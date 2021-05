TrueID TV arbeitet mit AirConsole zusammen, um einzigartige Spielerlebnisse für TrueID TV-Nutzer anzubieten

„Thailand ist ein wichtiger Markt für AirConsole in der APAC-Region. Daher freuen wir uns, mit einem innovativen Player wie der True Digital Group zusammenzuarbeiten", sagt Anthony Cliquot, COO und Leiter der strategischen Partnerschaftsentwicklung bei AirConsole . „Dies ist eine weitere Android-TV-Partnerschaft mit einem führenden Telekommunikationsanbieter in der Region. Sie wird uns helfen, die Bekanntheit unseres Produkts zu erhöhen und unsere Präsenz zu vergrößern." Die neue Zusammenarbeit ist die letzte in einer Reihe von wichtigen Partnerschaften, die AirConsole in letzter Zeit bekannt gegeben hat, und die dem Unternehmen sofortig Zugang zu Millionen von Wohnzimmern weltweit verschafft haben. Sie reichen von großen Telekommunikationsbetreibern bis hin zu Hardware-Herstellern. Dies, zusammen mit den COVID-Lockdowns, hat zu einem signifikanten Anstieg ihrer globalen Präsenz geführt.

„AirConsole ist eine großartige Innovation für unseren Markt. Wir können unseren TrueID TV-Nutzern damit Zugang zu Gaming bieten. Sie benutzen ihr Smartphone als Game-Controller und können so AirConsole-Spiele auf dem TrueID TV spielen", sagt Marco Guida, Chief Revenue Officer der True Digital Group. Gaming verändert die Art und Weise, wie Menschen heutzutage soziale Kontakte pflegen. True Digital fügt AirConsole zur Liste der verfügbaren Gaming-Dienste hinzu und reagiert damit auf das wachsende Nachfrage der TrueID TV-Nutzer, Spiele auf dem Fernseher ohne Gamepads und ohne TV-Fernbedienung zu spielen. Zudem ist die Konsole vollständig auf Thai übersetzt. True Digital wird der erste digitale Dienstleister in Thailand sein, der hardwarefreies Gaming auf Fernsehern ermöglicht und damit den digitalen Lebensstil weiter ausbaut. Diese Innovation wird durch das AirConsole Gaming-System ermöglicht, das die Smartphones seiner Nutzer in Gamepads verwandelt.

AirConsole, die Netflix-ähnliche Gaming-Plattform, umfasst eine Vielzahl von Spielen in verschiedenen Genres. Damit ist für jeden etwas dabei. Die Gelegenheitsspiele auf den Plattformen werden am besten in einem Multiplayer-Setup gespielt und ermöglichen es Spielern und Nicht-Spielern gleichermaßen, zusammen Spaß vor dem Fernseher zu haben. Auf die komplette Spielebibliothek kann durch den Kauf des Premium-Abonnements AirConsole Hero zugegriffen werden. Alle thailändischen Benutzer können das Abonnement über die AirConsole App im Apple App Store und im Google Play Store erwerben.

Informationen zu AirConsole

AirConsole ist ein schnell wachsendes Start-Up mit Sitz in Zürich, Schweiz. Gegründet von Ex-Googler und Serienunternehmer Andrin von Rechenberg, wurde das Unternehmen schnell berühmt, indem es die bisher ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von Spielen mit Smartphones als Controller überwand. Mehr als 7.000 Entwickler weltweit haben über 190 Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden, und die im Gegenzug von mehr als 9 Millionen Spielern aus 190+ Ländern konsumiert wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD aufgebracht.

Sofort zugänglich auf www.airconsole.com .

Informationen zur True Digital Group

Die True Digital Group ist eines der Kerngeschäfte der True Group, Thailands vollständig integriertem Telekommunikations- und Digitaldienstleister. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der ultimative digitale Enabler in Südostasien zu werden. Die True Digital Group baut ihr Ökosystem kontinuierlich aus, um Kunden ein Portfolio an hochwertigen digitalen Dienstleistungen zu bieten. Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern der True Digital Group gehören Digital Media, O2O und Privilege, Data Analytics, IoT und Digital Solutions sowie die True Digital Academy. Die True Digital Group verfügt über umfassende Kompetenzen in Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain, Cloud, Internet of Things (IoT) und Robotik. Damit ist die True Digital Group in der Lage, ein einzigartiges Ökosystem digitaler Plattformen und Lösungen aufzubauen, das die digitalen Bedürfnisse von Verbrauchern, Händlern und Unternehmen adressiert. Die True Digital Group hat ihre regionalen Aktivitäten auf ganz Südostasien ausgedehnt, wobei Indonesien und die Philippinen die ersten beiden Märkte waren. Weitere Informationen finden Sie unter www.truedigital.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501055/AirConsole_TrueID_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

