Trzeci międzynarodowy, otwarty konkurs sztuki Art Olympia 2019 odbędzie się w roku 2019 w Japonii

SAITAMA, Japonia, 19 listopada 2018 r. /PRNewswire/ -- Trzeci międzynarodowy, otwarty konkurs sztuki Art Olympia 2019 odbędzie się w przyszłym roku w Japonii, a ogłoszenie zwycięzców i wystawa nagrodzonych dzieł planowana jest na czerwiec. Konkurs Art Olympia, który odbywa się co dwa lata, ma na celu odkrywanie i wspieranie utalentowanych artystów. Do ostatniej tury selekcji w Tokio trafi 160 dzieł sztuki, z których zwycięzców wyłoni międzynarodowe jury. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma 120 000 dolarów. Ponadto około 160 artystów otrzyma nagrody pieniężne, a 1000 artystów otrzyma wyróżnienia i wzmianki. Całkowita konkursowa pula nagród pieniężnych i majątkowych wspierających działania artystów wynosi około 500 000 dolarów.

Trzeci konkurs Art Olympia przyjmuje zgłoszenia sztuki dwuwymiarowej, a także dzieł z akrylu, akwareli, pasteli, pigmentów mineralnych, drukowanych, z węgla, cyfrowych i multimedialnych, mieszanych, fotografię itp. Maksymalny rozmiar dzieł to 117 na 117 cm (46 na 46 cali).

Pierwsza selekcja zostanie dokonana na podstawie zdjęć dzieł sztuki, a końcowy wybór zostanie przeprowadzony po inspekcji samych dzieł. Co więcej, w końcowej turze zastosowany będzie system oceny punktowej, co pozwoli osobom zewnętrznym na wgląd w proces oceny. W celu wspierania młodych artystów w konkursie Art Olympia wprowadzono także kategorię studencką, która umożliwia studentom startowanie tak w ogólnej, jak i w studenckiej kategorii.

Jurorzy międzynarodowi:

Brett Littman: dyrektor, Noguchi Museum/Nowy Jork

Chu Teh-I: artysta, założyciel Kuandu Museum of Fine Arts/Tajpej

Florence Derieux: dyrektor wystaw w Hauser & Wirth/Nowy Jork

Emmanuelle Lequeux: dziennikarka „Le Monde"/Paryż

Zheng Lin: założyciel i dyrektor Tang Contemporary Art/Pekin

Jurorzy z Tokio:

Hiroshi Senju: artysta

Toyomi Hoshina: wiceprezes, Tokyo University of the Arts

Akiya Takahashi: dyrektor, Mitsubishi Ichigokan Museum

Yuko Hasegawa: kurator Metropolitan Art Museum w Tokio

Akiko Endo: artysta

Nagrody:

Kategoria ogólna: pierwsze miejsce 120 000 dolarów (jeden zwycięzca)

Kategoria studencka: pierwsze miejsce 20 000 dolarów (jeden zwycięzca)

1000 artystów otrzyma wyróżnienia i wzmianki

Harmonogram:

1. Zgłoszenia: od 1 października 2018 r. do 15 marca 2019 r.

2. Ogłoszenie zwycięzców: 6 czerwca 2019 r.

3. Wystawa: budynek biurowy Toshima Ward, 8 do 16 czerwca 2019 r.

Metropolitan Art Museum w Tokio, 23 do 29 czerwca 2019 r.

Międzynarodowy, otwarty konkurs artystyczny Art Olympia 2019

Wersja angielska, chińska, tajwańska i japońska: http://artolympia.info/

Zgłoszenia: http://www.juriedartservices.com/index.php?content=event_info&event_id=1452

