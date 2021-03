Trubloq, la plate-forme DLT de Tanla conçue pour faire appliquer la réglementation TRAI

- Trubloq permet aux clients et aux entreprises d'agir en limitant les appels et les messages non sollicités.

HYDERABAD, Inde, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited a déclaré aujourd'hui que la société aide les entreprises à satisfaire à l'exigence du règlement TCCCPR d'enregistrer des modèles de contenu auprès du régulateur des télécommunications afin d'assurer la fluidité des communications commerciales entre les entreprises et leurs clients. Trubloq, la pile fondée sur la chaîne de blocs de Tanla et conçue pour résoudre le problème des communications commerciales non sollicitées, est conforme au règlement de la TRAI sur les préférences des clients en matière de communications commerciales de télécom (TCCCPR). Les SMS et mots de passe à usage unique envoyés par les entreprises sont comparés aux modèles qu'elles ont préenregistrés sur cette plateforme de chaîne de blocs.

Trubloq fait respecter les exigences réglementaires en donnant aux clients les moyens d'agir et en permettant aux entreprises et aux organismes de réglementation d'enrayer la menace des appels et des messages non sollicités. Les clients peuvent posséder, contrôler et gérer les communications commerciales qui leur sont destinées, se préservant ainsi des SMS et des appels frauduleux. Les entreprises qui ont enregistré leurs modèles de contenu instaurent un écosystème de confiance en veillant à ce que toutes les communications commerciales destinées à leurs clients soient exemptes de fraude et transmises à temps sans aucun retard.

Uday Reddy, PDG de Tanla Platforms Limited a déclaré : « la plate-forme Trubloq de Tanla a été conçue pour permettre aux entreprises d'enrichir l'expérience de leurs clients et de créer un écosystème de confiance en matière de communications commerciales. Dans cette optique, Tanla s'engage à soutenir toutes les entreprises en garantissant l'adoption et le respect rapides de ladite réglementation. »

« Tanla aide les entreprises à se conformer à l'exigence du règlement TCCCPR d'enregistrer leurs modèles de contenu pour les communications commerciales. Les équipes d'assistance à la clientèle, de technologie et de direction de Tanla assistent les clients et travaillent avec eux 24 heures sur 24 pour s'assurer que le protocole réglementaire est respecté dans le délai supplémentaire de sept jours accordé par la TRAI », a ajouté Uday Reddy.

Trubloq a été lancée en septembre 2020 en réponse à la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications de l'Inde pour lutter contre le problème répandu des communications commerciales non sollicitées, pour protéger les informations des utilisateurs, ainsi que l'intégrité du secteur des télécommunications.. Depuis son lancement, la plateforme fonctionne à plein régime. Tanla a accueilli plus de 34 000 entreprises et la plateforme DLT traite actuellement environ 70 % du trafic A2P en Inde, dépassant récemment le milliard d'interactions en un seul jour.

À propos de Tanla :

Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE : 532790) transforme la façon dont le monde collabore et communique grâce à des solutions CPaaS innovantes. Fondée en 1999, elle a été la première entreprise à développer et à déployer A2P SMSC en Inde. Aujourd'hui, Tanla est l'un des plus grands acteurs mondiaux du CPaaS. Il traite plus de 800 milliards d'interactions par an et environ 70 % du trafic SMS A2P de l'Inde est traité par sa plateforme de grand livre distribué-Trubloq, ce qui en fait le plus grand cas d'utilisation de Blockchain au monde. Tanla touche plus d'un milliard de vies en transmettant des messages essentiels répondant aux besoins des plus grandes entreprises du monde. Tanla Platforms Limited a son siège à Hyderabad, en Inde, et étend sa présence dans le monde entier.

