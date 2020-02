Truist riporta i risultati del quarto trimestre 2019

Utili per $702 milioni, o $0,75 per azione diluita

CHARLOTTE, North Carolina, 1 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha riportato oggi i risultati economici del quarto trimestre 2019. I risultati conseguiti per Truist riflettono l'eredità BB&T prima del completamento della fusione e quelli di entrambe BB&T e SunTrust dalla data di chiusura della fusione in avanti. La fusione tra uguali risultata nella formazione di Truist è stata completata il 6 dicembre 2019.

L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di $702 milioni, il 6,9 percento in meno del quarto trimestre dello scorso anno a causa dei costi sostenuti per la fusione. Gli utili per azione ordinaria diluita sono stati di $0,75 per il quarto trimestre 2019, in diminuzione del 22,7 percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati del quarto trimestre hanno prodotto un rendimento medio delle attività (ROA) annualizzato dello 0,95 percento, un ritorno sul capitale medio investito in azioni ordinarie (ROCE) annualizzato del 7,33 percento, e un ritorno sull'investimento tangibile in azioni ordinarie (ROTCE) annualizzato del 12,91 percento.

L'utile netto adjusted disponibile per gli azionisti ordinari è stato di $1,0 miliardo, o $1,12 per azione diluita, escludendo gli oneri relativi alla fusione e alla ristrutturazione di $223 milioni ($176 milioni al netto delle imposte), le spese operative incrementali relative alla fusione per $101 milioni ($79 milioni al netto delle tasse), perdite sui titoli per $116 milioni ($90 milioni al netto delle imposte), parzialmente compensate dall'impatto dopo le imposte della vendita dei mutui ipotecari immobiliari di $1 milione. Gli utili diluiti adjusted per azione ordinaria sono aumentati dello $0,05 rispetto al terzo trimestre del 2019. I risultati rettificati hanno prodotto un ROA annualizzato dell'1,40 percento, un ROCE annualizzato del 10,84 percento ed un ROTCE annualizzato del 18,60 percento.

"Il completamento con successo della nostra fusione è stato dovuto al duro lavoro di migliaia di colleghi in Truist e gli sono veramente grato per i loro sforzi. La nostra integrazione e gli sforzi di esecuzione sono in corso d'opera e procedono senza intoppi. Mentre il terzo trimestre del 2019 comprende una serie di costi necessari al completamento della fusione, la nostra performance di fondo è forte. Le entrate equivalenti imponibili per il quarto trimestre del 2019 sono ammontate a $3,7 miliardi e l'utile netto adjusted è stato di $1,0 miliardo," ha detto il presidente e AD di Truist Kelly S. King.

"Questo mese, abbiamo continuato a toccare grandi traguardi che porteranno Truist a nuova vita per i nostri clienti e colleghi. Abbiamo condiviso lo scopo, la missione e i valori di Truist, che sono stati positivamente abbracciati dai nostri colleghi. Il nostro scopo di ispirare e costruire vite e comunità migliori è la ragione stessa per cui Truist esiste ed è il punto di partenza per ogni decisione che prenderemo," ha detto King. "Il nostro scopo è insito nella nostra identità visiva del brand, che è stata presentata anch'essa questo mese. Nel nostro nuovo logo monogramma e nei suoi colori, si possono vedere elementi che richiamano alle nostre società di provenienza e segnalano come realizzeremo una miscela originale di tocco personale e tecnologia per costruirci la profonda fiducia dei nostri clienti."

Prestazioni principali del quarto trimestre 2019

ROA è stato dello 0,95 percento; ROA adjusted dell'1,40 percento



ROCE al 7,33 percento; ROCE adjusted al 10,84 percento



ROTCE al 12,91 percento; ROTCE adjusted al 18,60 percento





Completata fusione tra uguali il 6 dicembre 2019

miliardi Bilancio finanziario ristrutturato per rafforzare la qualità del credito e migliorare la liquidità, sensibilità al tasso d'interesse e ritorno sul capitale

miliardi per il quarto trimestre del 2019 Il tasso di commissioni è stato del 38,6 percento, rispetto al 42,0 percento del quarto trimestre 2018



Il margine netto d'interesse è stato del 3,41 percento, su di quattro punti base rispetto al terzo trimestre 2019



Il margine netto d'interesse principale è stato del 3,14 percento, sotto di 15 punti base in confronto al terzo trimestre 2019





Il tasso di efficienza GAAP è stato del 71,0 percento, rispetto al 60,7 percento del quarto trimestre 2018



Il tasso di efficienza rettificato è stato del 57,5 percento, rispetto al 56,5 percento del quarto trimestre 2018





La qualità degli asset rimane forte; l'incertezza economica e politica presenta dei rischi

Gli asset non performanti sono stati lo 0,14 percento degli asset totali; il tasso ha beneficiato della base aggregata della contabilità per i prestiti PCI



I prestiti scaduti da 90 e più giorni ed ancora in accumulo sono stati lo 0,66 percento dei prestiti detenuti a titolo di investimento, su dallo 0,27 percento del trimestre precedente



Escludendo i prestiti garantiti dal governo e i prestiti PCI, quelli scaduti da 90 e più giorni ed ancora in accumulo sono stati dello 0,03 percento dei prestiti detenuti a titolo di investimento



I charge-off netti sono stati dello 0,40 percento dei mutui e leasing medi, sotto di un punto base rispetto al trimestre precedente



L'accantonamento per le perdite su prestiti e leasing è stato dello 0,52 percento dei prestiti e leasing detenuti a titolo di investimento; i prestiti uniti sono stati registrati ad equo valore senza accantonamento iniziale



L'accantonamento per il tasso di copertura della perdita sui prestiti è stato di 3,41 volte i prestiti e leasing non performanti detenuti per investimenti, contro le 3,52 volte nel trimestre precedente





I livelli di capitale sono rimasti forti rispetto ai livelli normativi per le banche ben capitalizzate

Il capitale di base di classe 1 sulle attività ponderate di rischio è stato del 9,4 percento



Il capitale di rischio di classe 1 è stato il 10,8 percento



Il capitale totale è stato il 12,6 percento

Presentazione degli utili e sintesi del rendimento trimestrale

Per ascoltare dal vivo la conferenza sugli utili del quarto trimestre 2019 di Truist, chiama alle ore 8:00 ET oggi, telefonando al numero 866-519-2796 e inserisci il codice di partecipazione 892418. Verrà usata una presentazione durante la conference call sugli utili, disponibile sul nostro sito web https://ir.truist.com/events-and-presentation. Le repliche della conference call saranno disponibili per 30 giorni chiamando il numero 888-203-1112 (codice di accesso 6759252).

La presentazione, compresa un'appendice che riconcilia le informative non-GAAP, e la sintesi della performance trimestrale del quarto trimestre 2019 di Truist, che contiene dettagliati prospetti finanziari, sono disponibili su https://ir.truist.com/earnings.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari orientata allo scopo, impegnata ad ispirare e costruire vite e comunità migliori. Con 275 anni di storia fra BB&T e SunTrust, Truist serve all'incirca 10 milioni di famiglie con quote leader di mercato in molti mercati ad alta crescita nel paese. La società offre una vasta gamma di servizi come retail, small business e commercial banking; asset management; mercato dei capitali; immobiliare commerciale; servizi bancari per imprese e istituzioni; assicurazioni; mutui; pagamenti; gestione specializzata di prestiti e wealth management. Con sede a Charlotte in North Carolina, Truist è la sesta maggiore banca commerciale negli USA con asset totali per $473 miliardi al 31 dicembre 2019. Truist Bank, membro FDIC. Per saperne di più, Truist.com.

I coefficienti di capitale e il ritorno sulle attività a rischio ponderato sono preliminari.

Questo comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e indicatori di performance determinati da metodi diversi dalla conformità con i principi di contabilità generalmente accettati negli Stati Uniti d'America ("GAAP"). La dirigenza Truist usa queste misure "non-GAAP" nella loro analisi della performance della Corporation e dell'efficienza delle sue operazioni. Il management ritiene che queste misure non-GAAP forniscano una migliore comprensione delle operazioni in corso, accrescano la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti e dimostrino gli effetti di voci significative nel periodo corrente. La società ritiene che un'analisi pregnante della sua performance finanziaria richieda una comprensione dei fattori che sottendono a tale performance. Il management di Truist è convinta che gli investitori possano trovare gli indicatori finanziari non-GAAP utili. Queste informative non devono essere viste come sostitute degli indicatori finanziari determinati sulla base dei GAAP, né sono necessariamente comparabili ai misuratori di performance non-GAAP che possano essere presentate da altre società. Di seguito una lista dei tipi di indicatori non-GAAP usati in questo comunicato stampa:

Il tasso di efficienza rettificato è una misura non-GAAP in quanto esclude guadagni (perdite) dei titoli, ammortamento degli asset intangibili, costi relativi alla fusione e alla ristrutturazione ed altre voci selezionate. Il management di Truist usa questo indicatore nella sua analisi della performance della società. La dirigenza Truist ritiene che questa misura fornisca una maggiore comprensione delle operazioni in corso e migliori la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti, e dimostri altresì gli effetti di guadagni e costi significativi.





Il patrimonio di qualità primaria e i relativi indicatori sono misure non-GAAP che escludono l'impatto degli asset intangibili, al netto delle imposte differite, e il loro relativo ammortamento. Queste misure sono utili per valutare la performance di una società in maniera costante, sia che vengano acquisite o sviluppate internamente. Il management di Truist usa questi misuratori per valutare la qualità del capitale e i ritorni relativi ai rischi di bilancio e ritiene che gli investitori possano trovarli utili nella loro analisi della Corporation.





Il margine di interesse netto principale è una misura non-GAAP che adatta il margine di interesse netto per escludere l'impatto del purchase accounting. Le unità di purchase accounting e i relativi ammortamenti per a) titoli acquisiti dalla FDIC nell'acquisizione della Colonial Bank e b) prestiti, depositi e debiti di lungo termine da SunTrust, Susquehanna e National Penn sono esclusi per approssimare i loro rendimenti ai tassi pre-fusione e acquisizione. Gli interessi attivi per i prestiti PCI rettificano l'accrescimento, al netto delle riprese di interesse, che approssima l'interesse ricevuto dal cliente. Il management di Truist ritiene che gli aggiustamenti al calcolo del margine netto di interesse per alcune attività e passività acquisite forniscano agli investitori informazioni utili sulla prestazione degli attivi fruttiferi di Truist.





Gli utili diluiti adjusted per azione sono un non-GAAP in quanto escludono le spese relative alla fusione e alla ristrutturazione ed alter voci selezionate, al netto delle imposte. La dirigenza di Truist usa questa misura nella propria analisi della prestazione della Corporation. Il management di Truist ritiene che questa misura fornisca una maggiore comprensione delle operazioni in corso e migliori la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti, dimostrando anche gli effetti di proventi e oneri significativi.





Il coefficiente operativo adjusted di leva finanziaria è un non-GAAP in quanto esclude guadagni (perdite) da titoli, ammortamento degli asset intangibili, oneri relativi alla fusione e alla ristrutturazione ed altre voci selezionate. La dirigenza di Truist usa questo indicatore nella propria analisi della prestazione della Corporation. Il management di Truist ritiene che questa misura fornisca una maggiore comprensione delle operazioni in corso e migliori la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti, dimostrando anche gli effetti di proventi e oneri significativi.





I tassi di performance adjusted sono non-GAAP in quanto escludono oneri relativi a fusione e ristrutturazione, voci selezionate e, in caso di ritorno sul patrimonio netto ordinario medio, l'ammortamento delle attività immateriali. La dirigenza di Truist usa questi indicatori nella propria analisi della prestazione della Corporation. Il management di Truist ritiene che queste misure forniscano una maggiore comprensione delle operazioni in corso e migliorino la comparabilità dei risultati con i periodi precedenti, dimostrando anche gli effetti di proventi e oneri significativi.

Una riconciliazione di queste misure non-GAAP con gli indicatori GAAP più direttamente comparabili è inclusa nell'appendice della presentazione sugli utili del quarto trimestre 2019 di Truist, che è disponibile su https://ir.truist.com/earnings.

Questo comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, riguardanti la situazione finanziaria, i risultati delle operazioni, i piandi aziendali e la performance futura di Truist. Parole come "preannuncia," "ritiene," "stima," "prevede," "prefigura," "intende," "pianifica," "progetta," "può," "farà," "dovrebbe," "sarebbe," "potrebbe" ed altre simili espressioni sono intese ad identificare queste dichiarazioni previsionali.

Le dichiarazioni previsionali non sono basate su fatti storici ma rappresentano invece le aspettative e le deduzioni del management riguardo al business di Truist, l'economia ed altre condizioni future. Queste dichiarazioni implicano incertezze inerenti, rischi e cambiamenti nelle circostanze che sono difficili da predire. Perciò, i risultati reali di Truist potrebbero differire sostanzialmente da quelle contemplate dalle dichiarazioni previsionali. Mentre non ci può essere assicurazione che qualsiasi elenco di rischi e incertezze o fattori di rischio sia completo, fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano sostanzialmente da quelli contemplati nelle dichiarazioni previsionali comprendono i seguenti, senza limitazione, così come i rischi e le incertezze più pienamente discussi sotto l'Articolo 1A-Fattori di rischio nel nostro Resoconto annuale sul Form 10-K per l'anno concluso il 31 dicembre 2018 e nei documenti successivi sottoposti da Truist alla Securities and Exchange Commission:

rischi e incertezze relative ala fusione tra BB&T e SunTrust, compresa la capacità di integrare con successo le società o di realizzare i benefici attesi dalla fusione;



spese relative alla fusione e all'integrazione tra BB&T e SunTrust;



logoramento dei depositi, perdite dei clienti o dei ricavi a seguito del completamento di fusioni o acquisizioni possono essere più grandi del previsto;



cambiamenti nell'area dei tassi di interesse, come la sostituzione di LIBOR come benchmark del tasso di interesse, che potrebbe incidere negativamente sui ricavi e i costi di Truist, sul valore di asset e obbligazioni, e su disponibilità e costo del capitale, flusso di cassa e liquidità;



volatilità nella produzione dei mutui e ricavi dai servizi, e cambiamenti nel valore contabile delle attività di servizi e mutui di Truist destinati alla vendita a causa di cambiamenti nei tassi di interesse;



la capacità del management di gestire efficacemente il rischio creditizio;



impossibilità di accedere a finanziamenti di breve termine o a liquidità;



perdita dei depositi dei clienti, che potrebbe accrescere i costi di finanziamento di Truist;



cambi nel rating creditizio di Truist, che potrebbero accrescere i costi di finanziamento o limitare l'accesso al mercato dei capitali;



ulteriori esigenze di capitale e liquidità che risulteranno dalla fusione tra BB&T e SunTrust;



materie regolatorie, denunce o altre azioni legali, che possano risultare, tra le altre cose, in costi, multe, penalità, restrizioni alle attività economiche di Truist, danno di immagine o altre conseguenze avverse;



rischi relativi al generare e vendere mutui, come le richieste di riacquisto e indennità da parte degli acquirenti in relazione a rappresentazioni e garanzie sui finanziamenti venduti, che potrebbero risultare in un aumento delle perdite per riacquisti dei prestiti;



mancata esecuzione di piani strategici o operativi, compresa la capacità di completare e/o integrare con successo fusioni e acquisizioni;



rischi relativi al ruolo di Truist come gestore di prestiti, come un aumento nella portata o nei costi dei servizi che Truist è chiamata ad adempiere senza alcun corrispondente aumento nella commissione di servizio di Truist, o una violazione degli obblighi di Truist come gestore; =



opinione pubblica negativa, che potrebbe danneggiare la reputazione di Truist;



maggiore controllo sulle pratiche di vendita di Truist al consumo, pratiche di formazione, incentivi retributivi e governance;



la competizione con nuovi o vecchi concorrenti, compresa l'accresciuta concorrenza di prodotti e servizi offerti da società tecnologiche finanziarie non bancarie, potrebbe ridurre il bacino clienti di Truist, portare Truist ad abbassare i prezzi dei suoi prodotti e servizi per mantenere le quote di mercato o altrimenti impattare negativamente il business di Truist o i risultati delle sue operazioni;



la capacità di Truist di introdurre nuovi prodotti e servizi in risposta ai trend del settore o agli sviluppi tecnologici che raggiungono l'accettazione del mercato e l'approvazione normativa;



il successo di Truist dipende dall'esperienza di personale chiave, e se queste persone vanno via o cambiano di ruolo senza efficaci sostituzioni, il che potrebbe essere esacerbato mentre Truist continua ad integrare i team dirigenziali al vertice di BB&T e SunTrust, o se siamo in grado di assumere e trattenere personale qualificato, le operazioni e le attività di integrazione di Truist potrebbero essere negativamente impattate;



cambi legislativi, normativi o di contabilità possono pregiudicare gli affari in cui Truist è impegnata;



standard regolatori in evoluzione, compresi i campi di capitale e liquidità, e risultati di esami normativi, potrebbero incidere negativamente sulla situazione finanziaria di Truist e sui risultati delle sue operazioni;



le politiche e i processi contabili richiedono che il management faccia stime su faccende che sono incerte;



condizioni generali economiche o di business, che siano nazionali o regionali, potrebbero essere meno favorevoli del previsto, risultando, tra le altre cose, rallentata crescita dei depositi o degli asset, un deterioramento nella qualità del credito o una domanda ridotta di credito, assicurazione o altri servizi;



le misure di gestione del rischio e le funzioni di controllo di gestione potrebbero non identificare o affrontare i rischi adeguatamente;



risoluzione sfavorevole di procedimenti legali o altre cause o normative o altre indagini governative o inchieste potrebbero risultare in pubblicità negative, proteste, multe, penalità, restrizioni alle operazioni di Truist o alla sua capacità di espandere il proprio business o altre conseguenze negative, le quali tutte potrebbero arrecare un danno di immagine e incidere negativamente sulla situazione finanziaria di Truist e sui risultati delle sue operazioni;



concorrenti di Truist potrebbero avere maggiori risorse finanziarie o sviluppare prodotti che consentano loro di competere con più successo di Truist e potrebbero essere soggetti a standard normativi diversi da quelli di Truist;



mancato mantenimento o miglioramento della posizione competitiva di Truist in campo tecnologico, sia perché manchi di prevedere le aspettative dei clienti o perché i suoi avanzamenti tecnologici non riescano a performare come desiderato o non vengano avviati in tempo utile o per altre ragioni, potrebbero portare Truist a perdere quote di mercato o incorrere in spese aggiuntive;



frode o cattiva condotta di soggetti interni o esterni, che Truist potrebbe non essere in grado di prevenire, individuare o mitigare;



sistemi operativi o di comunicazione, compresi i sistemi usati dai rivenditori o da altri soggetti esterni, potrebbero fallire o essere oggetto di violazione o di ciber-attacco che, se compiuto con successo, potrebbe impattare negativamente sulla situazione finanziaria di Truist e sui risultati delle sue operazioni;



rischi di sicurezza, compresi attacchi di negazione del servizio, hackeraggio, attacchi di ingegneria sociale che prendano di mira dipendenti e clienti di Truist, intrusione di malware o tentativi di corruzione dei dati e furti di identità potrebbero risultare nella diffusione di informazioni riservate, incidere negativamente sugli affari e la reputazione di Truist o creare una significativamente esposizione legale o finanziaria;



disastri naturali o altre calamità, compresi atti di terrorismo, potrebbero avere un effetto avverso su Truist, come il distruggere materialmente le operatività di Truist o la capacità o volontà dei clienti di accedere ai prodotti e servizi di Truist;



interruzioni di sistema su vasta scala, causati da guasto di sistemi interni sensibili o servizi critici forniti da parti terze, potrebbero impattare negativamente la situazione finanziaria di Truist e i risultati delle sue operazioni;



politiche e processi di contabilità che richiedono che il management faccia stime su questioni che sono incerte;



valori di mercato depressi per le azioni Truist e condizioni economiche avverse sostenuti per un certo periodo di tempo potrebbero richiederci di svalutare tutto o alcune parti del nostro avviamento; e



nuovi orientamenti fiscali o differenze nell'interpretazione di leggi e normative fiscali.

I lettori sono avvisati di non fare affidamento inappropriato su queste dichiarazioni previsionali, che valgono solo alla data in cui sono state fatte. Eccetto per i limiti richiesti dalle leggi e normative applicabili, Truist non si assume alcun obbligo di revisionare o aggiornare alcuna dichiarazione previsionale.

