Truist publie ses résultats du quatrième trimestre de 2019

Un bénéfice de 702 millions d'USD, soit 0,75 USD par action diluée

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE : TFC) a publié aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre de 2019. Ces résultats sont conformes à l'héritage de BB&T avant la réalisation de la fusion et aux résultats de BB&T et de SunTrust depuis la date de clôture de la fusion. La fusion entre égaux donnant naissance à Truist a été finalisée le 6 décembre 2019.

Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 702 millions d'USD, en baisse de 6,9 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, en raison des coûts liés à la fusion. Le bénéfice par action ordinaire dilué s'est établi à 0,75 USD pour le quatrième trimestre de 2019, en baisse de 22,7 pour cent par rapport à la même période l'année dernière. Les résultats du quatrième trimestre ont généré un rendement annualisé sur actifs moyens (ROA) de 0,95 pour cent, un rendement annualisé des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPE) de 7,33 pour cent et un rendement annualisé des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (ROTCE) de 12,91 pour cent.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 1,0 milliard d'USD, soit 1,12 USD par action diluée, à l'exclusion des frais de fusion et de restructuration de 223 millions d'USD (176 millions d'USD après impôts), des charges d'exploitation additionnelles liées à la fusion de 101 millions d'USD (79 millions d'USD après impôts), des pertes sur titres de 116 millions d'USD (90 millions d'USD après impôts), partiellement contrebalancé par l'incidence après impôts d'un million d'USD correspondant à la vente de prêts hypothécaires sur des biens immobiliers. Le bénéfice dilué ajusté par action ordinaire a augmenté de 0,05 USD par rapport au troisième trimestre de 2019. Les résultats ajustés ont produit un ROA annualisé de 1,40 pour cent, un ROCE annualisé de 10,84 pour cent et un ROTCE annualisé de 18,60 pour cent.

Kelly S. King, le PDG de Truist, a déclaré : « La réussite de notre fusion tient au travail acharné de milliers de collaborateurs de Truist et je les remercie sincèrement de leurs efforts. Nos mesures d'intégration et de réalisation suivent leur cours et tout va pour le mieux. Si le quatrième trimestre de 2019 supporte un certain nombre de coûts nécessaires pour terminer la fusion, nos rendements sous-jacents sont solides. Le chiffre d'affaires sur une base d'imposition comparable du quatrième trimestre de 2019 a totalisé 3,7 milliards d'USD et le résultat net ajusté s'est élevé à 1,0 milliard d'USD. »

« Ce mois-ci, nous avons continué de franchir des étapes essentielles qui rendront Truist encore plus tangible pour nos clients et nos collaborateurs. Nous avons partagé l'objectif, la vocation et les valeurs de Truist, qui ont été favorablement accueillis par nos collaborateurs. Vouloir inspirer et insuffler des vies et des collectivités meilleures est la raison d'être de Truist et la base de chaque décision que nous prendrons », a déclaré King. « Notre objectif figure dans l'identité visuelle de la marque, qui a également été dévoilée ce mois-ci. Le nouveau monogramme et les nouvelles couleurs permettent de discerner les éléments des entreprises dont nous sommes issus et évoquent la façon dont nous allons afficher une griffe et des technologies différentes, pour établir une plus grande relation de confiance avec nos clients. »

Faits marquants concernant les performances du quatrième trimestre de 2019

Le bénéfice par action ordinaire diluée s'est élevé à 0,75 USD

Le bénéfice dilué ajusté par action était de 1,12 USD



Le ROA était de 0,95 pour cent ; le ROA ajusté de 1,40 pour cent



Le ROCE était de 7,33 pour cent ; le ROCE ajusté de 10,84 pour cent



Le ROTCE était de 12,91 pour cent ; le ROTCE ajusté de 18,60 pour cent



La fusion entre égaux a été finalisée le 6 décembre 2019

Les prêts fusionnés s'élevaient à 154,0 milliards d'USD, atteignant la barre nette de 4,5 milliards d'USD



Les dépôts fusionnés s'élevaient à 170,7 milliards d'USD, atteignant 83 millions d'USD de dépôts à terme



Les dettes à long terme prises en charge s'élevaient à 19,5 milliards d'USD, atteignant la barre de 309 millions d'USD



Les dépôts de base enregistrés et autres actifs incorporels s'élevaient à 2,5 milliards d'USD



Restructuration du bilan pour améliorer la qualité du crédit et accroître la liquidité, la sensibilité aux taux d'intérêt et le rendement du capital

Vente de 33,2 milliards d'USD de titres à faible rendement pour améliorer le rendement et réduire le risque d'amortissement des primes



Transfert de 17,9 milliards d'USD de titres passant de la rubrique « détenus jusqu'à leur échéance » à « disponibles à la vente » en réponse à l'évolution des exigences réglementaires en matière de fonds propres



Maintien de plus de 10 milliards d'USD de réserves excédentaires pour renforcer la liquidité et satisfaire les exigences de ratio de liquidité à court terme en vertu de la nouvelle règle d'adaptation en tant que banque de catégorie III



Identification de 4,2 milliards d'USD d'expositions de prêts à vendre pour réduire les risques de crédit et de taux d'intérêt



Les revenus sur une base d'imposition comparable s'élevaient à 3,7 milliards d'USD au quatrième trimestre de 2019

Le ratio des recettes provenant des cotisations était de 38,6 pour cent, contre 42,0 pour cent au quatrième trimestre de 2018



La marge nette d'intérêts était de 3,41 pour cent, en hausse de quatre points de base par rapport au troisième trimestre de 2019



La marge d'intérêts nette de base était de 3,14 pour cent, en baisse de 15 points de base par rapport au troisième trimestre de 2019



Les frais autres que d'intérêts s'élevaient à 2,6 milliards d'USD au quatrième trimestre de 2019

Les frais autres que d'intérêts comprennent 223 millions d'USD de frais liés à la fusion et à la restructuration et 101 millions d'USD de frais d'exploitation supplémentaires liés à la fusion



Le ratio d'efficacité PCGR était de 71,0 pour cent, contre 60,7 pour cent au quatrième trimestre de 2018



Le ratio d'efficacité rajusté était de 57,5 pour cent, contre 56,5 pour cent au quatrième trimestre de 2018



La qualité des actifs reste solide ; l'incertitude économique et politique présente des risques

Les actifs non performants représentaient 0,14 pour cent de la somme des actifs ; le ratio a bénéficié de la mise en commun des prêts PCI (prêts douteux achetés)



Les emprunts enregistrant un retard de paiement de 90 jours ou plus et demeurant exigibles représentaient 0,66 pour cent des emprunts détenus à des fins d'investissement, contre 0,27 pour cent au trimestre précédent



À l'exclusion des prêts garantis par l'État et des prêts PCI, les emprunts enregistrant un retard de paiement de 90 jours ou plus et demeurant exigibles représentaient 0,03 pour cent des emprunts détenus à des fins d'investissement



Les radiations nettes représentaient 0,40 pour cent de la moyenne des prêts et des crédits-bails, soit une baisse d'un point de base par rapport au trimestre précédent



La provision pour pertes de prêt et crédit-bail représentait 0,52 pour cent des prêts et des crédits-bails détenus à des fins d'investissement ; les prêts fusionnés étaient comptabilisés à leur juste valeur sans provision initiale



La provision pour le ratio de couverture des pertes sur emprunts représentait 3,41 fois les prêts et crédits-bails non productifs détenus à des fins d'investissement, contre 3,52 fois au trimestre précédent



Les niveaux des capitaux sont restés solides par rapport aux niveaux réglementaires pour les banques bien capitalisées

Le ratio entre les capitaux propres de première catégorie et les actifs pondérés en fonction des risques représentait 9,4 pour cent



Le capital-risque de première catégorie représentait 10,8 pour cent



Le total des fonds propres représentait 12,6 pour cent

Présentation des résultats et synthèse de la performance trimestrielle

Pour écouter en direct la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2019 de Truist, organisée aujourd'hui à 8 h 00 (heure de l'Est), veuillez composer le 866-519-2796 et saisir le code de participant 892418. Une présentation sera utilisée pendant la conférence téléphonique sur les résultats ; elle est disponible sur notre site Web à l'adresse https://ir.truist.com/events-and-presentation. Des rediffusions de la conférence téléphonique seront disponibles pendant 30 jours en composant 888-203-1112 (code d'accès 6759252).

La présentation, comprenant une annexe rapprochant la communication d'informations non conformes aux PCGR et la synthèse de la performance trimestrielle du quatrième trimestre 2019 de Truist, contenant des états financiers détaillés, est disponible à l'adresse https://ir.truist.com/earnings.

À propos de Truist

Truist Financial Corporation est une société de services financiers axée sur des objectifs, s'attachant à inspirer et à insuffler des vies et des collectivités meilleures. Forte de 275 ans d'histoire en combinant BB&T et SunTrust, Truist est au service d'environ dix millions de foyers et dispose d'une part prépondérante dans de nombreux marchés à forte croissance du pays. La société propose une large gamme de services, parmi lesquels des services de banque aux particuliers, aux petites entreprises et aux entreprises commerciales, de gestion d'actifs, de marché des capitaux, d'immobilier commercial, de banque aux entreprises et aux institutions, d'assurance, d'hypothèque, de paiement, de prêts spécialisés et de gestion de patrimoine. Basée à Charlotte (Caroline du Nord), Truist est la sixième plus grande banque commerciale aux États-Unis, son actif total s'élevant à 473 milliards d'USD au 31 décembre 2019. Truist Bank est membre de la FDIC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Truist.com.

Les ratios de capital et le rendement de l'actif pondéré en fonction des risques sont préliminaires.

Le présent communiqué de presse contient des informations financières et des mesures de performance déterminées par des méthodes différentes des principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») aux États-Unis d'Amérique. La direction de Truist utilise ces mesures « non conformes aux PCGR » dans son analyse de la performance de la société et de l'efficacité de ses opérations. La direction estime que ces mesures non conformes aux PCGR permettent de mieux comprendre les opérations en cours, améliorent la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures, et démontrent les effets d'éléments significatifs au cours de la période actuelle. La société estime qu'une analyse significative de sa performance financière nécessite une compréhension des facteurs qui sous-tendent la performance. La direction de Truist estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR constituent des informations utiles pour les investisseurs. Ces communications d'informations ne doivent pas être considérées comme un substitut des autres mesures financières déterminées conformément aux PCGR, et elles ne sont pas nécessairement comparables aux mesures de performance non conformes aux PCGR pouvant être présentées par d'autres sociétés. Les types de mesures non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse sont les suivants :

Le ratio d'efficience rajusté est une mesure non conforme aux PCGR, dans la mesure où il n'intègre pas les gains (pertes) sur les titres, l'amortissement des actifs incorporels, les frais de fusion et de restructuration, ainsi que d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure pour analyser le rendement de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures, et démontre également les effets de dépenses et gains importants.



Les fonds propres ordinaires et les mesures connexes sont des mesures non conformes aux PCGR qui excluent l'impact des actifs incorporels, nets des impôts différés, et leur amortissement s'y rattachant. Ces mesures, acquises ou développées en interne, sont utiles pour évaluer le rendement d'une société de manière régulière. La direction de Truist utilise ces mesures pour évaluer la qualité du capital et les rendements relatifs aux risques du bilan, et estime que les investisseurs pourront les trouver utiles dans le cadre de leur analyse de la société.



La marge nette d'intérêts principale est une mesure non conforme aux PCGR qui ajuste la marge nette d'intérêts pour en exclure l'impact de la comptabilisation selon la méthode de l'acquisition. Les marques de comptabilisation selon la méthode de l'acquisition et l'amortissement s'y rapportant s'agissant : a) des titres acquis auprès de la FDIC dans l'acquisition de Colonial Bank ; et b) des prêts, des dépôts et des dettes à long terme de SunTrust, de Susquehanna et de National Penn, sont exclus afin de se rapprocher de leurs rendements aux taux antérieurs à l'acquisition. Les prêts PCI sont rajustés pour refléter l'actualisation, les contrepassations nettes d'intérêts, qui se rapprochent des intérêts reçus du client. La direction de Truist estime que les ajustements apportés au calcul de la marge nette d'intérêts de certains actifs et passifs acquis fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la performance de l'actif productif de Truist.



Le bénéfice dilué ajusté par action est une mesure non conforme aux PCGR, dans la mesure où il n'intègre pas les frais de fusion et de restructuration et d'autres éléments sélectionnés, nets d'impôts. La direction de Truist utilise cette mesure pour analyser le rendement de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures, et démontre également les effets de dépenses et gains importants.



Le ratio du levier d'exploitation rajusté est une mesure non conforme aux PCGR, dans la mesure où il n'intègre pas les gains (pertes) sur les titres, l'amortissement des actifs incorporels, les frais de fusion et de restructuration, ainsi que d'autres éléments sélectionnés. La direction de Truist utilise cette mesure pour analyser le rendement de la société. La direction de Truist estime que cette mesure permet de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures, et démontre également les effets de dépenses et gains importants.



Les ratios de rendement rajustés sont des mesures non conformes aux PCGR dans la mesure où ils excluent les frais de fusion et de restructuration, les éléments sélectionnés et, dans le cas du rendement des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires, l'amortissement des actifs incorporels. La direction de Truist utilise ces mesures pour analyser le rendement de la société. La direction de Truist estime que ces mesures permettent de mieux comprendre les opérations en cours, améliore la comparabilité des résultats avec les périodes antérieures, et démontre également les effets de dépenses et gains importants.

Un rapprochement entre ces mesures non conformes aux PCGR et la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable est inclus dans l'annexe de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2019 de Truist, qui est disponible à l'adresse https://ir.truist.com/earnings.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant la situation financière, les résultats d'exploitation, les plans d'affaires et la performance future de Truist. Des termes tels que « anticipe », « croit que », « estime », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « planifie », « projette », « pourrait », « va », « devrait », « fera », « est susceptible de », ainsi que d'autres expressions similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais représentent au contraire les attentes et les hypothèses de la direction de Truist concernant l'activité de BB&T, l'économie, et d'autres situations futures. Dans la mesure où les énoncés prospectifs se réfèrent à l'avenir, ils sont assujettis à des incertitudes et risques inhérents, ainsi que des changements de circonstances difficiles à prévoir. Aussi, les résultats réels de Truist peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs. Bien que l'exhaustivité de la liste des risques et incertitudes ou des facteurs de risque ne soit nullement garantie, les facteurs importants susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des résultats énoncés dans les énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants, ainsi que les risques et incertitudes abordés plus en détail dans la Rubrique 1A intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) de notre Rapport annuel déposé sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que dans tous les dépôts ultérieurs de Truist auprès de la Securities and Exchange Commission :

les risques et incertitudes liés à la fusion de BB&T et de SunTrust, y compris la capacité d'intégrer avec succès les entreprises ou d'obtenir les avantages prévus de la fusion ;



les dépenses liées à la fusion et à l'intégration de BB&T et de SunTrust ;



l'attrition des dépôts, la perte de clients ou de chiffre d'affaires à la suite de fusions ou d'acquisitions réalisées peut être plus importante que prévu ;



les changements dans l'environnement des taux d'intérêt, y compris l'abandon du LIBOR comme taux d'intérêt de référence, qui pourraient avoir un effet négatif sur le chiffre d'affaires et les dépenses de Truist, la valeur des actifs et des obligations, ainsi que la disponibilité et le coût du capital, les flux de trésorerie et les liquidités ;



l'instabilité du chiffre d'affaires lié à la production de crédits hypothécaires et du service des hypothèques, et les changements de la valeur comptable des actifs de service de Truist et des hypothèques détenues pour la vente en raison de l'évolution des taux d'intérêt ;



la capacité de la direction à gérer efficacement le risque de crédit ;



l'incapacité d'obtenir des financements à court terme ou des liquidités ;



la perte des dépôts des clients, qui pourrait augmenter les coûts de financement de Truist ;



des changements dans les notations de crédit de Truist, pouvant augmenter le coût du financement ou limiter l'accès aux marchés des capitaux ;



des exigences supplémentaires en matière de capitaux et de liquidités résultant de la fusion de BB&T et de SunTrust ;



des questions de réglementation, des litiges ou d'autres actions en justice, susceptibles d'entraîner, entre autres choses, des frais, des amendes, des pénalités, des restrictions aux activités commerciales de Truist, une atteinte à sa réputation ou d'autres conséquences négatives ;



les risques liés à la création et à la vente d'hypothèques, y compris les demandes de rachat et d'indemnisation des acheteurs liées aux déclarations et garanties sur les prêts vendus, susceptibles d'entraîner une hausse du montant des pertes pour les rachats de prêts ;



l'échec de la mise en œuvre de plans opérationnels et stratégiques, y compris la capacité de mener à bien et/ou d'intégrer des fusions et des acquisitions ;



les risques liés au rôle de Truist en tant que gestionnaire de prêts, y compris une augmentation de l'étendue ou des coûts des services que Truist est tenue de fournir sans que ses frais de gestion n'augmentent pour autant, ou des manquements aux obligations de Truist en tant qu'agent ;



une opinion négative du public, qui pourrait nuire à la réputation de Truist ;



un examen plus minutieux des pratiques de vente au grand public de Truist, des pratiques de formation, de la conception de rémunération par intéressement et de la gouvernance ;



la concurrence des acteurs actuels ou nouveaux - y compris une plus grande concurrence des produits et services proposés par des sociétés de technologie financière non bancaires -, pourrait réduire la base de clients de Truist, amener Truist à baisser les prix de ses produits et services pour maintenir sa part de marché ou avoir d'autres répercussions négatives sur les activités ou les résultats d'exploitation de Truist ;



La capacité de Truist à lancer de nouveaux produits et services en réponse aux tendances du secteur ou à l'évolution technologique qui soient acceptés par le marché et obtiennent l'approbation réglementaire ;



La réussite de Truist dépend de l'expertise des collaborateurs clés, et si certains de ces collaborateurs s'en vont ou changent de fonction sans être efficacement remplacés, ce qui pourrait prendre de plus grandes proportions dans la mesure où Truist continue d'intégrer les équipes directives de BB&T et de SunTrust, ou si la société ne peut pas recruter et conserver du personnel qualifié, ses opérations et les activités d'intégration pourraient alors en souffrir ;



les changements législatifs, réglementaires ou comptables peuvent se répercuter négativement sur les entreprises dans lesquelles Truist a des intérêts ;



l'évolution des normes réglementaires, notamment pour ce qui est des capitaux et des liquidités, ainsi que les résultats des examens réglementaires, peuvent se répercuter négativement sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;



les politiques et les processus comptables exigeant de la direction qu'elle fasse des estimations sur des questions aléatoires ;



les conditions économiques ou commerciales générales, à l'échelon national ou régional, peuvent être moins favorables que prévu, provoquant, entre autres, un tassement de la hausse des dépôts ou des actifs, une détérioration de la qualité du crédit ou une réduction de la demande de crédit, d'assurance ou d'autres services ;



les mesures de gestion du risque et les fonctions de contrôle de la gestion pourraient manquer d'identifier ou de traiter adéquatement le risque ;



l'issue défavorable d'actions judiciaires ou d'autres réclamations ou enquêtes réglementaires ou d'autres enquêtes gouvernementales, susceptible d'entraîner une publicité négative, des protestations, des amendes, des pénalités, des restrictions des activités de Truist ou de sa capacité à étendre ses activités ou d'autres conséquences négatives, qui toutes pourraient porter atteinte à la réputation de Truist et avoir des répercussions négatives sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation ;



les concurrents de Truist pourraient disposer de ressources financières plus importantes ou élaborer des produits leur permettant d'être plus concurrentiels que Truist ou être soumis à des normes réglementaires différentes de celles de Truist ;



l'incapacité à maintenir ou à renforcer la position concurrentielle de Truist en matière de technologie, que ce soit parce qu'elle n'anticipe pas les attentes des clients ou parce que son évolution technologique ne donne pas les résultats escomptés ou n'est pas mise en œuvre en temps voulu ou pour d'autres raisons, ce qui peut entraîner une perte de part de marché ou des dépenses supplémentaires pour Truist ;



la fraude ou les manquements des parties, internes ou externes, que Truist pourrait ne pas être en mesure de prévenir, détecter ou atténuer ;



les systèmes opérationnels ou de communication, y compris les systèmes utilisés par les fournisseurs ou d'autres parties externes, pourraient tomber en panne ou être sujets à une intrusion ou une cyber-attaque ce qui, le cas échéant, pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;



les risques de sécurité, y compris les attaques par déni de service, le piratage informatique, les attaques d'ingénierie sociale ciblant les employés et les clients de Truist, les tentatives d'intrusion de logiciels malveillants ou de corruption de données et le vol d'identité pourraient entraîner la divulgation d'informations confidentielles, nuire aux activités ou à la réputation de Truist ou créer un risque juridique ou financier important ;



les catastrophes naturelles ou autres, y compris les actes de terrorisme, pourraient avoir des répercussions négatives sur Truist, y compris perturbant nettement les activités de Truist ou la capacité ou la volonté des clients d'accéder aux produits et services de Truist ;



les pannes de système généralisées, provoquées par la défaillance de systèmes internes vitaux ou de services essentiels fournis par des tiers, pourraient avoir des répercussions négatives sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ;



par des tiers, pourraient avoir des répercussions négatives sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Truist ; les politiques et les processus comptables exigeant de la direction qu'elle fasse des estimations sur des sujets incertains aléatoires ;



le fléchissement de la valeur des actions de Truist et une conjoncture économique défavorable sur une période donnée peuvent obliger la société à déprécier tout ou partie de ses acquisitions ; et



les nouvelles orientations fiscales ou les différences d'interprétation des lois et règlements fiscaux.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux présents énoncés prospectifs, qui ne valent qu'à la date où ils sont publiés. Sauf si la loi ou la réglementation l'exige, Truist ne s'engage nullement à réviser ou à mettre à jour ses énoncés prospectifs.

