TrueID TV s'associe à AirConsole pour offrir des expériences de jeu uniques aux utilisateurs de TrueID TV

« La Thaïlande représente un marché important pour AirConsole dans la région APAC. Nous sommes donc heureux de nous associer à un acteur innovant comme True Digital Group », déclare Anthony Cliquot, directeur général et responsable du développement des partenariats stratégiques chez AirConsole. « Il s'agit d'un autre partenariat Android TV avec le principal opérateur télécom dans cette région, qui nous aidera à faire connaître davantage le produit et à accroître notre présence. » AirConsole a également annoncé récemment de nombreux partenariats intéressants avec de grands acteurs, allant des grands opérateurs de télécommunications aux fabricants de matériel informatique, ce qui leur donne un accès instantané à des millions de salons dans le monde. Cette situation, ainsi que le confinement dû à la Covid, ont permis d'accroitre considérablement leur présence sur la scène internationale.

« AirConsole est une innovation très adaptée à notre marché et peut apporter de la valeur à nos utilisateurs de TrueID TV avec une source accessible de divertissement de jeux en transformant leur smartphone en manettes de jeux pour jouer aux jeux AirConsole sur le TrueID TV », déclare Marco Guida, responsable de la génération de richesses (CRO) au sein de True Digital Group. True Digital est convaincu que les jeux changent la façon dont les gens se sociabilisent aujourd'hui, et en ajoutant AirConsole à leur liste de services de jeux disponibles, ils répondent à un besoin croissant de leurs utilisateurs de TrueID TV de jouer à des jeux sur un téléviseur sans manette de jeu et sans télécommande avec une console entièrement traduite en thaï. True Digital deviendra le premier fournisseur de services numériques en Thaïlande à offrir un mode de vie numérique en proposant des jeux sans matériel sur les téléviseurs. Cette innovation est rendue possible par le système de jeu AirConsole qui transforme les smartphones de ses utilisateurs en manettes de jeu.

AirConsole, la plateforme de jeu de type Netflix, comprend une grande variété de jeux de différents genres afin de garantir que chacun y trouve son bonheur. Les jeux occasionnels sur les plates-formes se prêtent mieux à une configuration multijoueur et permettent aux joueurs et aux non-joueurs de passer un bon moment ensemble devant la télévision. Il est possible d'accéder à la bibliothèque complète de jeux en souscrivant à leur abonnement premium, AirConsole Hero. Tous les utilisateurs thaïlandais pourront s'abonner à AirConsole en effectuant leur achat sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich en Suisse. Fondée par un ancien membre de Google et entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est fait rapidement connaître en apportant des solutions au problème jusqu'alors non résolu de latence pour des jeux utilisant des smartphones comme manettes. Plus de 7 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 190 jeux disponibles sur AirConsole, qui réciproquement ont été consommés par plus de 9 millions de joueurs dans plus de 190 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions de dollars américains.

Disponible immédiatement sur www.airconsole.com .

À propos de True Digital Group

True Digital Group est l'une des principales entreprises de True Group, le fournisseur de services numériques et de télécommunications entièrement intégrés en Thaïlande. Visant à devenir un exceptionnel facilitateur numérique en Asie du Sud-Est, True Digital Group développe continuellement son écosystème pour offrir un portefeuille de services numériques de haute qualité aux clients. Les principales activités de True Digital Group comprennent les médias numériques, O2O and Privilege, l'analyse des données, l'IoT et les solutions numériques, ainsi que la True Digital Academy. True Digital Group a développé de grandes compétences dans les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain, le cloud, l'Internet des objets (IoT) et la robotique. Grâce à cela, True Digital Group est en mesure de construire un écosystème unique de plateformes et de solutions numériques, répondant aux besoins numériques des consommateurs, des commerçants et des entreprises. True Digital Group a également entamé ses activités régionales en Asie du Sud-Est, en Indonésie et aux Philippines étant ses deux premiers marchés. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.truedigital.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1501055/AirConsole_TrueID_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

Related Links

https://www.airconsole.com



SOURCE AirConsole