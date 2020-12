Trust Project kündigt neue europäische Partner im Global News Network an

Die Dynamik des Trust Projects verstärkt sich in Spanien mit 20 Minutos, der dritten großen Zeitung unter den fünf größten Zeitungen des Landes, die sich dem Projekt anschließt; El Heraldo de Aragón, die erste spanische Regionalzeitung, und La Información, die erste spanische Wirtschaftsnachrichtenseite, die sich den Prinzipien und Offenlegungen des Trust Projects verpflichten. La Libre Belgique ist das erste belgische und das erste französischsprachige Nachrichtenmagazin des Trust Project. Jede Website hat die 8 Vertrauensindikatoren des Trust-Projekts umgesetzt und das Trust-Mark-Logo erhalten.

„Diese Websites haben während der intensiven wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie sehr hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ihre Leser Zugang zu Nachrichten haben, denen sie vertrauen können", sagte Sally Lehrman, Gründerin und CEO von The Trust Project. „Die Leser müssen wissen, dass ihre Nachrichten verlässlich sind, wenn alltägliche Entscheidungen Leben retten können und die wirtschaftlichen Einsätze ebenso hoch sind."

Die neuen Partner durchliefen einen umfangreichen, siebenmonatigen Prozess, um die 8 Vertrauensindikatoren des Trust Projects zu implementieren - sie evaluierten und aktualisierten Richtlinien, schufen neue Verfahren und ergänzten bestehende Standards um Transparenz. Die Trust Indicators, ein weltweit anerkannter Transparenzstandard, der von The Trust Project in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und Führungskräften in Nachrichtenorganisationen weltweit entwickelt wurde, helfen den Nachrichtenmedien, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen und zuverlässige Nachrichtenquellen zu gewährleisten, die dem öffentlichen Interesse dienen.

Die 8 Vertrauensindikatoren helfen den Lesern zu wissen, wer und was hinter einer bestimmten Nachrichtenmeldung steckt, indem sie Angaben darüber machen:

Bewährte Praktiken (Standards und Richtlinien)

Journalistisches Fachwissen

Art der Arbeitsetiketten

Verweise auf Ansprüche

Methoden der Berichterstattung

Lokale Expertise und Bezugsquellen

Vielfältige Stimmen und Perspektiven

Umsetzbares Feedback (öffentliches Engagement)

Achten Sie auf diese Angaben und das Trust-Zeichen, das die formale Einhaltung des Trust-Projekts und das Engagement für sozial verantwortlichen Journalismus kennzeichnet, auf den Seiten der Nachrichtenpartner.

Das Trust Project wird von Craig Newmark Philanthropies, dem Democracy Fund, Facebook, Google und der John S. and James L. Knight Foundation finanziert. Die Trust-Indikatoren und Trust-Projektrichtlinien werden unabhängig von den Finanzierungsquellen gestaltet und durchgesetzt.

Um mehr über das Trust-Projekt und die 8 Trust-Indikatoren zu erfahren, besuchen Sie thetrustproject.org .

Informationen zu The Trust Project:

Das Trust Project ist ein globales Netzwerk von Nachrichtenorganisationen, die daran arbeiten, die Verpflichtung des Journalismus zu Transparenz, Genauigkeit und Inklusion zu bekräftigen und zu verstärken. Im Rahmen des Projekts wurden die Trust Indicators entwickelt, ein kollaborativer, vom Journalismus generierter Standard für Nachrichten, der sowohl Lesern als auch Algorithmen hilft, die Autorität und Integrität von Nachrichten einfach zu beurteilen. Die Vertrauensindikatoren basieren auf solider nutzerzentrierter Designforschung und entsprechen den Bedürfnissen und Wünschen der Öffentlichkeit. The Trust Project, Trust Indicators und das Trust Mark Logo sind exklusive Warenzeichen von The Trust Project. Weitere Informationen finden Sie unter thetrustproject.org /faq/ .

Für weitere Informationen zu diesem Artikel wenden Sie sich bitte an:

Jessica Sterling, Programmassistentin

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1374266/Trust_Project_Teaser_Facebook_EN.jpg

Related Links

https://www.thetrustproject.org



SOURCE The Trust Project