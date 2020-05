True Royalty TV étend sa ronde de financement participatif suite à une demande énorme

La collecte de fonds a déjà atteint le double de l'objectif initial, dépassant les 2 millions USD en deux semaines, et continue d'augmenter. Les fonds collectés seront utilisés pour capitaliser sur la dynamique de l'année dernière et accélérer la croissance pendant 2020, en activant de nouveaux canaux de distribution et en étendant l'empreinte internationale du service. La campagne Crowdcube fait suite à des placements privés totalisant plus de 9 millions USD de la part de personnalités des médias et d'investisseurs américains et britanniques.

Au cours des six derniers mois, True Royalty TV a doublé son nombre d'abonnés payants au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en particulier aux États-Unis, où la demande de contenu concernant la famille royale est énorme. Elle a également enregistré une augmentation de 40 % du visionnage pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19.

La famille royale britannique est la quatrième plus grande marque au monde*. Des études montrent qu'aux États-Unis, 25 millions de personnes qui regardent la télévision ont activement exprimé leur envie de visionner davantage de contenu à leur sujet. True Royalty a formé des partenariats convoités avec les principales plateformes de télévision américaines, notamment Comcast, Cox, Dish et Roku, et promouvra activement la chaîne auprès de ces abonnés et bien d'autres à travers plus de 50 millions de foyers.

« True Royalty est une grande réussite commerciale britannique, augmentant rapidement son nombre d'abonnés et signant des accords de partenariat lui permettant de se positionner au premier plan et au centre des plus grandes plateformes de télévision des États-Unis, avec un accès aisé à plus de 50 millions de foyers », a déclaré Gregor Angus, CEO et co-fondateur de True Royalty TV. « Bien qu'il y ait actuellement une hausse du visionnage due au confinement, plus important encore, nous voyons un énorme potentiel de croissance à long terme dans la capitalisation sur la demande mondiale de programmation au sujet de la famille royale britannique ainsi que sur les changements structurels en cours dans la façon dont les téléspectateurs consomment le contenu télévisé. »

(*après Apple, Amazon, Google, Brand Finance 2017)

Pour les investisseurs éligibles, consultez la présentation de la société sur Crowdcube (capital à risque)

À propos de True Royalty

True Royalty a été co-fondée par Gregor Angus (CEO), Nick Bullen et Edward Mason en tant que premier et unique service de vidéo à la demande par abonnement au monde dédié à fournir aux fans une large sélection de programmes royaux de haute qualité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.trueroyalty.tv

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1174177/Fab4_box_covers.jpg

Related Links

https://trueroyalty.tv/



SOURCE True Royalty TV