur indique la durée de fonctionnement restante, le mode d'alimentation sélectionné et le rapport d'erreur. Ne pesant que 1,4 kg, cet appareil peut être utilisé d'une seule main. Une autre caractéristique clé est la solution d'élimination de la poussière sans contact qui permet aux utilisateurs de libérer la poussière dans le réservoir en un seul clic, éliminant ainsi la difficulté de retirer et de vider le réservoir après avoir nettoyé la maison.

« Compact mais puissant, TROUVER Solo 10 est une autre extension audacieuse de notre marque avec une solution de nettoyage domestique innovante qui se caractérise par un design esthétique sans compromettre la performance et la convivialité », a déclaré Weisheng Zhang, président de TROUVER. « Le lancement de ce dispositif en Europe marquera également une nouvelle étape pour nous dans la fourniture de la meilleure expérience de nettoyage de sa catégorie aux clients mondiaux, car nous apporterons à l'avenir des conceptions plus innovantes sur les marchés mondiaux », a-t-il ajouté.

Choisi par la British Butler's Guild, un leader de l'industrie des services de nettoyage de haute qualité, TROUVER répond aux besoins de nettoyage très divers de la matrice stricte comme l'une des forces de la chaîne d'approvisionnement de Xiaomi avec des produits technologiques puissants conçus pour une nouvelle génération de clients. Appliqués à une technologie de niveau aéronautique‌ créée par une équipe de R&D de 300 personnes composée d'ingénieurs en aérospatiale, les produits TROUVER sont dotés d'une technologie brevetée dans de nombreux domaines, notamment les moteurs de haut niveau, la robotique, l'aérodynamique, la réduction du bruit, etc.

TROUVER appartient à une importante entreprise leader de la chaîne écologique de Xiaomi, Dreame Technology. Pionnier dans les domaines de la technologie, du design industriel, de l'art et de la mode, ainsi que dans la matrice de la chaîne d'approvisionnement, TROUVER s'engage à créer des produits de niveau supérieur qui combinent la technologie de base puissante pour les jeunes.

