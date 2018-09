TRT World Forum 2018 wird vom 3. - 4. Oktober unter der Motto "Envisioning Peace & Security in a Fragmented World" im Swissotel Istanbul stattfinden

ISTANBUL, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Das TRT World Forum 2018, das als eines der bedeutendsten geopolitischen Ereignisse des Jahres gilt, wird vom 3. - 4. Oktober in Istanbul stattfinden. Das diesjährige Motto lautet "Envisioning Peace & Security in a Fragmented World" (Vision für Frieden und Sicherheit in einer fragmentierten Welt).